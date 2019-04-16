На Львовщине разработали он-лайн карту локаций для селфи

Презентация состоится в конце апреля.

В Дрогобыче (Львовская область) создали онлайн-карту локаций для селфи.

Об этом сообщает Zruchno.Travel.

Читайте такжеForbes: Хватит недооценивать туристическую привлекательность Киева

"Мы поможем вам сделать лучшие селфи в выдающихся и интересных местах Дрогобыча. Это был первый этап. Вторым этапом является установка соответствующих указателей, которые 100% помогут сделать вам крутое селфи“, – анонсировал директор туристического информационного центра Дрогобыча Игорь Чава.

Карта была создана инициативной группой "Девятка". Первые Selfie Spot будут оборудованы в мае.

Напомним, правительство совместно с компанией Google создали виртуальный проект “Аутентичная Украина”. Отныне прогуляться Запорожской Сечью или посетить Одесскую оперу можно не выходя из дома.