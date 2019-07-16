Эксперты насчитали почти 100 популярных туристических направлений, не выдерживающих наплыва туристов

Согласно результатам исследования, явление overtourism на данный момент распространилось уже на 63 страны, и его масштабы продолжают расти.

Британская туристическая компания Responsible Travel опубликовала глобальную онлайн-карту, на которой обозначены 98 популярных туристических направлений, ставших жертвами так называемого overtourism (излишнего наплыва туристов, создающего проблемы для нормальной жизни местного населения).

Читайте такжеВласти Парижа хотят убрать из центра города туристические автобусы

Об этом сообщает Всемирный совет по туризму и путешествиям (WTTC).

По итогам проведенных исследований, в компании пришли к выводу, что явление overtourism на данный момент распространилось на 63 страны, и его масштабы продолжают расти.

При этом отмечается, что карта ясно показывает, что проблема излишнего наплыва туристов не ограничивается такими популярными направлениями, как Венеция (Италия) или Барселона (Испания). Также от overtourism страдают относительно малоизвестные места, как, например, немецкий остров Йюст или мексиканский город Реал-де-Каторсе, которые из-за своих небольших размеров не могут справиться со всеми желающими туристами.

Также на карту попали такие точки мира, как популярные города Париж (Франция), Амстердам (Нидерланды), Люцерн (Швейцария), Лиссабон (Португалия), Будапешт (Венгрия), Бухарест (Румыния), Рейкьявик (Исландия), а также Люксембург, Фарерские острова, гора Эверест, природный парк Плитвицкие озера в Хорватии и другие.

С подробной картой overtourism можно ознакомиться по ссылке.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее власти Нидерландов, столица которых - город Амстердам - уже давно страдает от слишком больших потоков туристов, заявили о намерении прекратить продвижение туризма и сосредоточиться на распределении туристических потоков.