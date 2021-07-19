По словам Ляшко, происходит определенный процесс по признанию вакцины CoronaVac Европейским агентством лекарственных средств.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) должно в ближайшее время утвердить применение в Европейском Союзе китайской вакцины CoronaVac, что также позволит въезд гражданам из третьих стран, привитых этой вакциной, в ЕС.

Об этом министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сказал в эфире телеканала "Украина 24".

Министр отметил, что происходит определенный процесс по признанию вакцины CoronaVac Европейским агентством лекарственных средств (EMA).

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"Есть определенные вакцины, которые зарегистрированы в EMA - они сразу вошли в решение (о разрешении применения - УНИАН). Но это не значит, что на этом жизнь остановилась", - сказал Ляшко.

"Я коммуницировал с европейским региональным директором бюро ВОЗ напрямую, с коллегами в Брюсселе, которые работают в Еврокомиссии - все говорят, что вопрос актуален и в ближайшее время будет рассмотрен, и все вакцины, которые признаны Всемирной организацией здравоохранения, позволят, чтобы путешествовать по ковидному сертификату", - заявил Ляшко.

Он уточнил, что признание вакцины CoronaVac должно состояться в ближайшее время.

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Автор: Виталий Саенко