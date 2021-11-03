Путешествовать в Грецию можно в любое время года.

В летнем туристическом сезоне 2021 года Греция вошла в топ-5 самых популярных стран, куда чаще всего ездили на отдых украинские туристы.

С одной стороны, эта солнечная страна привлекает туристов потрясающей природой, теплым морем, богатейшей историей, узнаваемой архитектурой, вкуснейшей кухней и расслабленной атмосферой праздника. С другой стороны, Греция открыла границы для украинцев еще в мае 2021 года, когда большинство стран Европы все еще оставались закрытыми.

УНИАН подготовил подборку полезных советов и рекомендаций, которые стоит учесть перед поездкой в Грецию.

Когда в Греции туристический сезон

Греция настолько разнообразная страна, что ездить туда можно круглый год, лишь подбирая наиболее оптимальный формат отдыха. Так, высокий пляжный сезон здесь, как правило, длится с мая по сентябрь, но, если говорить начистоту, в это время здесь слишком жарко. Тем же, кто предпочитает морской отдых при более умеренных температурах, подойдет октябрь-ноябрь и март-апрель, хотя при желании в Греции можно отыскать места, где купаться комфортно круглый год.

С ноября по март в Греции активно работают горнолыжные курорты. Да-да, и такой формат отдыха здесь есть. А все дело в том, что в Греции встречаются сразу три климатических типа – основной средиземноморский, а также альпийский и умеренный.

Ну а поскольку Греция – страна с очень богатой культурой и историей, в экскурсионные путешествия сюда можно летать круглый год. Более того, в зимний период бродить по местным достопримечательностям куда приятнее, чем в летнюю жару.

К тому же, как приятно вырваться из холодной украинской зимы туда, где температуры даже в декабре-феврале редко опускаются ниже 10 градусов тепла.

Как попасть в Грецию

В последние годы добавилось большое количество новых рейсов в Грецию из Украины, в том числе от бюджетных авиакомпаний. Разумеется, в основной туристический сезон туда летает намного больше рейсов, главным образом за счет чартеров на популярные курорты от туроператоров. Тем не менее, в Афины или Салоники без проблем можно попасть и зимой.

Ну а дальше – выбирать вам: оставаться в крупных городах или отправляться на острова, которых в Греции около 2000 тысяч. Лучше всего перемещаться по стране внутренними авиарейсами крупнейшей греческой авиакомпании Aegean Airlines или же по морю – паромное сообщение здесь также очень хорошо налажено.

Правила въезда в Грецию

На данный момент, чтобы попасть на территорию Греции, гражданам Украины необходимо выполнить одно из условий (также касается внутреннего перемещения между островами):

предоставить сертификат вакцинации против COVID-19 (Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca/Oxford, Johnson+Johnson/Janssen, Sinovac Biotech, Sinopharm и другие) в печатной или цифровой форме, в том числе в приложении "Дія" с QR-кодом

предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на SARS-CoV-2, который сделан не ранее чем за 72 часа до прибытия на пункт пропуска в Греции)

предоставить отрицательный результат теста на антиген (быстрый тест), который необходимо сделать не ранее чем за 48 часов до прибытия

предоставить справку о перенесенной коронавирусной болезни, выданную через 30 дней после даты первого положительного теста, и которая действует в течение 180 дней после него

Стоит учесть, что при въезде на территорию Греции возможно тестирование отдельных путешественников методом случайного отбора. Если его результат окажется положительным, то с вами свяжутся представители Минздрава для помещения в 14-тидневный карантин в специальных гостиницах за счет государства Греция.

Вышеупомянутые требования распространяются также на детей в возрасте от 12 лет.

Кроме того, необходимо заполнить специальную форму PLF за 24 часа до пересечения границы.

Также для безвизового въезда в Грецию нужен действующий биометрический загранпаспорт и полис медицинского страхования на весь срок пребывания в стране, покрывающий расходы на лечение корнавируса.

Что известно о греческой медицине

Особенностью Греции является то, что страна расположена на островах – и это влияет на оказание медицинской помощи, поскольку не на каждом острове есть медики и больницы. Поэтому, например, чтобы доставить человека в клинику, нужно воспользоваться паромом, который ходит по графику. Если не успели – ждите.

Однако если произошла критическая ситуация, например, авария или катастрофа, стоит воспользоваться вызовом помощи по телефону 166. В таком случае к пострадавшим может прибыть санавиация. Если же речь идет о менее критических ситуациях, вам могут предоставить рекомендации... и попросят ждать.

Так, например, в страховой компании ИНГО рассказали: когда их клиентка повредила ногу в Греции и было подозрение на перелом, греческие медики отказали в оказании экстренной помощи. Они объяснили это тем, что паром отошел, а причины для вызова скорой помощи нет. Пострадавшей предложили прикладывать холод к поврежденной ноге и купить обезболивающее в местной аптеке. Кстати, они есть на каждом острове, и фармацевты говорят на греческом, английском, французском и русском языках.

Чтобы оказать медицинскую помощь в этой ситуации, страховая воспользовалась услугами частной скорой помощи. Женщину оперативно доставили в медучреждение, где ее прооперировали.

Без качественного страхового полиса лишь вызов частной скорой обойдется туристу примерно в 250 евро, а если это отдаленный остров и необходима транспортировка катером – от 450 евро.

При этом из-за "островной особенности" в Греции популярна услуга "консультация по вайберу". По телефону врачу направляются жалобы на самочувствие. Проанализировав их и уточнив симптоматику, он может поставить диагноз, назначить лечение и даже сбросить рецепт.

Но, в отличие от украинских медиков, греческие не очень охотно назначают анализы. Иногда приходится просто просить их назначить дополнительные медицинские обследования.

Также туристы, которым довелось побывать в греческих клиниках, жалуются на чистоту и сервис. Если это государственное медицинское учреждение, то там будет грязно, а врачи могут курить в своих кабинетах. И точно будут очереди. Они делятся по приоритетности: критическая ситуация, люди, которые могут подождать, и незначительная симптоматика. Поэтому если ваше обращение не является критическим, придется снова подождать.

В частных клиниках более внимательные врачи. Они работают круглосуточно, но такие заведения расположены на больших островах. Цены разные, но в среднем от 55 евро за консультацию, а за визит к стоматологу придется заплатить 70 евро.

Лучшая медицинская инфраструктура обустроена в Афинах и на острове Крит, а также в регионах Ахея, Салоники и Халкидики.

Какие интересные места в Греции стоит посетить

Разумеется, за экскурсионной программой туристы чаще всего отправляются в столицу – Афины. Именно здесь находится знаменитый Акрополь и еще с десяток других знаковых достопримечательностей эпохи Древней Греции и Древнего Рима, а также целое множество примеров византийской архитектуры. А еще Афины – это город музеев, ведь здесь действует более двух сотен музеев и частных галерей.

Но едва ли не главная прелесть Афин – особая атмосфера праздника и расслабленности, ведь люди здесь умеют радоваться жизни. Город невероятно живой и на его улицах весьма органично соседствуют старинные здания и современные граффити.

Вечером Афины гудят и сияют – молодежь оккупирует многочисленные кафешки, сувенирные лавки работают до глубокой ночи, а уличные музыканты дополняют картину.

Кроме того, можно отправиться во второй по величине город страны – Салоники в Центральной Македонии. Город богат памятниками раннехристианского и византийского зодчества, внесенными в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также большим количеством музеев. Кроме того, в его окрестностях расположено большое количество небольших населенных пунктов, которые летом оккупируют туристы.

Также туристы любят отдыхать в Греции на островах. Их здесь настолько много, что порой сделать выбор становится непосильной задачей. Разумеется, самым популярным является остров Крит – это самый большой греческий остров, на территории которого аж три аэропорта: Ираклион, Ханья и Сития. В целом туристическая инфраструктура Крита считается лучшей по сравнению не только с другими греческими островами, но с многими популярными европейскими курортами.

Найти, чем заняться на Крите – также не составит труда. Помимо морского отдыха, тут находится огромное количество достопримечательностей: как археологических, так и природных. Древние раскопки, византийские крепости, крупнейшее ущелье Европы в парке Самария, уникальные пещеры, зеленое плато Ласити и даже необитаемый остров… Это далеко не полный список здешних чудес.

Еще один популярный остров в Греции – Родос. Это наряду с Критом один из самых теплых греческих островов, где, к тому же, однозначно есть что посмотреть. А еще Родос невероятно инстаграмный.

Среди других живописных островов Греции, которые также можно посещать не только летом – "зеленые" Корфу, Закинф и Кефалиния. Конечно, зимой вы здесь вряд ли сможете искупаться (если вы, конечно, не экстремалы), но зато можно долго бродить по зеленым холмам, наслаждаясь природой и морским бризом.

Кроме того, есть в Греции возможности и для активного зимнего отдыха. В первую очередь речь идет о горном массиве Парнас в Центральной Греции. Это одна из красивейших вершин страны, где в последние годы обустроили несколько неплохих горнолыжных курортов, пока еще малоизвестных широкой массе туристов.

Также за зимним экстримом можно отправиться в Фалакро, Сели, Ворас и те же Салоники. Стоит ли говорить, что помимо прочего – здесь еще и невероятно красиво и интересно!

Еще несколько полезных фактов о Греции

1. С 2002 года национальной валютой Греции является евро, так что взять с собой в дорогу наличку будет совсем не проблемой. При этом греки весьма неохотно внедряют у себя оплату карточками (ведь нужно платить комиссию). Потому если в больших городах на материке картой расплатиться можно практически везде (даже в маленьких магазинчиках), то на островах вам может понадобиться больше налички.

2. Официальный язык в Греции – греческий, со своим особым алфавитом. Впрочем, в популярных туристических местах легко можно встретить вывески на английском и даже русском языках. С общением в туристической Греции также не будет проблем – здесь многие в достаточной мере владеют английским языком, также нередко персонал отелей и ресторанов говорит на русском языке.

3. Греческая кухня – это отдельный вид наслаждения (и один из ярчайших видов средиземноморской кухни). Типичная греческая еда является простой, красочной и ароматной, а наиболее характерным элементом питания греков считается обилие оливкового масла практически во всех блюдах. В целом, травы и специи в Греции используются гораздо чаще, чем в других средиземноморских кухнях.

Наиболее популярные овощи в греческой кухне – томаты, баклажаны, картофель, зеленая фасоль, перец и лук. Также в почете фета и другие виды сыра, виноградные листья, цуккини и йогурт. Кроме того, греки активно используют мясо – свинина, баранина и козлятина. Популярны и рыба, моллюски и другие морепродукты. В десертах преобладает мед и орехи.

Среди самых популярных блюд греческой кухни – запеканка из баклажанов с мясом мусака, тушеное мясо в густом луковом соусе стифадо, баранина в глиняном горшке клефтико, запеканка из макарон с мясом, сыром и яйцом паститсио, фаршированные мясом баклажаны папутсакья, начиненные фаршем перцы или помидоры гемиста, голубцы в виноградных листьях долма, маленькие шашлыки на деревянных шпажках сувлаки, пирожки из слоеного теста с разными начинками питес, а также домашние колбаски луканика хорьятика, в которые, кроме мяса, добавляют разные другие продукты.

Автор: Марина Григоренко