На Львовщине разработали он-лайн карту локаций для селфи
13:51, 16 апреля 2019Новости туризма
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Презентация состоится в конце апреля.
В Дрогобыче разработали онлайн-карту локаций для селфи / фото pixabay.com
В Дрогобыче (Львовская область) создали онлайн-карту локаций для селфи.
Об этом сообщает Zruchno.Travel.
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"Мы поможем вам сделать лучшие селфи в выдающихся и интересных местах Дрогобыча. Это был первый этап. Вторым этапом является установка соответствующих указателей, которые 100% помогут сделать вам крутое селфи“, – анонсировал директор туристического информационного центра Дрогобыча Игорь Чава.
Карта была создана инициативной группой "Девятка". Первые Selfie Spot будут оборудованы в мае.
Напомним, правительство совместно с компанией Google создали виртуальный проект “Аутентичная Украина”. Отныне прогуляться Запорожской Сечью или посетить Одесскую оперу можно не выходя из дома.
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