Чудеса из окна самолета: пассажир снял северное сияние над Исландией во время полета (фото)

Капитан самолета даже сделал лишний круг, чтобы каждый пассажир мог мельком увидеть потрясающее природное явление.

Фотографу Россу Мартину в конце прошлой недели удалось снять северное сияние во время перелета из Исландии в Великобританию.

Как пишет The Sun, по словам фотографа, весь самолет был в восторге от красочных огней, которые будто "танцевали вокруг самолета". Капитан самолета даже сделал лишний круг, чтобы каждый пассажир мог мельком увидеть потрясающее природное явление.

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Сам Росс, который был в пятидневном отпуске в Исландии с пятью друзьями, уже видел огни во время поездки, но сказал, что это был "идеальный способ закончить отпуск".

"Через несколько минут все начали замечать, как мы достаем наши камеры. Я даже попросил стюарда приглушить свет, чтобы нам было лучше видно, и они это сделали. Минут через пять-десять пришел капитан и сказал, что мы сделаем круг, чтобы все могли увидеть его с левого и правого окон", - рассказал счастливый очевидец.

По его словам, для некоторых из пассажиров в самолете это был первый раз, когда они видели северное сияние.

Отметим, полярное сияние или северное сияние (по латыни Aurora borealis) - это оптическое явление в верхних слоях атмосферы, что сопровождается свечением отдельных участков ночного неба. Небо будто играет яркими цветами, в основном зеленого, синего и фиолетового оттенков, которые быстро меняются.

Как сообщал УНИАН, недавно в Финляндии открыли совершенно новый вид полярного сияния.

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