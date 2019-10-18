Фестиваль сыра и вина во Львове: участники давили гроздья "Изабеллы" и открывали бутылки саблей (видео)
18:49, 18 октября 2019Новости туризма
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На фестивале, сомелье с помощью сабли открывал вино вместе с горловиной бутылки.
Фестиваль продлится три дня / скриншот
Во Львове стартовал 10-й фестиваль сыра и вина. Гастрономический праздник возле дворца Потоцких продлится три дня.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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«Все началось с чемпионата по давке винограда. Участники соревнований, мужчины и женщины, одели резиновые сапоги и со всей силы топтали в бочке грозди сорта «Изабелла». Помощники держали графины, куда стекает сок. Кто надавил больше сока, тот побеждает», - говорится в сюжете.
«Открывание вина способом «сабраж» – еще одна аттракция гастрономического праздника. Сомелье с помощью сабли, тупой стороной, открывает вино вместе с горловиной бутылки. Публика была в восторге», - рассказала корреспондент.
Во Львове стартовал 10-й фестиваль сыра и вина
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