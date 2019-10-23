Во Львове из-за сильного тумана не смогли приземлиться два самолета
Во Львовском аэропорту из-за сильного тумана не смогли приземлиться два самолета, еще несколько вылетели из своих аэропортов с задержкой.
Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
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Не совершил посадку, в частности, рейс авиакомпании "Wizz Air" из Вильнюса, зато сел в румынском аэропорту Клуж.
В то же время рейс «Ryanair» из Модлина ожидал улучшения погодных условий в «зоне ожидания» и уже совершил посадку во Львове.
«В направлении львовского аэропорта вылетели рейсы авиакомпаний Wizz Air из Берлина и Ernest из Милана. С небольшой задержкой вылетели Turkish Airlines из Стамбула», – говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, утром 23 октября по всей Украине ожидается туман, объявлено I уровень опасности.