В Венеции выставили на продажу целый остров
Один из островов Венецианской лагуны в Италии выставили на продажу за 2,2 миллиона евро.
Как пишет The Times, небольшой остров Тессера расположен в лагуне между аэропортом Марко Поло и островом Мурано.
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На территории площадью 4100 квадратных метров размещены дом и несколько хозяйственных построек. Вокруг владелец разбил виноградник и сад. Также на Тессере имеется собственный причал.
Остров принадлежит итальянскому девелоперу, который обанкротился. Аукцион пройдет 3 марта.
Тессеру уже выставляли на продажу в 2019 году. Тогда он стоил 3,2 миллиона евро, однако на него не нашлось покупателей.
Напомним, в прошлом году в Ирландии выставили на продажу необитаемый остров, на котором есть старинный разрушенный монастырь и заброшенный коттедж без водопровода и электричества.
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