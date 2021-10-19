Министерство иностранных дел Украины заявляет, что Европейский Союз еще не принял решение об исключении Украины из "зеленого" списка стран, гражданам которых разрешено осуществлять путешествия в период пандемии.
Об этом сообщил спикер украинского МИД Олег Николенко в социальной сети Facebook.
"Европейский Союз пока не принимал формального решения. В то же время, МИД Украины ранее уже сообщал, что в случае роста показателей заболеваемости COVID-19 в Украине, ЕС может принять рекомендацию об исключении нашей страны из списка стран, граждане которых могут осуществлять несущественные поездки в Евросоюз", - подчеркнул он.
По его словам, эпидемическая ситуация ухудшается не только в Украине, за последние недели Евросоюз уже существенно сократил перечень стран из "зеленой зоны". Некоторые страны ЕС начали усиливать карантинные меры для своих граждан.
Николенко отметил, что в случае принятия решения ЕС об исключении Украины из "зеленой зоны", это не отменит безвизовый режим. В частности, такое решение лишь вводит временные ограничения на несущественные (туристические) поездки для противодействия распространению коронавирусной болезни. Решение может быть позже пересмотрено во время следующего обновления списка в случае, если эпидемическая ситуация улучшится.
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"В случае принятия решения ЕС не устанавливает автоматически новые правила пересечения границы, а лишь дает рекомендацию государствам-членам Евросоюза. Окончательное решение о разрешении или ограничении того или иного типа поездок граждан Украины каждое государство-член ЕС принимает отдельно на национальном уровне. Опыт некоторых наших соседей, которые в предыдущие недели уже были исключены из "зеленого списка" ЕС, демонстрирует, что не следует ожидать тотального закрытия границ, как в прошлом году", - подчеркнул дипломат.
Он напомнил, что актуальная информация об условиях въезда граждан Украины в каждую отдельную страну ЕС и другие страны мира доступна на интерактивной карте МИД Украины.
Отдельно Николенко отметил, что вакцинация и в дальнейшем будет оставаться одним из ключевых условий для беспрепятственных путешествий в большинство стран. "Поэтому призываем граждан активно вакцинироваться, чтобы безопасно путешествовать", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, по данным журналиста Радио Свобода Рикарда Йозвяка, на этой неделе Евросоюз исключит Украину из списка стран, из которых разрешен въезд в условиях пандемии.
15 июля в Европейском Союзе разрешили туристам из Украины путешествовать в страны-члены Евросоюза.
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