Стало известно, граждане каких стран путешествуют по миру чаще всех

В тройку лидеров входят Великобритания, США и Китай.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) выпустила отчет, в котором говорится, что Великобритания, США и Китай возглавляют список стран, жители которых чаще других путешествуют по миру.

Об этом сообщает АТОР.

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Так, в 2018 году более 126 миллионов британцев (8,6% всех пассажиров) летали на самолетах в другие страны.

На втором месте – США (111,5 миллионов или 7,6% всех авиапассажиров), третью позицию занимает Китай – 97 миллионов граждан этой страны (6,6% общего потока) посещали другие страны. Четвертое и пятое место у Германии (более 94 миллионов) и Франции (около 60 миллионов авиапассажиров).

Число путешественников, выбирающих самолет в качестве средства передвижения, в прошлом году увеличилось на 6,9%, говорится в отчете ассоциации. Эксперты связывают это явление с ростом интереса к лоукостерам, спрос на которые за тот же период стал выше на 13,4%.