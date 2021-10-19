В МИД отмечают, что не следует ожидать тотального закрытия границ, как в прошлом году, если Евросоюз примет такое решение.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что Европейский Союз еще не принял решение об исключении Украины из "зеленого" списка стран, гражданам которых разрешено осуществлять путешествия в период пандемии.

Об этом сообщил спикер украинского МИД Олег Николенко в социальной сети Facebook.

"Европейский Союз пока не принимал формального решения. В то же время, МИД Украины ранее уже сообщал, что в случае роста показателей заболеваемости COVID-19 в Украине, ЕС может принять рекомендацию об исключении нашей страны из списка стран, граждане которых могут осуществлять несущественные поездки в Евросоюз", - подчеркнул он.

По его словам, эпидемическая ситуация ухудшается не только в Украине, за последние недели Евросоюз уже существенно сократил перечень стран из "зеленой зоны". Некоторые страны ЕС начали усиливать карантинные меры для своих граждан.

Николенко отметил, что в случае принятия решения ЕС об исключении Украины из "зеленой зоны", это не отменит безвизовый режим. В частности, такое решение лишь вводит временные ограничения на несущественные (туристические) поездки для противодействия распространению коронавирусной болезни. Решение может быть позже пересмотрено во время следующего обновления списка в случае, если эпидемическая ситуация улучшится.

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"В случае принятия решения ЕС не устанавливает автоматически новые правила пересечения границы, а лишь дает рекомендацию государствам-членам Евросоюза. Окончательное решение о разрешении или ограничении того или иного типа поездок граждан Украины каждое государство-член ЕС принимает отдельно на национальном уровне. Опыт некоторых наших соседей, которые в предыдущие недели уже были исключены из "зеленого списка" ЕС, демонстрирует, что не следует ожидать тотального закрытия границ, как в прошлом году", - подчеркнул дипломат.

Он напомнил, что актуальная информация об условиях въезда граждан Украины в каждую отдельную страну ЕС и другие страны мира доступна на интерактивной карте МИД Украины.

Отдельно Николенко отметил, что вакцинация и в дальнейшем будет оставаться одним из ключевых условий для беспрепятственных путешествий в большинство стран. "Поэтому призываем граждан активно вакцинироваться, чтобы безопасно путешествовать", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по данным журналиста Радио Свобода Рикарда Йозвяка, на этой неделе Евросоюз исключит Украину из списка стран, из которых разрешен въезд в условиях пандемии.

15 июля в Европейском Союзе разрешили туристам из Украины путешествовать в страны-члены Евросоюза.

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Автор: Виталий Саенко