Во Львове из-за сильного тумана не смогли приземлиться два самолета

В то же время рейс «Ryanair» из Модлина ожидал улучшения погодных условий в «зоне ожидания» и уже совершил посадку во Львове.

Во Львовском аэропорту из-за сильного тумана не смогли приземлиться два самолета, еще несколько вылетели из своих аэропортов с задержкой.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

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Не совершил посадку, в частности, рейс авиакомпании "Wizz Air" из Вильнюса, зато сел в румынском аэропорту Клуж.

В то же время рейс «Ryanair» из Модлина ожидал улучшения погодных условий в «зоне ожидания» и уже совершил посадку во Львове.

«В направлении львовского аэропорта вылетели рейсы авиакомпаний Wizz Air из Берлина и Ernest из Милана. С небольшой задержкой вылетели Turkish Airlines из Стамбула», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, утром 23 октября по всей Украине ожидается туман, объявлено I уровень опасности.