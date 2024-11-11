На планете есть большое количество роскошных курортов для пляжного отдыха. Тем не менее именно Сейшельские острова туристы называют "раем на Земле", а королевские особы и знаменитости проводят там свои медовые месяцы, пишет Express.
Отмечается, что Сейшельские острова разбросаны по Индийскому океану и известны своим сюрреалистическим видом. В издании подчеркнули, что даже в National Geographic назвали острова "одним из самых необычных мест для отдыха на Земле".
На Сейшельских островах провели свой медовый месяц принц Уильям и Кейт Миддлтон. Они остановились на Северном острове с 11 роскошными виллами, уточнили в издании.
Цены за проживание в одной из вилл начинаются от 7 400 долларов (305 935 грн) за ночь и достигают 11 700 долларов (483 710 грн) за самую эксклюзивную из них, которая спроектирована специально для молодоженов.
Также на этом курорте в 2014 году провела свой медовый месяц еще одна известная пара - голливудский актер Джордж Клуни и его супруга Амаль.
В издании заявили, что на Сейшельских островах туристы смогут найти все, что пожелают. Во время отпуска там можно заняться различными захватывающими водными видами спорта, такими как парусный спорт, дайвинг и рыбалка.
Самыми популярными являются острова Маэ, Праслен и Ла-Диг. На Маэ находятся 65 серебристых пляжей, а в столице Виктории туристы найдут большое количество ресторанов, кафе, баров и казино, подчеркнули в издании.
Одним из самых популярных пляжей на островах является Анс Саурс Дарджент. Туристы обожают его за нетронутую красоту и красивейший закат.
Кроме того, можно посетить национальный парк Морн-Сейшеллуа. Он предлагает впечатляющий горный ландшафт вдали от пляжей, поделились в издании. Чтобы добраться туда, рекомендуется арендовать автомобиль.
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