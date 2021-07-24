Усиленный карантин в Черногории будет действовать до 2 августа. Также карантинные ограничения ввела Исландия.

Черногория из-за роста числа заражений коронавирусом штамма "Дельта" вводит жесткий карантин.

Об этом сообщает прессслужба Института общественного здоровья страны. В частности, в стране под запрет ранее попали музыкальные фестивали, вечеринки и другие массовые мероприятия в помещениях. А отныне под ограничения попали и ночные заведения.

Дискотеки и ночные клубы смогут внвь открыться после 2 августа, однако их посещать будет разрешено только тем, кто получил хотя бы одну прививку от коронавируса.

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Другие развлекательные заведения можно будет посещать при наличии отрицательного ПЦР-теста или справки о том, что человек переболел COVID-19 в течение последнего полугода, передает ТСН.

Кроме этого, в Исландии с сегодняшнего дня и до 13 августа ужесточили карантинные требования из-за вспышки коронавируса.

В частности, введено ограничение на массовые собрания. Их численность не должна превышать 200 человек, за исключением детей в возрасте до 6 лет. В общественных местах надо соблюдать дистанцию 1 метр.

В помещении нужно надевать маску. Также маска обязательна там, где невозможно соблюдать дистанцию. Детей это требование не касается.

Спортзалы, бассейны, музеи должны будут принимать посетителей не более чем на 75% своей вместимости и проводить дезинфекцию поверхностей.

Вводятся ограничения на пребывание в магазинах.

Спортивные соревнования разрешены при участии до 100 человек, и до 200. Фуд-корты при этом должны быть закрытыми.

Театрам и кинозалам разрешено работать с максимальным количеством зрителей 200 человек в помещении. А рестораны и развлекательные заведения будут работать до 23 часов.

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Автор: Ирина Погорелая