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Украина за 9 месяцев получила от туризма рекордный сбор в госбюджет

15:25, 23 октября 2019
Новости туризма
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Украина получила рекордный туристический сбор / Фото УНИАН

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Это уже на 36 млн грн больше, чем за весь предыдущий 2018 год (90 млн 725 тыс. грн), сообщили в Центре развития туризма Украины со ссылкой на данные Государственной налоговой службы Украины.

При этом столица Украины - город Киев - за 9 месяцев 2019 года также собрала рекордную сумму туристического сбора - 43 млн 142,2 тыс. грн, что на 10 млн грн больше, чем за весь 2018 год.

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, в этом году Киев планирует принять рекордное количество туристов.

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Теги: #туризм#путешествия