Погружение в Грузию. Репортаж 18+

Собираясь в Тбилиси и памятуя об опыте изучения Аджарии месяцем ранее, я решил, было, отказаться в предстоящей поездке от алкоголя, чтобы лучше запечатлеть в памяти красоты милой горной Грузии. Тем более, программа предстояла насыщенная: пещерные города, горы, знаменитый на весь мир бальнеологический курорт Боржоми и еще всякие крепости и даже тюрьма (!); подъемы ежедневно предполагались ранние и так далее. Кроме того, передо мной стояла важная задача: купить в Грузии виниловый диск с местной музыкой.

Поэтому, в ожидании рейса МАУ «Киев-Тбилиси» в Борисполе я твердо ограничился одним лишь кофе, и, чеканя шаг, как прусский пехотинец, первым зашел в самолет.

Однако, в мои планы самым коварным образом вмешалось Провидение – где-то над Черным морем сидевшая по соседству девушка пролила на меня свое красное вино, окрасив шнурок моего кроссовка в нежно-розовый цвет.

Пока симпатичные стюардессы услужливо помогали мне привести себя в порядок, я размышлял над происшедшим, и пришел к единственно разумному способу принятия инцидента, логически рассудив, что это был Знак свыше.

Знаки судьбы, как известно, игнорировать нельзя, потому мне пришлось заказать микробутылочку красного вина, не прерывая плавный полет нашего аэроплана. В общем, на грузинскую землю я уже ступил подготовленным к правильному восприятию курортно-туристической реальности.

Дело в том, что в Грузии сложно быть трезвым, если только вам не запрещен алкоголь по медицинским соображениям. Это не гипербола – такое впечатление, что в этом государстве пьянит буквально все, особенно воздух (даже в горах он немножко пропитан парами вина и свободы).

Пока гид Саша, встречавший нас в аэропорту, поджидал остальных участников нашей группы, я неожиданно обнаружил коварно подкравшийся ко мне за спину винный бар прямо в здании аэровокзала. Так как ситуация была безвыходной и бежать было некуда, пришлось его посетить: к сожалению, магазинов с виниловыми дисками, в которых можно было бы спрятаться от окружающего вина, поблизости не было.

А потом мы приехали в Тбилиси, и вот тут-то все и началось.

Особенности барной архитектуры Тбилиси

У подножия знаменитого Моста Мира в Тбилиси (откуда начиналась наша экскурсия по городу), построенного во времена президентства Саакашвили и резко контрастирующего своим вычурным хай-тек дизайном с видами Старого города, у которого он расположен, есть летняя площадка, которую я поначалу благоразумно обошел стороной, и несколько лотков с мороженным. Решив немного охладится (на улице было +32), я предпочел получению ценной информации о том, что мост состоит из 156-метрового стального каркаса, покрытого стеклом, а архитектором его является итальянец Микеле де Лукки, а дизайнером освещения стал знаменитый француз Филипп Мартино, - встать в очередь за морожкой. Однако грузины – народ непростой, и гостить у них нелегко: мороженное оказалось… с вином.

Поедая замороженное вино на палочке, я пересек реку Куру по Мосту Мира вместе с группой своих товарищей по путешествию и тяжко вздохнул, услышав слова гида Александра:

- А вот в этом бетонном здании находится Центр Традиционного Грузинского Застолья и Ремесел «Гамарджоба», где у нас по плану винная дегустация. Сейчас.

…Продегустировав 12 или 16 различных вин (от ркацители, саперави, мукузани, хванчкары и киндзмараули до более экзотичных сортов винограда типа мцване, кхикхви и прочих не менее легкопроизносимых наименований), мы плавно переместились на ужин, который – чего сложно было не ожидать – представлял собой распитие огромного количества еще непродегустированного вина под изобилие разнообразной грузинской еды. Наученный горьким опытом предыдущего путешествия в южный регион Грузии – Аджарию, я совсем не ел хлеб и даже хачапури – а потом злорадно хихикал в бокал, глядя, как мои коллеги по путешествию умываются слезами, враждебно поглядывая на притаившийся в их тарелках 6-й по счету (но уникальный по способу приготовления) сорт сыра и 8-й вид шашлыка, которые официанты носили и подкладывали с безжалостной методичностью.

После ужина самые слабые члены туристической группы направились умирать от переедания в отель, но я, к счастью, не относился к их числу, и потому присоединился к любезному гиду Александру, который возглавил небольшое, но гордое шествие переживших Центр Застолья в питейный район Тбилиси. Любуясь миллионами ярких огней, освещающих исторический центр города и возвышающуюся над ним крепость, мы добрались до неофициального грузинского Центра Будущего Похмелья.

Хотя во всем мире столица Грузии славится своими знаменитыми Тифлисскими деревянными резными балкончиками (Тифлис – это историческое название Тбилиси), на мой взгляд, не меньший интерес представляют каменные и кирпичные питейные заведения, расположенные в районе улиц Шардени, Ркина и Сиони в Старом городе.

Эта местность – настоящий Клондайк для любителей накатить: меж сотен выставленных на пешеходных улицах и переулках столиков снуют веселые нетрезвые люди, то и дело происходят танцевальные перфомансы местных творческих коллективов, благоухают кальяны и рекой льется чача. Здесь абсолютно безопасно, а скорость, с которой официанты собирают большой сборный стол на 8-9 человек, впечатляет даже видавшего виды алкотуриста.

Там мы проводили ночь, коротая время до утренней экскурсии, пока опрометчиво не попросили счет. Вместе со счетом всем за столом принесли по рюмке чачи – «от заведения». Нашей ключевой ошибкой было согласится ее выпить: в итоге, заведение угостило каждого еще 3-4 раза.

Проснулся я уже во время утренней экскурсии.

- Тут, видимо, наливают, - сообщил мне ночной собутыльник Дима, указывая несколько дрожащей рукой на подвальное помещение, откуда эротично доносился запах вина. Мы как раз стояли возле красивой башенки странного вида с внушительными часами.

Между рассказом гида о том, что эту башню – имени режиссера и художника Резо Габриадзе – возвели в 2010-м, что дважды в день, в полдень и 7 вечера, башня демонстрирует кукольный перфоманс «Жизненный цикл», и уютной пещерой с вином, будто материализовавшейся из «1000 и 1 ночи», выбор был очевиден. Тем более, до 12 еще было далеко, и куклы жизненного цикла были мирно заняты своими делами в недрах башенки.

Тбилиси вообще очень удобен для туристов – возле каждого памятника архитектуры, исторического объекта или фотопойнта (а их в городе много – от забавных многочисленных статуй до изящных фонтанов и просто красивых домов) в центре обязательно наливают. От жажды не умрешь. Так, перемещаясь между памятными местами и подбадривая себя краткосрочными визитами в учреждения общеналива, мы как-то добрались до стартовой точки тбилисской канатной дороги (где, разумеется, посреди жизнерадостного парка был расположен живописный бар).

В процессе подъема на верхнюю точку города, крепость Нарикала, мы со спутниками любовались впечатляющими панорамами и эклектическим разнообразием крыш грузинской столицы, делали миллионы фото и, с иронией вспоминая минувшие сутки, рассуждали о том, что, наверное, с собой в дорогу стоило было бы взять бутылочку – а то ведь непонятно, насколько на вершине горы может быть холодно. Однако переживать не стоило: при выходе из кабинки канатной дороги нас уже ждал целый ряд палаток и павильончиков с алкоголем и сувенирами.

Я решил не смешивать приятное со вкусным и занялся тщательным фотографированием Тбилиси. От этого чудесного занятия меня отвлекла внезапно возникшая перед лицом рука с пластиковым стаканчиком вина.

- Надо местное попробовать, - прозвучал ставший за последние часы немножко сиплым голос моего товарища Димы.

…Не помню, как мы спустились вниз, но следующим пунктом экскурсии стали Абанотубани – построенные турками на природных горячих сернистых источниках бани. Объект запомнился красивым фасадом центральной бани, украшенной пестрой мусульманской мозаикой, и резковатым запахом серы, от которого мы с Димой и еще рядом товарищей укрылись в небольшом ресторанчике поблизости. Пока гид Саша рассказывал самым стойким членам группы о том, как забронировать номер в «мусульманской сауне» (работает 24/7), мы вникали во вкусовые тонкости бархатного вина (amber wine) – особой разновидности напитка, выдержанного по грузинской традиционной технологии в квеври – зарытом в землю глиняном сосуде.

В принципе, эффект был не хуже бань.

Когда я забирался в автобус, который должен был вывезти нас из Тбилиси к новым местам и приключениям, наш водитель Мамука хитро подмигнул мне, сообщив:

- Вот тут есть холодильник. На дорогу…

Я заглянул под крышку автобусного рефрижератора, и обнаружил там бутылку белого сухого. В общем, все уже было и так понятно. Смирившись с неизбежным, я ободряюще погладил живот в области печени.

Единственное, что меня беспокоило по дороге в следующий пункт нашего путешествия по Грузии – Мцхету – это то обстоятельство, что я так и не сумел отыскать в Тбилиси виниловый диск с грузинской музыкой. Но я решил, что где-нибудь дальше лавка с винилами таки попадется.

В поисках штопора

У слияния двух рек – Арагвы и Куры – что само по себе выглядит довольно эффектно, так как вода в реках – разного цвета, в окружении скалистых гор, расположилась первая столица Грузии – Мцхета. Сам по себе город является частью Всемирного наследия ЮНЕСКО, и в нем, в частности, размещен монастырь Джвари, в котором, согласно общепринятому мнению, происходят события, описанные в поэме Лермонтова «Мцыри».

Фактически над Мцхетой находится также особенно необычный объект – пещерный город Уплисцихе, обжитый в конце 2 тысячелетия до нашей эры, а ныне привлекающий ежегодно десятки тысяч туристов. Обследование столь важных и древних пещерных объектов без резервных запасов топлива может представлять известную опасность, поэтому, перед началом подъема к пещерам я приобрел небольшую бутылочку саперави.

Поднявшись к пещерам и осмотрев их, мы обнаружили в одной из пещер небольшой и изумительно красивый какой-то особой, мрачной красотой, храм. Испросив благословения Небес, я устроился у одной из свободных пещер, достал ту самую бутылочку саперави, и тут же осознал всю безнадежность происшедшего: мы поднялись на огромную высоту, не позаботившись о штопоре.

Я со своим надежным спутником Дмитрием тщетно пытался откупорить бутылку с помощью связки ключей в течение нескольких минут. Попытки взять в аренду или купить штопор у продающей свечи у входа в пещерную церковь бабушки также не увенчались успехом (правда, и не столкнулись ни с малейшим осуждением). Мы совсем было отчаялись, но тут, как гром среди ясного неба, над моей головой прозвучал зычный голос, изрекший:

- Давай сюда!

Это говорил еще один член нашей туристической группы, ветеран АТО Володя. Своими мощными руками он бережно взял бутылку и ключи и одним ловким движением освободил вино из заточения – подобно Алладину, дарующему свободу джинну. Признаться, до этого момента я относился к Володе настороженно, но теперь-то мы подружились.

Непередаваема эстетика момента – пить прохладное сухое вино, сидя на камнях у входа в чей-то (в трехтысячелетнем прошлом) пещерный дом, и любоваться потрясающими по своим масштабам перспективами грузинских гор – так увлекла нас, что гиду Саше пришлось проявить известную настойчивость, заставляя нас покинуть этот райский и уголок и вернуться в автобус, который увез нас к еще более масштабной локации – Вардзии.

Пещерная Грузия

В отель Vardzia Resort мы добрались глубокой ночью по извилистой, и непростой в преодолении горной дороге. Несмотря на отличное качество покрытия, серпантин был опасно извилист, поэтому, ехать быстро не получалось. Так как время приближалось к полуночи, вместо заселения в отель мы направились на ужин, но самые отчаянные путешественники, выпив немного вина и съев по полдюжины хачапури, перебрались в один из нескольких бассейнов этой гостиницы.

Вообще-то ресторан при отеле должен был работать до 23 часов, но, прознав о том, что мы приехали из Украины, хозяин объекта отпустил спать утомленный персонал, взял пару бутылок чачи, и пришел к нам за столик – угостить и побеседовать. Меня это вполне устраивало, так как, после трудного пути, с нами остался немножко расслабиться и наш водитель Мамука – в прошлом профессиональный военный и ветеран нескольких войн. Из соображений политкорректности не стоит передавать наш разговор (обсуждали мы, понятное дело, общих «братских» соседей Грузии и Украины), скажу лишь, что мы достигли полного взаимопонимания в оценках и выражениях.

Допив в кромешной тьме чачу, мы отправились спать. И лишь утром, выходя на завтрак (сервированный с ледяным игристым вином), я осознал, в каком потрясающем месте мы находимся – отель построен вдали от населенных пунктов, на обрыве скалы, бортики упомянутых бассейнов заканчиваются над пропастью, в глубине этой пропасти шумит порожистая река, а на противоположной стороне гигантского каньона по склонам величественных гор сползает густой утренний туман.

Преисполненные самых лирических чувств, мы приехали к Вардзии – а это объект, впечатляющий даже искушенного путешественника. Порядка 600 превосходно сохранившихся пещер на 8 уровнях протяженностью около километра когда-то были высечены в скале как защищенная административная столица Грузии времен царицы Тамары. Ранее город был невидим снаружи – но, после небольшого землетрясения, часть скалы откололась, обнажив объект.

У начала подъема к Вардзии, естественно, наливают и дают с собой в дорогу, чем мы с коллегами не преминули воспользоваться, и начали исследование таинственных каменных лабиринтов, где в прошлом веке поселились монахи. Кстати, одна из пещерных церквей в Вардзии радует неплохо сохранившимися фресками 12 века – ими, вероятно, любовалась сама Тамара, а это – уже кое-что. Естественно, не выпить за такую красоту с Дмитрием мы не могли. Кстати, в пещерном городе есть и священный источник пресной воды, но именно из него выпить не получилось – монахам пару лет назад пришлось прикрыть его стеклом от туристов, засыпавших русло источника монетками.

К сожалению, в пещерном городе также не оказалось ни одного магазина с виниловыми дисками. Я потихоньку начинал нервничать. Вооружившись некоторым количеством белого сухого, мы погрузились в автобус и направились в Ахалцихе – город, славящийся своей уникальной крепостью.

Однако до Ахалцихе мы не доехали: нас перехватили… монахи.

- Вы журналисты из Украины? – поинтересовался догнавший нас на выходе из пещерного города священнослужитель. Получив утвердительный ответ, он продолжил голосом, не допускающим возражений:

- Вас ждут в соседнем женском монастыре.

Рассудив, что в женском монастыре нам ничего не угрожает, мы согласились проведать его обитательниц – как оказалось в последствии, 11 монахинь и 9 послушниц – однако, сразу при въезде на территорию монастыря насторожила табличка с надписью, гласившей: «В продаже есть монастырская водка».

К счастью, священнослужительницы не стали заставлять нас пить водку, но показали свою церковь (впервые в жизни в храме мне дали восковую свечу бесплатно!), мастерские (монахини занимаются вышивкой в свободное от молитв время), пасеку (здесь торгуют вкусным горным медом) и угостили сочным арбузом с пряниками и различными сладостями. После их благословения ехать на Ахалцихе было куда надежнее.

Город-лев

Главной достопримечательностью Ахалцихе (его древнее название, Ломсия – в переводе на с грузинского означает «Лев») является крепость Рабат, бывшая в разные времена грузинским, затем турецким, русско-имперским и советским военным объектом. Ныне она идеально отреставрирована, прямо на ее территории находится отличный отель, большой ресторан (где у нас и был обед, обильно приправленный различными винами) и несколько кафе поменьше, а в старинных зданиях, разбросанных по территории твердыни, экспонируются разнообразные археологические артефакты, собранные на раскопках по всему региону – например, каменные плиты с надписями, сделанными древнегрузинским алфавитом. Одно из зданий, бывшее в разное время православной церковью и мечетью, впечатляет своей, многократно перестроенной за века, архитектурой.

На вершине крепости находится миловидный замок, в котором некий очередной правитель региона как-то устроил… тюрьму. Подниматься еще на несколько сотен ступеней вверх для осмотра тюрьмы нам с Дмитрием и еще парочкой спутников (ставших к тому времени надежными собутыльниками) показалось занятием безыдейным, поэтому, мы уселись на летней площадке посреди крепости и занялись исследованием традиционных местных вин. В конце концов, такие же вина когда-то пили надзиратели той замечательной тюрьмы, а чем мы хуже?..

Еще Ахалцихе лично мне запомнился тем, что, сразу по приезду в город, нас окружила толпа собак, сопровождавших нас до входа в крепость, терпеливо ждавших нашего возвращения, а затем отконвоировавших нас к автобусной стоянке. Собаки взяли нас в кольцо, и, дружелюбно виляя хвостиками, сопровождали в нашей непродолжительной прогулке. Стоило мимо проехать автомобилю такси – и псы яростно набрасывались на машину с шашечками, отчаянно облаивая каждого таксиста.

Мы с коллегами решили, что собаки отличают шоферов от простых смертных по отсутствию запаха вина. А людей, которые не пьют, здесь не очень-то любят.

На следующее утро, после затянувшегося на полночи (и полбочки вина) ужина, мы попрощались с Ахалцихе (где магазинов с виниловыми дисками тоже, увы, не было), и направились в город, от которого мы с Дмитрием поначалу не ждали ничего хорошего – Боржоми, знаменитую всемирную здравницу, по легенде, единственное место в Грузии, где вместо вина и чачи пьют воду, потому что она целебная. Учитывая предстоящие риски, мы запаслись вином заранее – в Ахалцихе, но дорога была длинной и живописной (крепости на обочинах, старые церкви, горы и извилистые реки) – потому все оно было выпито еще до приезда на бальнеологический курорт…

Тост с высоты птичьего полета

Боржоми, расположенный на высоте 810-850 метров над уровнем море в ущелье реки Куры – невероятно красив и еще более уютен. Окруженный горами городок утопает в густых лесах, аккуратные малоэтажные разноцветные домики формируют своими фасадами тихие и живописные улочки. Пожалуй, здесь мы впервые отметили явный дефицит туристов, вызванный недавними известными событиями – курорт явно рассчитан на существенно большее число посетителей – сувенирных лавок, магазинчиков и кафешек явно больше, чем гостей города в настоящий момент. Что, разумеется, очень удобно для желающих посетить Боржоми.

Заметив десятки уличных раскладок с сотнями сортов вина, мы успокоились, и даже выстроили теорию о том, что в таком месте оно вполне может течь прямо из-под земли. Увы, уличные торговцы ничего не слышали о подземном вине (или тщательно делали вид), зато обильно угостили нас обычным, запивать которое мы направились к источнику минеральной воды «Боржоми». Таких источника здесь два – холодный и горячий. В первом мы убедились, что из недр земли течет практически та же минералка, которую у нас продают в стеклянных бутылках – с характерным содовым вкусом – однако, в «свежем» «Боржоми» меньше пузырьков газа и присутствует характерный сероводородный аромат, типичный для украинской «Нафтуси». Очевидное преимущество заключается в том, что, находясь в Боржоми, «Боржоми» можно пить совершенно бесплатно в неограниченных количествах. Но наши желудки были уже заняты вином, потому мы ограничились парой стаканчиков.

В Боржоми есть небольшая канатная дорога, привлёкшая наше внимание – где-то на вершине горы, куда она пролегала, красовалось, нависая над городом, колесо обозрения. Так как всегда приятно побыть на высоте, мы пошли на канатку.

Вход на объект пролегал через винный бар. Но мы уже помнили, что находимся в Грузии, и не дали себя обмануть, с презрением пройдя мимо столиков и стоек – и, действительно, после непродолжительного подъема выяснилось, что выход с верхней точки канатки также окружен столиками кафе, где мы ненадолго и осели, набираясь храбрости для круга на чертовом колесе.

Виды крошечного городка, раскинувшегося в естественной «чаше» окружающих его гор, очаровали нас, однако, после круга на колесе обозрения, пришлось спешно возвращаться вниз – нас ждал обед. На обратном пути вагончиком канатной дороги управлял смотритель Отар – милый старичок лет ста от роду, рассказавший нам, как он запускал канатную дорогу в украинской Ялте, а также – металлургический завод в Кривом Роге.

…Обед был ожидаемо тяжелым и сложным для организма, как и всяка попытка принятия пищи в Грузии. И, как обычно, органичной частью обеда были пузатые графины с вином. Поэтому, выйдя из ресторана, и с трудом переведя дыхание, мы приняли ответственное решение хоть немного оздоровится, и направились в Ботанический сад Боржоми, где находится популярный источник с природно-горячим «Боржомом».

На камне при входе в ботсад нас порадовал нарисованный украинский флаг (рядом с памятником Фотографу), что сразу же позволило почувствовать себя буквально где-нибудь в Трускавце. А теплая минералка из-под земли стала интересным опытом, испытав который мы направились ко дворцу российских императоров, на территории которого нам предстояло жить.

Дворец, честно говоря, не слишком-то впечатлил – ну, да, неплохо, но, учитывая имперские амбиции и размахи, скорее, более уместным было бы назвать его «империалистической дачей».

Зато куда более порадовал отель, находящийся подле царской резиденции, где мы собирались ночевать – высотный, с балконами в номерах, позволявшими любоваться красотой окружающих нас скал и даже старенькой разрушенной церковью на вершине одной из них, и рестораном на крыше, откуда открывается потрясающий вид на увенчанные крестами вершины гор. Эти кресты эффектно подсвечиваются ночью, делая процедуру регулярного поднятия тостов на ужине особенно магической.

…Увы, вино уже не радовало меня так, как моих собутыльников: магазинов с грампластинками и в Боржоми тоже не оказалось, а пребывать в Грузии нам оставалось лишь чуть больше суток. Правда, выяснилось, что некоторые грузины знают наизусть украинский хит «Ти ж мене підманула», и ночным пением в номерах под литры красного и белого я немножко утешился.

Тифлисский дзен и death

Возвращаясь из Боржоми в Тбилиси, откуда ночью нам предстояло вылетать в Украину, я поначалу напрочь отказался от алкоголя, сконцентрировавшись на своей главной задаче – покупке местной музыки на виниловом диске. На помощь мне пришел Google (кстати, в Грузии – неплохое покрытие 3G на дорогах и даже в горах), подсказавший не просто магазин – а «фабрику грампластинок». Двое моих верных товарищей, ставший уже моим побратимом Дмитрий и обучающийся у нас мастерству интеллигентного алкоголизма молодой Серега, вызвались составить мне компанию в поисках винилового производства. Не дозвонившись в подсказанную интернетом локацию, мы решили направится туда наугад по приезду в Тбилиси, что мы и сделали, выпив на дорожку по паре бокальчиков.

И не прогадали.

GPS увел нас от центра города и мы увидели настоящий – жилой, живой, нетуристический Тбилиси. И он прекрасен. Самобытный хаос полутрущобных кварталов, где в крошечном двухэтажном домике вверху ютиться большая семья в несколько поколений, а на первом этаже – шиномонтаж или мастерская – поглощает и увлекает идти дальше и глубже.

Сочетание небольших частных домиков, разной степени разрушенности дореволюционной застройки и вкрапления сталинского ампира здесь резко контрастирует с заполненными людьми крошечными ресторанчиками и кафе для местных – даже небогатые жители здесь предпочитают отдыхать культурно, а не хлестать пиво на лавочке у соседа. Этот, настоящий Тбилиси «для своих» – сочный, теплый, по-домашнему уютный и милый. Здесь не чувствуешь себя чужаком, даже не умея прочесть название улицы на грузинском. Так мы и дошли до «Фабрики» – развлекательно-торговой локации на месте заброшенного завода (наподобие киевского арт-завода «Платформа», только меньших масштабов). Именно здесь Google сулил нам богатый выбор винила. И не обманул.

В одном из подвалов «Фабрики» мы нашли тот самый магазинчик для меломанов. Однако, обратившись к продавцу (молодой грузин совершенно не понимал русского, но превосходно владел английским), я был несколько обескуражен.

- Нет, у нас, к сожалению, нет никакой традиционной или застольной грузинской песни, как и репертуара концерна «Мелодия». Могу предложить вам отличный альбом AC/DC, - иронично сообщил продавец.

Я почти уже расстроился, но вдруг парень встрепенулся:

- Но у нас есть свежие «плиты» одной грузинской группы, которая играет death metal! – вдруг просияв, порадовал меня он. – В подарок к ним еще постер полагается.

Справедливо рассудив, что ни у кого из моих друзей нет грампластинок с грузинским death metal’ом (а тем более – постеров грузинских металл-команд), я приобрел вожделенный сувенир, и, совершенно расслабленный и довольный, обнимая своих товарищей, вывалился на улицу. Хотя весь внутренний дворик «Фабрики» представляет собой соблазнительно расставленные столики, мы, собрав волю в кулак, вышли за ворота.

И тут нашему взору предстала небольшая винная лавка. Вина категорически не хотелось, но надпись на стене магазинчика, гласившая: «Путлер Капут!», не оставила нам выбора. Пришлось зайти и купить варенья – к счастью, в ассортименте был не только алкоголь. Варенье нам, конечно, не было нужно, и мы впоследствии успешно забыли его в автобусе по дороге в аэропорт – но геополитически ответственный бизнес нужно поддерживать.

Наконец, вооружившись вареньем, мы направились на прощальный ужин, проложив маршрут по той части города, где нам бывать еще не доводилось.

Совершенно неожиданно для себя, перейдя через какой-то мост, мы выбрались из аутентичных жилых кварталов на противоположный берег Куры, и нашему взору предстал легендарный храм Метехи, построенный еще в 12 веке на месте дворца местных царей. В общем, прогулка за винилами вылилась в двойную пользу, поскольку с гидом сюда добраться мы уже не успевали.

Любуясь самобытной и разнообразной красотой города, мы неспешно добрели до уже знакомого нам района Абанотубани – там нас ждал поистине королевский ужин в потрясающем ресторане Горгасали, где прием пищи сам по себе является растянутой во времени и пространстве церемонией.

Начиналась наша трапеза с дегустации вин (сухое белое, сухое красное, полусладкое красное) в подвальном помещении заведения. Дегустацию проводит лично хозяин заведения, и смысл мероприятия – в том, чтобы выбрать вино, которое гость затем будет употреблять в течение ужина. Выбрав вино, мы направились вслед за хозяином на кухню – чтобы поучаствовать в мастер-классе по традиционному грузинскому приготовлению рыбы на раскаленном камне. Хозяин (он же – шеф-повар) мастерски разделывал рыбу, смазывая ее всевозможными специями, и рассказывал о призабытых грузинских традициях приготовления пищи на раскаленный камнях, которые он возрождает в Тбилиси (и, как ни странно… украинском Херсоне, где у него тоже есть ресторан), пока мы допивали вино. Затем в помещение внесли разогретую каменную плиту с выемкой посередине, и на кухне стало неимоверно жарко. Поместив внушительных размеров рыбную тушу в выемку, мастер сверху придавил ее еще одной раскаленной каменной плитой. Рыбе надлежало какое-то время превращаться в изысканное блюдо, а нас тем временем увели в просторный зал и усадили за стол с закусками и выбранным нами вином.

Но поесть просто так не получилось: в зале ресторана начали выступать музыканты из известной даже за пределами Грузии команды «Иверия». Ребята с совершенно потрясающими голосами пели нам на грузинском, русском и украинском («Червону руту», «Чорнобривці» и т.д.), и совершенно добили нас невероятным тенором солиста на хитах Робертино Лоретти. В перерывах между их выступлениями нас развлекали традиционными грузинскими танцами с холодным оружием и все время подносили новые и новые яства (из-за чего мы все чаще и чаще выходили на перекуры – даже те члены команды, кто никогда ранее не держал в руке сигарету).

Отметив эту тенденцию, хозяин сжалился над гостями, и, выйдя на курилку, объявил:

- Я вас скоро отпущу, но сначала – десерт.

Для десерта нас провели в отдельную часть ресторана, построенную в арабском стиле. Здесь нас поджидала безжалостная чайная церемония с убийственным набором различных сладостей, посреди которой в зал плавно впорхнула симпатичная женщина, исполнившая потрясающий танец живота.

Возлегая на диване с чашкой чая и наслаждаясь соблазнительными формами танцовщицы, я почувствовал себя настоящим султаном или, как минимум, пашой. Полный дзен.

…Теперь точно можно было возвращаться в Киев (хотя, зачем?) – что мы и сделали, однако, нашему переезду в аэропорт предшествовал еще один, весьма показательный эпизод, которым стоило бы поделится.

Из Горгасали мы приехали в отель, где накануне днем бросили наши вещи – переодеться и забрать чемоданы перед ночным выездом в аэропорт. К несчастью, одна из наших девушек решила пойти с еще одним соучастником в ресторан гостиницы, расположенный на крыше – чтобы снять еще несколько прощальных кадров прекрасного Тбилиси.

Увы, в ресторане в это время заканчивалось празднование грузинской свадьбы. И, разумеется, наши горе-фотографы не догадались сделать вид, что они – местные. Поэтому со свадьбы «братьям-украинцам» немедленно отрезали кусок свадебного торта на несколько килограммов, торт прибыл на первый этаж отеля, где мы уже потихоньку грузились в автобус, и нам, превозмогая боль, пришлось его есть. Казалось, еще месяц в Киеве наши организмы не будут нуждаться ни в пище, ни в выпивке.

Постскриптум

Отоспавшись, по утреннему прилету, в Киеве, я уже привычным жестом откупорил приобретенное в duty-free грузинское amber wine – и, осознав, что я уже не в Грузии, закрыл бутылку и отправил ее в холодильник. Затем я налил себе кофе и распечатал конверт-обложку с винилом. Запустив аппарат, я прилег на диван.

После мощного и мелодичного гитарного риффа рычащий мужской голос грузинского металлиста ласково проревел на чистейшем русском в моих колонках:

- ДОСТАНЬ СТАКАН И НАЛЕЕЕЕЕЙ!

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Редакция благодарит Национальную Администрацию туризма Грузии https://gnta.ge/ , авиакомпанию Международные авиалинии Украины https://www.flyuia.com/ua/ru/home и Центр развития туризма Украины за организацию поездки.

Лучший гид в Грузии – Александр Гвелесиани https://www.facebook.com/alexandre.gvelesiani

Михаил Ганницкий, фото автора

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Редакция УНИАН предупреждает - чрезмерное употребление алкоголя опасно для вашего здоровья. Даже в Грузии