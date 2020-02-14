В Венеции выставили на продажу целый остров

На территории размещены дом, несколько хозяйственных построек, виноградник и сад.

Один из островов Венецианской лагуны в Италии выставили на продажу за 2,2 миллиона евро.

Как пишет The Times, небольшой остров Тессера расположен в лагуне между аэропортом Марко Поло и островом Мурано.

Читайте такжеНазваны 50 популярных туристических локаций мира, находящихся под угрозой исчезновения

На территории площадью 4100 квадратных метров размещены дом и несколько хозяйственных построек. Вокруг владелец разбил виноградник и сад. Также на Тессере имеется собственный причал.

Остров принадлежит итальянскому девелоперу, который обанкротился. Аукцион пройдет 3 марта.

Тессеру уже выставляли на продажу в 2019 году. Тогда он стоил 3,2 миллиона евро, однако на него не нашлось покупателей.

Напомним, в прошлом году в Ирландии выставили на продажу необитаемый остров, на котором есть старинный разрушенный монастырь и заброшенный коттедж без водопровода и электричества.

Подписывайтесь также на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.