С 24 августа в Черногорию можно будет попасть, только если выполнено одно из четырех условий.

Правительство Черногории ввело новые эпидемиологические меры, связанные со стремительным распространением коронавируса, в частности, ограничило въезд в страну.

Так, черногорским гражданам и иностранцам можно въезжать в Черногорию, только если выполнено одно из условий, пишет "Балканский обозреватель", а именно:

вакцинация от COVID-19 (по крайней мере одной дозой),

отрицательный ПЦР-тест, сделанный в пределах 72 часов до въезда,

доказательства перенесенной болезни COVID-19 (после положительного ПЦР или быстрого теста на антиген должно пройти не менее 14 дней, но не более 180-ти),

отрицательный экспресс-тест на антиген не старше 48 часов.

В противном случае человека отправят на самоизоляцию на 14 дней, которую можно будет прекратить на шестой день, получив отрицательный результат ПЦР-теста.

В то же время в Черногорию без каких-либо ограничений можно въезжать из Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Албании, Косово и Северной Македонии. Это касается как граждан Черногории, так и граждан этих стран.

Читайте такжеRyanair не будет пускать на борт клиентов известного поисковика авиабилетовОтмечается, что за последние 28 дней в Черногории было зарегистрировано 930 инфицированных коронавирусом туристов, что составляет 12,84% от общего количества выявленных случаев заражения за этот период (7 243).

В Посольстве Украины в Черногории сообщили, что, по официальной информации, новые ограничительные меры по въезду будут действовать с 24 августа. Детям до 5 лет тесты не нужны.

Другие ограничения в Черногории

Кроме того, власти Черногории ввели особые правила по проведению свадеб, дней рождений, похорон в заведениях общественного питания, а также посещению культурных мероприятий, предполагающих одновременное присутствие нескольких человек в одном пространстве.

К тому же в стране запрещены собрания более 50 взрослых на открытом общественном пространстве - тротуарах, площадях, улицах, набережных и тому подобное. Меньшее количество людей может собираться с соблюдением установленных мер: ношением масок и соблюдением дистанции.

В школах правительство рекомендует сократить продолжительность урока до получаса.

Такие меры будут действовать с 21 августа до 10 сентября и могут меняться. В СМИ также появилась информация о действии ограничений с 24 августа.

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Автор: Катерина Комолова