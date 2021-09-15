Теперь наличие только одной дозы вакцины не дает права на въезд в страну.

Черногория с 14 сентября 2021 года вновь изменила правила въезда, исключив одно из условий беспрепятственного допуска иностранцев.

Как сообщается на интерактивной карте МИД, теперь въезд в страну разрешается только при условии предоставления одного из следующих документов:

сертификат о полной вакцинации (завершена за 14 дней);

отрицательный ПЦР-тест (за 72 часа) или положительный ПЦР-тест (за 14 дней и не позднее 180 дней);

отрицательный тест на антиген (за 48 часов).

Несовершеннолетние лица могут въезжать без каких-либо ограничений.

Таким образом, по сравнению с предыдущими правилами въезда в страну получение только одной дозы вакцины от коронавируса (кроме Janssen от Johnson & Johnson) не дает права на въезд в страну.

Читайте такжеВ МИД назвали количество стран, открытых для украинских туристовТакже сообщается, что Черногорией принимается любая вакцина, а сам документ вакцинации может быть в электронном или бумажном виде, на украинском или английском языках.

Как сообщал УНИАН, Черногория начала вводить строгие карантинные ограничения из-за распространения штамма коронавирус "Дельта" еще в конце июля 2021 года. Тогда временно закрывались на карантин ночные клубы и дискотеки, а после возобновления их работы посещать такие заведения могли только вакцинированные граждане. Другие развлекательные заведения можно посещать при наличии отрицательного ПЦР-теста или справки о том, что человек переболел COVID-19 в течение последнего полугода.

Кроме того, COVID-сертификаты стали требовать для посещения ресторанов и баров в помещении, ночных клубов, любых спортивных мероприятий и частных торжеств.

Указанные ограничительные меры будут действовать в Черногории минимум до 24 сентября, однако их продолжение более чем вероятно.

Автор: Марина Григоренко