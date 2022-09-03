Стоимость короткой поездки в Афины с двумя ночевками для двоих оценивают примерно в 240 евро.

Столица Греции Афины признана самым дешевым городом в Европе для короткого городского отдыха в формате city break.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного британской фирмой Post Office Travel Money, сообщает The Guardian.

В исследывании принимали участие 20 популярных туристических городов Европы.

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По его результатам, стоимость сити-брейка в Афинах, включающая проживание в отеле на две ночи для пары, питание, стоимость культурно-развлекательной программы и проезд в местном транспорте, составила примерно 240 евро по сравнению с 252 евро в португальском Лиссабоне, занявшем второе место.

Оба города опередили восточно-европейские направления, которые обычно славятся низкими ценами, такие как Краков в Польше (253 евро), Рига в Латвии (254 евро) и Будапешт в Венгрии (255 евро).

Как отмечают авторы исследования, в этом году цены в греческой столице упали на 15% по сравнению с 2021 годом. В то же время, в Лиссабоне цены наоборот выросли на 21%.

При этом эксперты отметили рост цен на жилье для туристов в 2022 году практически по всей Европе, на фоне того, как туристическая отрасль начала приходить в себя после пандемии коронавируса.

В то же время, шесть из проанализированных городов оказались более чем в два раза дороже Афин. Это Стокгольм (486 евро), Париж (489 евро), Дублин (504 евро), Копенгаген (527 евро), Венеция (528 евро) и Амстердам (685 евро).

Как сообщал УНИАН, ранее Грецию признали самой популярной европейской страной для любителей пляжного отдыха в этом году.