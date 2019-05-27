цей матеріал доступний українською

SkyUp запустила новые рейсы из Украины в Испанию

11:11, 27 мая 2019
Новости туризма
170 0
Лоукост-компания будет осуществлять рейсы до Барселоны / фото: facebook.com/skyup.aero

Об этом сообщает Liga.

Читайте такжеЛоукостер SkyUp запустил из Киева три новых направления в Европу

Так, 25 мая стартовал регулярный рейс по маршруту Харьков-Барселона.

Отмечается, что рейсы будут выполняться дважды в неделю: по средам и субботам. Стоимость билета стартует от 101 евро.

Кроме того, с 25 мая в Барселону отправлен первый рейс авиакомпании SkyUp также из аэропорта Запорожья.

Как сообщал УНИАН, ранее авиакомпания SkyUp открыла продажу билетов на внутренние рейсы от июня до октября 2019 года по маршруту Киев-Одесса и Харьков-Одесса.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Барселона#лоукост SkyUp