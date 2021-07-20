Въезжать в Финляндию могут и те украинцы, которые привиты индийской вакциной CoviShield и китайским CoronaVac, хотя эти препараты пока официально не одобрены в ЕС.

Финляндия с 26 июля открывает границы для украинцев, которые привиты против COVID-19.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter.

"Финляндия с 26 июля открывается для украинцев, прошедших полный курс вакцинации", - сообщил Кулеба.

Он уточнил, что Финляндия будет впускать привитых против COVID-19, в том числе индийскими и китайскими вакцинами CoviShield и CoronaVac.

Напомним, в настоящее время Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило для использования вакцины от коронавируса Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. А CoviShield и CoronaVac пока не получили одобрения.

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Открытие границ для украинцев

В последние дни все больше стран начали открывать границы для украинских туристов. Так, 19 июля свои границы для граждан Украины открыла Латвия. Перед этим для украинцев открылись Дания и Бельгия.

Кроме этого, 19 июля министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Европейское агентство лекарственных средств должно в ближайшее время утвердить применение в Евросоюзе китайской вакцины CoronaVac, что также позволит въезд гражданам из третьих стран, привитых этой вакциной, в ЕС.

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Автор: Виталий Саенко