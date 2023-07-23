Авиакомпании отменяют рейсы на греческий остров.

На популярном среди туристов греческом острове Родос, который усеян курортами, шестой день не могут обуздать масштабные лесные пожары.

Как пишет Sky News, греческие власти объявили масштабнейшую эвакуацию. Общее количество людей, эвакуированных из-за пожара, достигло 19 тысяч (из них три тысячи вывезли по морю).

"Это была крупнейшая эвакуация за всю историю Греции", — сказал представитель правительства.

Во время эвакуации местных жителей и туристов расселили в отелях, конференц-центрах, школах и других общественных местах, обеспечив едой и водой.

"В координации с МИД сегодня в аэропорту Родоса будет создана горячая точка, чтобы гости, потерявшие проездные документы во время эвакуации, могли вернуться домой", – рассказывают в правительстве.

Авиакомпании отменяют рейсы на греческий остров. Авиакомпания Jet2 отменила рейсы на Родос до следующего воскресенья. TUI отменяет все рейсы на следующие несколько дней.

Лесные пожары в Греции - это надо знать

В начале недели остров Родос (по площади сравнимый с двумя площадями Киева) обуял лесной пожар. Лесные пожары в Греции являются обычным явлением, но жаркое, сухое и ветреное лето в последние годы превратило страну в очаг возгораний. И в этом году на Родосе укрощение огня затрудняют аномальная жара (до +45 градусов) и сильный ветер. Метеорологи предупреждают, что жаркая погода продержится до конца месяца.

Власти популярного среди туристов острова были вынуждены объявить эвакуацию с юго-восточной части Родоса, для чего были мобилизованы все возможные ресурсы.

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