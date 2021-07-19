Для въезда во Францию украинцам нужно сделать прививку вакциной, признанной Европейским агентством по лекарственным средствам.

Франция больше не будет требовать от украинских граждан отрицательный результат ПЦР-теста при въезде в эту страну.

Об этом говорится в сообщении посольства Франции в Украине в микроблоге Twitter.

"Хорошие новости! Путешественникам из Украины, привитым против COVID-19 вакциной, признанной Европейским агентством лекарственных средств (EMA), с подтверждением полного графика вакцинации, больше не нужно иметь отрицательный ПЦР-тест для въезда во Францию. Безвизовый действует", - заявили французские дипломаты.

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Путешествия во Францию

С 9 июня Франция открыла границы для путешественников из других стран согласно с условиями, которые варьируются в зависимости от ситуации с коронавирусом в третьих странах и вакцинации туристов. Французское правительство классифицировало страны мира по трем уровням эпидемической опасности – на зеленую, оранжевую и красную зоны.

Граждане стран оранжевой зоны, куда входит и Украина, смогут приехать во Францию с любой целью при условии прохождения полного курса вакцинации, а также отрицательного ПЦР-теста, полученного не позднее, чем за 72 часа до вылета.

Франция принимает вакцины, признанные Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA): Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

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Автор: Виталий Саенко