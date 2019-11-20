Во Львове после реставрации открыли Черную камяницу

Отреставрировали фасад за $270 тыс. гранта.

Во Львове открыли после реставрации Черную камяницу. Грантовый проект при финансовой поддержке посольского фонда США по сохранению культурного наследия начали в 2016 году.

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Исторический музей получил $270 тыс. гранта и за эти деньги отреставрировали фасад, провели археологические раскопки и нашли фундамент готического Львова, сделали гидроизоляцию и новую крышу, укрепили фундамент, во внутреннем дворике обустроили лапидарий, говорится в сообщении пресс-службы Львовской областной госадминистрации.

Ремонт помещений внутри камяницы был осуществлен исключительно за счет средств Львовского исторического музея.

"Сегодняшнее событие важно не только для музея, города и области, но и для Украины. Три года назад нам выделили средства на реставрацию, к которым мы добавили собственные. Каменный дом имеет свою историю, с 1920 года здесь располагался музей Львова. Достопримечательности в Украине требуют большего внимания. Для их содержания и восстановления нужно больше средств. Мы благодарны посольству США за помощь. Перед нами была амбициозная цель, и мы ее выполнили", - рассказал директор Львовского исторического музея Роман Чмелик.

Черная каменица построена в 1577 году по проекту архитектора Петра Красовского. В конце 16 века. В этой камянице представитель львовского патрицианского рода Ян Лоренцович открыл одну из первых в городе аптек. Тогда дом имел название Лоренцовичевский. "Черным" стали называть строение в 19 веке. Причина достаточно прозаична: веками на стены дома наносились свинцовые белила, которые использовали в качестве грунта для полихромии (многоцветность). Со временем они под действием воздуха и света окислялись, и впоследствии камяница стала черной.