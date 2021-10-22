Украина пока остается в "зеленом" списке Европейского Союза для осуществления гражданами свободных путешествий в ЕС.
Об этом сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в микроблоге Twitter.
"В конечном итоге на этой неделе не будет изменений в список ЕС рекомендованных безопасных стран относительно путешествий. Это означает, что сейчас Украина остается (в списке). Список будет снова пересмотрен на следующей неделе", - написал Йозвяк.
Как сообщал УНИАН, ранее Йозвяк написал, что на этой неделе Евросоюз исключит Украину из списка стран, из которых разрешен въезд в условиях пандемии.
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Спикер украинского МИД Олег Николенко отметил, что в случае принятия решения ЕС об исключении Украины из "зеленой зоны" это не отменит безвизовый режим. В частности, такое решение лишь вводит временные ограничения на несущественные (туристические) поездки для противодействия распространению коронавирусной болезни. Решение так же может быть позже пересмотрено во время следующего обновления списка в случае, если эпидемическая ситуация улучшится.
Николенко напомнил, что актуальная информация об условиях въезда граждан Украины в каждую отдельную страну ЕС и другие страны мира доступна на интерактивной карте МИД Украины.
15 июля в Евросоюзе разрешили туристам из Украины путешествовать в страны-члены Евросоюза.
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