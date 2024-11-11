Если вы хотите провести осенний отдых как никто другой, это место для вас.

Если вы ищете осеннего отдыха с небольшим количеством людей и возможностью сделать рождественский шопинг, вам подойдет Прованс на юго-востоке Франции - в частности, городок Руссильон. Об этом пишет Mirror.

Авторы отмечают, что Прованс расположен на юго-востоке Франции и является потрясающе красивым регионом страны - от городков, построенных на вершинах скал, до впечатляющих горных хребтов и, конечно, очаровательных сельских рынков.

Городок Руссильон известен своими вершинами скал и зданиями цвета охры - настоящее осеннее чудо. Он построен на вершине скалы, которая окрашена в великолепный темно-красный оттенок насыщенной охры, а здания имитируют эти цвета, наряду с зеленью хвойных деревьев. Летом туристов здесь больше, чем 1200 жителей городка, но в тихие месяцы он предлагает идеальный спокойный отдых.

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В Руссильоне нет достопримечательностей, которые стоит посетить, но это хорошо - сам городок заслуживает осмотра. Издание советует побродить по его извилистым улочкам и полюбоваться церквями и зданиями, прежде чем остановиться в одном из многочисленных кафе или ресторанов, чтобы насладиться бокалом местного вина:

"В Руссильоне много виноградников, половине из них более 50 лет, а его вино всемирно известное".

Если вы предпочитаете зайти на рынок и приобрести уникальные рождественские подарки, Прованс ваш порадует. Одним из лучших рынков является Блошиный рынок в Вильнев-лез-Авиньоне.

Он проходит каждую субботу и предлагает все - от антиквариата до произведений искусства и идеально подходит для неспешной прогулки.

Свои товары здесь продают от 80 до 100 продавцов, и хотя цены, как правило, справедливые, торговаться не помешает - просто помните о вежливости.

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