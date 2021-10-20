Глава МИД назвал действия антивакцинаторов безумными.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвиняет антивакцинаторов из-за перспективы лишения Евросоюзом права украинцев свободно путешествовать в период пандемии COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба заявил во время онлайн-брифинге.

Глава МИД напомнил, что Украина сейчас еще находится в "зеленом списке" ЕС, в соответствии с которым украинские граждане могут путешествовать в страны-члены.

"В то же время, действительно есть вероятность, что Совет ЕС примет решение об исключении Украины из этого списка", - заявил министр.

Читайте такжеУкраина оказалась на 4 месте в мире по смертности от коронавируса за суткиОн отметил, что в этом вопросе нет политики. "ЕС принимает решение на основе четких регуляций и показателей. Все зависит от развития эпидемической ситуации и количества новых случаев заболевания COVID-19. Брюссель действует в соответствии с рекомендациями Совета Евросоюза о внесении изменений во временные ограничения на необязательные поездки граждан", - сказал Кулеба.

"К сожалению, и мы все это видим, в последнее время статистика в Украине демонстрирует стремительный ежедневный рост случаев заболеваемости. Это прямое следствие низкого процента вакцинации и антивакцинаторской пропаганды, которая подрывает доверие наших граждан к вакцинам, хотя для этого нет никаких обоснованных причин. Как следствие этой неистовой и безумной абсолютно антивакцинной информационной кампании, мы имеем ужасающую ситуацию с динамикой цифр и, как результат, перспективу, что Европейский Союз исключит нас из "зеленого списка", - отмечает Кулеба.

Он заявил, что в результате безответственного поведения антивакцинаторов страдают те граждане, которые соблюдают все правила и вакцинированы, но лишены возможности путешествовать по своим делам по миру и в страны ЕС.

Глава МИД призвал украинцев вакцинироваться и заверил в безопасности и эффективности имеющихся в Украине вакцин.

Путешествия во время пандемии

Как сообщал УНИАН, по данным журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка, на этой неделе Евросоюз исключит Украину из списка стран, из которых разрешен въезд в условиях пандемии.

Ранее спикер украинского МИД Олег Николенко отметил, что в случае принятия решения ЕС об исключении Украины из "зеленой зоны", это не отменит безвизовый режим. В частности, такое решение лишь вводит временные ограничения на несущественные (туристические) поездки для противодействия распространению коронавирусной болезни. Решение также может быть позже пересмотрено во время следующего обновления списка в случае, если эпидемическая ситуация улучшится.

"В случае принятия решения ЕС не устанавливает автоматически новые правила пересечения границы, а лишь дает рекомендацию государствам-членам Евросоюза. Окончательное решение о разрешении или ограничении того или иного типа поездок граждан Украины каждое государство-член ЕС принимает отдельно на национальном уровне. Опыт некоторых наших соседей, которые в предыдущие недели уже были исключены из "зеленого списка" ЕС, демонстрирует, что не следует ожидать тотального закрытия границ, как в прошлом году", - подчеркнул дипломат.

Он напомнил, что актуальная информация об условиях въезда граждан Украины в каждую отдельную страну ЕС и другие страны мира доступна на интерактивной карте МИД Украины: http://trip.gov.ua.

15 июля в Европейском Союзе разрешили туристам из Украины путешествовать в страны-члены Евросоюза.

Автор: Виталий Саенко