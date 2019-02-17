В Ирландии продают необитаемый остров за $1,4 миллиона (фото)

Продавец, имя которого не озвучивается, предупредил, что покупателю придется купить себе вертолет или катер, чтобы добираться до острова.

В Ирландии выставили на продажу необитаемый остров, на котором есть старинный разрушенный монастырь и заброшенный коттедж без водопровода и электричества.

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Как сообщает американский телеканал CNN, остров продают за 1,4 млн долларов.

Отмечается, что общая площадь острова - 80 акров (около 0,324 квадратных километров). По словам продавца, пешком надо около часа, чтобы дойти из одного конца острова в другой.

Он расположен в 3,2 км от региона Коннемара на западе Ирландии. Продавец, имя которого не озвучивается, предупредил, что покупателю придется купить себе вертолет или катер, чтобы добираться туда.

Как рассказал CNN Люк Спенсер, занимающийся продажей, потенциальный покупатель может жить в заброшенном коттедже, отремонтировать его, либо же попытаться получить разрешение властей на строительство нового дома.

Спенсер заверил, что удаленность острова не отпугнула потенциальных покупателей. Так, после того, как остров поступил в продажу в прошлую пятницу, он "вызвал большой интерес среди американских и британских покупателей".

Отметим, что с 1969 до 1998 года остров принадлежал ирландскому поэту Ричарду Мерфи.

Согласно данным ученых, первые поселения людей появились на острове около 3 тысяч лет тому назад. Расположенный там разрушенный монастырь был возведен в VII веке. Руины монастыря, которые включают в себя церковь, алтарь и могилы, принадлежат ирландскому департаменту окружающей среды, наследия и местного самоуправления и не продаются.

На острове много пресноводных озер и большое количество птиц: чаек, буревестников и других.