На этих островах туристы могут заняться водными видами спорта или спокойно отдохнуть на пляже.

На планете есть большое количество роскошных курортов для пляжного отдыха. Тем не менее именно Сейшельские острова туристы называют "раем на Земле", а королевские особы и знаменитости проводят там свои медовые месяцы, пишет Express.

Отмечается, что Сейшельские острова разбросаны по Индийскому океану и известны своим сюрреалистическим видом. В издании подчеркнули, что даже в National Geographic назвали острова "одним из самых необычных мест для отдыха на Земле".

На Сейшельских островах провели свой медовый месяц принц Уильям и Кейт Миддлтон. Они остановились на Северном острове с 11 роскошными виллами, уточнили в издании.

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Цены за проживание в одной из вилл начинаются от 7 400 долларов (305 935 грн) за ночь и достигают 11 700 долларов (483 710 грн) за самую эксклюзивную из них, которая спроектирована специально для молодоженов.

Также на этом курорте в 2014 году провела свой медовый месяц еще одна известная пара - голливудский актер Джордж Клуни и его супруга Амаль.

В издании заявили, что на Сейшельских островах туристы смогут найти все, что пожелают. Во время отпуска там можно заняться различными захватывающими водными видами спорта, такими как парусный спорт, дайвинг и рыбалка.

Самыми популярными являются острова Маэ, Праслен и Ла-Диг. На Маэ находятся 65 серебристых пляжей, а в столице Виктории туристы найдут большое количество ресторанов, кафе, баров и казино, подчеркнули в издании.

Одним из самых популярных пляжей на островах является Анс Саурс Дарджент. Туристы обожают его за нетронутую красоту и красивейший закат.

Кроме того, можно посетить национальный парк Морн-Сейшеллуа. Он предлагает впечатляющий горный ландшафт вдали от пляжей, поделились в издании. Чтобы добраться туда, рекомендуется арендовать автомобиль.

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