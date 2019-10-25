В Украине хотят активнее развивать детский туризм

Главными проблемами для развития детского туризма представители украинских туроператоров называют отсутствие специальных тарифов на перевозки и поселение детских тургрупп и забюрократизированный процесс организации турперевозок.

Туроператоры предлагают Министерству культуры, молодежи и спорта создать государственные программы поддержки детского туризма в Украине. Об этом сообщил во время круглого стола заместитель главы комитета по туризму Торгово-промышленной палаты Украины Владимир Царук.

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«Нужно создать государственную программу поддержки развития детского туризма в Украине, которой на сегодняшний день нет. Такие программы существуют во многих других странах, например, в Польше и Венгрии», - сказал он.

По словам Царука, государство совместно с туроператорами должно определить приоритетные направления детского туризма и дотировать эти поездки с целью патриотического воспитания молодежи. Кроме того, развитие детского туризма поможет повысить туристический имидж страны.

Еще одной важной проблемой развития детского туризма в Украине туроператоры назвали недостаточно эффективную работу «Укрзализныци»: сложности с покупкой билетов на поезда для групповых поездок детей, отсутствие продажи онлайн для группы и задержки поездов в период пиковых нагрузок.

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В свою очередь заместитель начальника департамента пассажирских перевозок дальнего сообщения «Укрзализныцы» Александр Кривоштан призвал туроператов планировать заранее детские турпоездки для более эффективной работы перевозчика из-за нехватки пассажирских вагонов во время каникул и праздников.

Среди других важных проблем представители туроператоров назвали отсутствие специальных тарифов для поселения детских тургрупп и забюрократизированный процесс организации турперевозок. Речь идет о сложностях в работе с транспортными перевозчиками и организацией сопровождения детских тургрупп.

Для обсуждения и наработок новых государственных программ поддержки туроператоры и представители профильных министерств и департаментов предложили создать рабочую группу с участием всех заинтересованных сторон. Она предложит пути решения озвученных проблем и инициативы для развития детского туризма.

Как сообщал УНИАН. Туризм, Украина за 9 месяцев 2019 года получила от туризма рекордный сбор в госбюджет.