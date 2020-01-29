В Финляндии открыли совершенно новый вид Северного сияния

Новая форма оптического феномена напоминает песчаные дюны в пустыне.

Новый вид Северного сияния был зафиксирован исследователями-любителями. Феномен зеленого света в ночном небе неоднократно фиксировали как простые люди, так и ученые. Некоторые эксперты утверждают, что оптическое явление было также зафиксировано в некоторых доисторических пещерных рисунках.

Как пишет The Guardian, Полярное сияние возникает, когда заряженные частицы, такие как электроны, отрывающиеся от Солнца и проходят через полюса магнитного поля Земли. Они вступают во взаимодействие с газами в атмосфере включительно с азотом и кислородом, повышая их энергию. Затем эта энергия выделяются в форме света.

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«Это работает так же, как в неоновых лампах. По-сути мы можем сказать, что Северное сияние – это неоновая лампа в небе», - пояснила профессор вычислительной космической физики из Университета Хельсинки Минна Палмрот.

Явление наблюдали в разных формах, включая дуги, спирали и короны. Но теперь, благодаря любителям, Палмрот и ее коллеги говорят, что была открыта доселе не известная форма. Свет напоминает песчаные дюны.

Финский ученый попросила группу исследователей-любителей фотографировать конкретные формы Северного сияния. Но потом возникла загадка.

«Некоторые из них спрашивал меня: а как насчет этих линий, какой они формы?» - говорит Палмрот.

Обнаружив новую форму для научной литературы, она попросила других ученых из Финляндии сделать другие снимки явления.

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«Я фактически сидела на диване и отправляла сообщения наблюдателям в духе: «Сфотографируй вот такой вид». Сообщество не разочаровало. Среди присланных фото были два, сделанные одновременно, но с разных мест в Финляндии», - рассказала ученый.

Это позволило Палмтрот и ее коллегам определить высоту и другие аспекты явления, такие как промежуток между холмами «дюн».