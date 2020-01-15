Назван главный туристический тренд 2020 года

Постепенно туристы все больше задумываются о влиянии своих путешествий на окружающую среду и местные сообщества.

В 2020 году главным туристическим трендом претендуют стать так называемые microcations, то есть микро-отпуск – от английского micro (микро, очень маленький) и vacations (отпуск, каникулы).

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Как пишет влиятельное издание о природе и путешествиях National Geographic, суть их заключается в более быстрых/коротких отпусках ближе к дому вдали от популярных туристических локаций, где-то на задворках, которые экономят время, деньги и в идеале снижают воздействие путешествий на окружающую среду. С одной стороны, этому способствует желание активных путешественников меньше пользоваться авиатранспортом из-за его влияния на окружающую среду, с другой стороны, участившиеся природные катастрофы вроде извержения вулканов, наводнений, лесных пожаров или схождения лавин на популярных туристических направлениях побуждают туристов пересматривать свои планы.

«Мы опросили более десятка отраслевых экспертов, как будут выглядеть путешествия в 2020 году, и подавляющее большинство единодушно считают, что в этом году – более чем когда-либо – путешественники будут уделять приоритетное внимание влиянию своих путешествий на планету, на пункты назначения и местные сообщества, а также на самих себя», - пишет журналистка Джессика Флинт.

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Как пишет издание, также среди трендовых тем в новом сезоне: снижение выбросов углерода, поездки только для женщин, звуковая и лесотерапия, а также рост спроса на экологически сертифицированные зеленые отели.

При этом эксперты отмечают, что новый тренд в том числе возник в противовес туристическому тренду предыдущих лет – овертуризму, от английского overtourism (излишний наплыв туристов, создающий проблемы для нормальной жизни местного населения). Поскольку ряд популярных туристических городов и стран постепенно вводят дополнительные налоги на отели и авиаперелеты, многие туристы начинают искать альтернативные возможности для путешествий.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее эксперты насчитали почти 100 популярных туристических направлений, не выдерживающих наплыва туристов.