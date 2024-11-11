На Сейшельских островах есть множество интересных для туристов мест / фото - Unsplash

На планете есть большое количество роскошных курортов для пляжного отдыха. Тем не менее именно Сейшельские острова туристы называют "раем на Земле", а королевские особы и знаменитости проводят там свои медовые месяцы, пишет Express.

Отмечается, что Сейшельские острова разбросаны по Индийскому океану и известны своим сюрреалистическим видом. В издании подчеркнули, что даже в National Geographic назвали острова "одним из самых необычных мест для отдыха на Земле".

На Сейшельских островах провели свой медовый месяц принц Уильям и Кейт Миддлтон. Они остановились на Северном острове с 11 роскошными виллами, уточнили в издании.

Видео дня

Цены за проживание в одной из вилл начинаются от 7 400 долларов (305 935 грн) за ночь и достигают 11 700 долларов (483 710 грн) за самую эксклюзивную из них, которая спроектирована специально для молодоженов.

Также на этом курорте в 2014 году провела свой медовый месяц еще одна известная пара - голливудский актер Джордж Клуни и его супруга Амаль.

В издании заявили, что на Сейшельских островах туристы смогут найти все, что пожелают. Во время отпуска там можно заняться различными захватывающими водными видами спорта, такими как парусный спорт, дайвинг и рыбалка.

Самыми популярными являются острова Маэ, Праслен и Ла-Диг. На Маэ находятся 65 серебристых пляжей, а в столице Виктории туристы найдут большое количество ресторанов, кафе, баров и казино, подчеркнули в издании.

Одним из самых популярных пляжей на островах является Анс Саурс Дарджент. Туристы обожают его за нетронутую красоту и красивейший закат.

Кроме того, можно посетить национальный парк Морн-Сейшеллуа. Он предлагает впечатляющий горный ландшафт вдали от пляжей, поделились в издании. Чтобы добраться туда, рекомендуется арендовать автомобиль.

Другие новости туризма

Ранее УНИАН писал про европейский город, который идеально подходит для встречи "снежного" Рождества. Там на рождественские праздники почти всегда снежит и можно наблюдать северное сияние.

Кроме того, эксперты назвали острова в Португалии, которые привлекают своей красотой. Их вулканическая природа захватывает и создает невероятный ландшафт.

Вас также могут заинтересовать новости: