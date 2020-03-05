Коронавирус может нанести авиаперевозчикам убытки до 113 миллиардов долларов в 2020 году – IATA

Это существенно больше, чем по предыдущим оценкам Международной ассоциации воздушного транспорта, когда убытки авиакомпаний от смертельного коронавируса прогнозировались на уровне 29,3 млрд долл. с точки зрения потерянного дохода.

Опасный коронавирус из Китая может нанести авиаперевозчикам по всему миру от 63 млрд долл. до 113 млрд долл. убытков в 2020 году.

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Отметим, это существенно больше, чем по предыдущим оценкам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) от 20 февраля 2020 года, когда главный отраслевой орган мира подсчитал, что смертельный коронавирус обойдется авиаперевозчикам в 29,3 млрд долл. с точки зрения потерянного дохода.

Отмечается, что предыдущие оценки основывались на сценарии, согласно которому воздействие коронавируса будет «в значительной степени ограничено рынками, связанными с Китаем». Однако теперь вирус распространился на 80 стран мира, и его воздействие уже ощущается в других странах.

В обновленном анализе, опубликованном 5 марта 2020 года, IATA заявила, что в настоящее время существует два возможных сценария: ограниченное распространение (limited spread) и широкое распространение (extensive spread).

В частности, первый сценарий включает рынки с более чем 100 подтвержденными случаями COVID-19 (по состоянию на 2 марта), переживающие резкий спад, за которым следует V-образный профиль восстановления. Он также оценивает падение потребительского доверия на других рынках (Северная Америка, Азиатско-Тихоокеанский регион и Европа). Рынки, учитываемые в этом сценарии и их ожидаемое падение числа пассажиров, вызванное COVID-19, следующие: Китай (-23%), Япония (-12%), Сингапур (-10%), Южная Корея (-14%), Италия (-24%), Франция (-10%), Германия (-10%) и Иран (-16%). Кроме того, в Азии (за исключением Китая, Японии, Сингапура и Южной Кореи) ожидается падение спроса на 11%. В Европе (исключая Италию, Францию и Германию) спрос снизится на 7%, а на Ближнем Востоке (исключая Иран) - на 7%. В глобальном масштабе это падение спроса приводит к потере 11% мировых доходов от пассажирских перевозок, что составляет 63 млрд долл. Из этой суммы на долю Китая пришлось бы около 22 млрд долл. Рынки, связанные с Азией (включая Китай), составят 47 млрд. долл. из этой суммы.

По второму сценарию применяется аналогичная методология, но для всех рынков, на которых в настоящее время имеется 10 или более подтвержденных случаев COVID-19 (по состоянию на 2 марта). В результате авиакомпании потеряли бы 19% мировых доходов от пассажирских перевозок, что составляет 113 миллиардов долларов. С финансовой точки зрения это было бы примерно равно тому, что испытала отрасль в период мирового финансового кризиса 2009 года.

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