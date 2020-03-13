До 50 миллионов рабочих мест в сфере туризма и путешествий оказались под угрозой из-за коронавируса – WTTC

По подсчетам Всемирного совета по туризму и путешествиям, глобальные поездки могут сократиться вплоть до 25% из-за пандемии коронавируса.

По данным Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC), до 50 миллионов рабочих мест в секторе путешествий и туризма находятся под угрозой из-за глобальной пандемии коронавируса Covid-19.

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Как сообщает Daily Mail, последние данные WTTC свидетельствуют о том, что в 2020 году глобальные поездки из-за негативного воздействия коронавируса могут сократиться, при худшем прогнозе, на 25%. Это эквивалентно потере трех месяцев глобальных поездок, что может привести к сокращению рабочих мест на 12-14%.

«Данный WTTC показывают резкое воздействие на сектор путешествий и туризма нынешней вспышки Covid-19, а анализ в настоящее время прогнозирует, что в глобальном масштабе в этом секторе под угрозой находится до 50 миллионов рабочих мест», – отметила президент и генеральный директор WTTC Глория Гевара.

В организации констатируют, что вспышка коронавируса представляет значительную угрозу для отрасли в целом – как для тех, кто работает в ней, так и для тех, кто хочет продолжать путешествовать.

В связи с этим в WTTC призывают принять ряд мер для обеспечения быстрого восстановления сектора после того, как Covid-19 будет взят под контроль. Они включают в себя отмену или упрощение виз, отмену правила 80-20 «используй его или потеряй» для авиакомпаний, снижение или отмену налогов для путешественников и поддержку сильно пострадавших направлений, в том числе через денежные вливания для маркетинговых кампаний.

Как сообщал УНИАН.Туризм, по данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), опасный коронавирус из Китая может нанести авиаперевозчикам по всему миру от 63 млрд долл. до 113 млрд долл. убытков в 2020 году.

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