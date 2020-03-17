"Вы обязательно будете на Родине": Зеленский обратился к украинцам, которые не успели вернуться домой (видео)

Зеленский пообещал, что всех украинцев вернут домой.

Президент Владимир Зеленский объяснил согражданам, которые сейчас находятся за пределами страны, как они смогут вернуться домой.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Президент призвал таких лиц регистрироваться в системе "Друг". Это поможет дипломатам и упростит формирование списков граждан, которые должны срочно вернуться домой.

Зеленский отметил, что тем, кому не удастся зарегистрироваться, необходимо обратиться в украинское посольство или консульство на территории страны пребывания. Это можно сделать по электронной почте или по телефону горячей линии.

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Зеленский также заявил, что кого-то удастся вернуть быстрее, а кого-то чуть позже, но все равно все будут на родине.

"Для тех, кто полетел чартерными рейсами в отпуск на отдых: сегодня государство предоставляет максимальное содействие туроператорам и перевозчикам, чтобы они забрали украинских туристов из отдаленных уголков мира", - сказал президент.

Зеленский добавил, что на сегодняшний день налажено плановое возвращение украинцев из Египта, ОАЭ, Доминиканской республики, курортных островов азиатско-тихоокеанского региона, Северной и Южной Америки.

Президент подчеркнул, что гражданам, которые планируют вернуться в Украину на собственном авто или автобусе нужно внимательно ознакомиться с ограничениями в странах, через которые будет пролегать их маршрут.