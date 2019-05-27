SkyUp запустила новые рейсы из Украины в Испанию

Авиакомпания будет осуществлять рейсы в Барселону из Харькова и Запорожья.

Авиакомпания SkyUp Airlines запустила 25 мая регулярные рейсы по двум маршрутам из Украины в Испанию.

Об этом сообщает Liga.

Читайте такжеЛоукостер SkyUp запустил из Киева три новых направления в Европу

Так, 25 мая стартовал регулярный рейс по маршруту Харьков-Барселона.

Отмечается, что рейсы будут выполняться дважды в неделю: по средам и субботам. Стоимость билета стартует от 101 евро.

Кроме того, с 25 мая в Барселону отправлен первый рейс авиакомпании SkyUp также из аэропорта Запорожья.

Как сообщал УНИАН, ранее авиакомпания SkyUp открыла продажу билетов на внутренние рейсы от июня до октября 2019 года по маршруту Киев-Одесса и Харьков-Одесса.