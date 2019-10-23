Украина за 9 месяцев получила от туризма рекордный сбор в госбюджет

Туризм принес украинскому бюджету за 9 месяцев 2019 года почти 127 млн грн, что больше показателей за весь прошлый год.

Всего по Украине за 9 месяцев 2019 года в государственный бюджет поступило 126 млн 815 тыс. грн туристического сбора.

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Это уже на 36 млн грн больше, чем за весь предыдущий 2018 год (90 млн 725 тыс. грн), сообщили в Центре развития туризма Украины со ссылкой на данные Государственной налоговой службы Украины.

При этом столица Украины - город Киев - за 9 месяцев 2019 года также собрала рекордную сумму туристического сбора - 43 млн 142,2 тыс. грн, что на 10 млн грн больше, чем за весь 2018 год.

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, в этом году Киев планирует принять рекордное количество туристов.