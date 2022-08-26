В топ-3 стран с лучшими пляжами в Европе вошли Греция, Италия и Португалия.

Греция стала самой популярной европейской страной для любителей пляжного отдыха в этом году.

Об этом свидетельствуют данные индекса лучших пляжей 2022 года, опубликованному поисковой системой аренды жилья для отпуска Holidu, сообщает Breaking Travel News.

Согласно списку Holidu "Самые популярные страны для пляжей в Европе", основанному на рейтинге Google, Греция лидирует, собирая 5,4 тысячи поисковых запросов в Google каждый месяц и более 142 тысяч хэштегов в Instagram.

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Лучшим выбором для путешественников, планирующих поездки в Грецию ради пляжного отдыха, являются Крит, Наксос и Миконос.

Топ-10 стран Европы для пляжного отдыха:

Греция

Италия

Португалия

Франция

Ирландия

Испания

Хорватия

Мальта

Нидерланды

Польша

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты определили туристические направления, куда лучше всего ехать за веселым отдыхом.

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