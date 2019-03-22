ТОП-10 секретных мест Киева, о которых вам не расскажут в путеводителях

Подземное водохранилище

Кто бы мог подумать, что в самом центре столицы, на Владимирском спуске, располагается старинное подземное водохранилище XIX века. Если вы любите заброшенные индустриальные объекты, вам точно приглянется это подземное царство.

Естественно, от первых построек почти ничего не сохранилось: из трех водонапорных башен осталась только одна. Сейчас в ней находится столичный Музей воды, о котором тоже знают немногие. Рядом располагается подземный резервуар – те самые «медленные фильтры», где когда-то происходило отстаивание воды, полученной из Днепра, и ее очистка от ила и живой рыбы.

В советские времена подземные резервуары использовались как противорадиационное убежище. В отдельных комнатах до сих пор сохранились туалеты и умывальники с бочками для запаса воды, вентиляционные установки и герметичная дверь на входе.

Сооружение водохранилища, без преуменьшений, грандиозное. Свод держится на 6-метровых опорах, которые добавляют обстановке помпезности. Любой звук здесь отдается десятикратным эхом. Многие, кто побывал в этом заброшенном месте, сравнивают его с «Цистерной Базилика» в Стамбуле. Чтобы убедиться лично, нужно побывать хотя бы в одном из этих мест, а лучше в обеих.

Сейчас подземное водохранилище, к сожалению, заброшено, и год за годом постепенно разрушается под воздействием сырости и влаги. Но кануть в Лету ему не дают одиночные туристы, которые как-то узнали о необычном месте, молодые музыканты, которые снимают тут клипы, и диггеры, исследующие различные подземные объекты.

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Как добраться: Объект находится на Владимирском спуске, возле лестницы к памятнику Магдебургскому праву, установленному на Набережном шоссе параллельно набережной Днепра. Чтобы попасть в водохранилище, нужно пройти несколько сотен метров по туннелю.

Волшебный мир на 13 этаже

С виду этот дом ничем не отличается от сотен таких же серых зданий в Киеве. Но поднявшись на 13-й этаж, вы сразу попадете в другой мир. Дело в том, что жительница этого дома на столичной Троещине превратила обычную лестничную площадку во что-то невероятное. Когда открываются двери лифта, вы попадаете то ли в фильм «Аватар», то ли в сказочное царство из диснеевских мультфильмов.

Эта локация точно украсит ваш Instagram, если вы любитель зачекиниться в необычных местах. Оценят сюрреалистичный антураж и любители современного искусства: здесь словно поработал последователь Поллока и Дали.

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Все – от пола до потолка – покрыто замысловатой лепниной, которая переливается всеми цветами радуги. На этаже «растут» странные цветы и «сидят» чудо-птицы, флора и фауна переплетаются с инопланетными элементами. Освещается это великолепие мягкими бликами свечей. Автор фантастических сюжетов – одна из жительниц дома. Она самостоятельно создала в подъезде необычные настенные сюжеты из цемента, краски, статуэток и зеркал.

Некоторые называют это место «психоделическим». Понять, какие эмоции оно вызовет у вас, можно только посетив его. И плюс ко всему – здесь не будет толп туристов, поскольку об этой достопримечательности знают немногие.

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Как попасть: Киев, улица Радунская 26, 13 этаж. До точки назначения можно доехать от станции метро Петровка на троллейбусе №30 или 31 до улицы Радунской.

Николаевский костел

Как ни странно, об этом величественном сооружении знают немногие туристы. И видя фотографии, сделанные рядом с костелом Святого Николая, удивляются, что это Киев, а не Львов или даже Вена.

Николаевский костел – уникальное в своем роде здание, которому больше столетия (его строили на протяжении 10 лет – с 1899 до 1909 года). В 2001 году его посетил папа римский Иоанн Павел II.

Выполнен собор в готическом стиле. Его величественные башни устремляются в небо на высоту 64 метра. Изначально сооружение было украшено 40 уникальными витражами, но, к сожалению, из всего этого великолепия ничего не сохранилось. В 1933 году костел был закрыт и разграблен. В 1943 году во время артиллерийского обстрела здание сильно пострадало – витражи были полностью раздроблены. А потом еще пожар уничтожил уникальную настенную роспись.

После войны в здании костела расположился Киевский областной архив. В 1978 году было принято решение переоборудовать костел под Дом органной и камерной музыки. Была проведена полная реставрация здания. В Прибалтике по специальному заказу были изготовлены цветные витражи, которые украсили фасад и внутреннее убранство храма, каким мы видим его теперь.

Если вы все же соберетесь посмотреть костел, не упустите возможности посетить органный концерт. В конце ХХ века здесь разрешили проводить богослужения, которые чередуются с концертной деятельностью Дома органной музыки. Звучание этого инструмента под сводами Николаевского костела захватывает и впечатляет даже искушенного слушателя.

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Как добраться: улица Большая Васильковская, 77 нужно немного прогуляться пешком от станций метро «Дворец Украина» или «Олимпийская».

Кладбище подъемных кранов

Как это ни печально, но большинство секретных достопримечательностей Киева – это руины или заброшенные места. Кладбище подъемных кранов не стало исключением. Хоть оно и занимает приличную площадь, вздымаясь ввысь верхушками неработающих махин, о его существовании знают немногие.

Здесь собраны десятки ветхих и ржавых железяк, больше не пригодных к использованию. Многие подъемные краны уже давно разобраны, а кабины машинистов уныло лежат в стороне. В этом месте можно встретить закат, думая о вечном и глядя на огромные, но уже бесполезные груды металла. Также это отличная локация для необычных фотосессий. Конечно, при условии соблюдения техники безопасности.

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Вот несколько рекомендаций, которые пригодятся вам перед путешествием на кладбище кранов:

- Рассчитывайте время. Учтите, что если вы собрались около часа гулять по кладбищу, то на всю прогулку потратите 2,5-3 часа.

- Если у вас есть автомобиль, это упростит дорогу к кладбищу, поскольку к нему ведет трасса.

- Лучше не отправляться осматривать эту местность в одиночку. Опасность могут создать бродячие собаки, а также компании, которые регулярно устраивают на территории так называемые «пикники» с крепким алкоголем.

- Не стоит забывать об осторожности во время подобных прогулок. Это аварийное место, а потому тонны металла могут рухнуть в любой момент.

Как добраться: Кладбище кранов находится на улице Промышленной. Добираться туда можно от метро Выдубичи (выход напротив Фуршета), а далее идти вдоль ТЭС по железнодорожным путям через шпалы по гальке. Вы издалека увидите верхушки оранжевых кранов. У входа, как правило, стоит охранник (иногда удается пробраться на кладбище незаметно для него). Если заверить стража, что вы не собираетесь ничего крушить или разрисовывать, он пропустит вас на «экскурсию».

Киевская крепость

Знаете ли Вы, что крупнейшая земляная крепость Европы находится не где-нибудь в Германии или Австрии, а в Киеве. Именно киевская крепость в XIX веке стала самым масштабным земляным фортификационным сооружением на континенте.

Украинский аналог Петропавловской крепости спрятался в самом центре города, на Печерске, среди жилых домов. Сегодня здесь расположен музей, а когда-то в стенах цитадели удерживали политзаключенных.

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Крепость, которую еще называют «Косым капониром», имеет наземную и подземную части. Как и полагается, по периметру сооружения находились пушки. Подземная часть в то время использовалась как склад и оружейная.

О невероятном укреплении этого места ходили легенды. Среди историков до сих пор бытует мнение, что именно такая защищенность и мощь крепости заставила Наполеона отказаться от похода на Киев.

В 1860 годах крепость использовалась как тюрьма особо строгого режима для политзаключенных. В капонире были 4 одиночных камеры и 2 общих, а также 2 карцера, которые представляли собой маленькие комнатки не более пары квадратных метров. Температура в них была чуть выше нуля, а пол специально заливался водой, чтобы у заключенных не было возможности сесть или лечь. Также здесь находилась карета для смертников, в которой заключенных доставляли к Лысогорскому форту, где казнили через повешение.

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Многие утверждают, что во время прогулки по темным коридорам чувствуются боль, угнетение и страх, которые испытывали здесь заключенные 150 лет назад.

С недавних пор в киевской крепости проводят экскурсии, чаще всего их устраивают по запросу.

Как добраться: ул. Госпитальная, 24.

График работы: Вт – пт с 10:00 до 17:00, сб – вс с 10:00 до 16:00. Выходной – понедельник.

Продолжительность экскурсии: 1,5-2 часа. Стоимость: взрослые — 100 грн; дети до 12 лет и пенсионеры — 80 грн.

Двор с воронами

В одном из центральных дворов Киева, недалеко от Золотых ворот, уже больше 15 лет обитают необычные жильцы – гигантские вороны-долгожители.

Жители дома и гости двора обожают Кирилла, Карлушу и Корбина, ухаживают за ними, а многочисленные посетители постоянно угощают их лакомствами. Вороны с удовольствием попозируют для фотографий, съедят предложенное угощение и даже могут подразнить, имитируя звуки сигнализации.

Судьба у каждой птицы изначально складывалась трагически. Корбина и Карлуху привезли охотники, которые нашли птиц раненными в лесу. Первым во дворе появился Корбин. По словам хозяина, тогда и мысли о клетке не возникало, птица жила на дереве, но была привязана к нему 50-метровой веревкой. Клетку стали строить, когда спустя год появился второй ворон – Карлуха (его принесли местные, он якобы выпал из гнезда).

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Еще через несколько лет «подселился» и Кирилл. Его, умирающего, принесли из зоопарка. Вылечив молодых воронят, хозяин не стал выпускать их на волю, побоявшись, что птицы в дикой природе не выживут. Был и четвертый ворон. Но однажды в 2010 году злоумышленники разрезали клетку, и птицы разлетелись. Два ворона вернулись сразу, третий чуть позже. Эти птицы были постарше и привыкли к месту обитания, поэтому нашли дорогу обратно во двор. А вот четвертую птицу больше не видели.

По рассказам соседей, крылатая тройка любит пиво и часто нападает на котов, если те подходят близко к клетке. Так что желающих посмотреть на воронов и покормить их предупреждают – птицы могут кусаться. Но в то же время они очень дружелюбные и любят внимание.

Как добраться: улица Рейтарская, 9. От станции метро «Золотые ворота» пройти по улице Золотоворотской, свернуть налево на улицу Рейтарскую, затем – в арку в начале улицы на левой стороне.

Жуков остров

Помимо Труханова и Рыбальского островов, в Киеве есть еще один – Жуков остров. Он менее популярен, но не менее хорош. Жуков остров – это уединенное место, где можно отдохнуть на природе и интересно провести время.

Рекомендуем выбрать солнечный день и без спешки совершить небольшую прогулочную экскурсию по острову. Здесь можно увидеть затопленный тоннель, 500-летний дуб с кроной около 10 квадратных метров и множество редких растений, которыми богато это место. Ну и, помимо прочего, на Жуковом остове просто потрясающие пейзажи.

Название остров получил благодаря маленькой речушке Жуковка (более известной как Жучка), которая впадает в Днепр. В древние времена здесь были угодья, где киевская знать устраивала охоту. Позже территория отошла во владения Киево-Печерской лавры - на лугах острова выпасали стада, которые принадлежали монастырю.

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Славу острову принес сталинский железнодорожный тоннель, который в итоге не был достроен. Власть города начала его сооружение в 1936 году, чтобы создать удобный переход с острова на Осокорки. Но вскоре надобность в подобном тоннеле отпала, и объект забросили. Сегодня постройка длиной более 700 метров частично затоплена. Но остается частью истории острова и местом паломничества любителей «заброшек».

Сейчас Жуков остров — это ландшафтный заказник. На территории площадью более 360 гектаров — растения, занесенные в Красную книгу, руины и живописные поляны. Еще это единственное место в Европе, где обитают горностаи. Если вам повезет, во время прогулки вы можете встретить забавного зверька.

Как добраться: Жуков остров находится в Голосеевском районе, между островом Водников и озером Коник. Добраться можно двумя путями: на маршрутке № 412, которая ходит от площади Льва Толстого — до остановки «Корчеватое», а дальше — идти пешком. Или на автомобиле через КП «Жуков остров» — за въезд придется заплатить.

Coffee-bus

Если вы кофеман, а архитектурой вас не удивишь, есть место в Киеве, где вам точно понравится. «Coffee-bus» – необычная киевская кофейня с атмосферой ретро и ароматным кофе. Заведение располагается в автобусе 1963 года выпуска, стены которого обклеены старыми газетами и украшены открытками и значками.

На самом деле, в Киеве есть несколько автобусных кофеен. Один из «Кофебусов» находится на Шулявке (улица Ивана Шевцова, 5А). Еще два можно найти на Львовской площади, 9 и на проспекте Победы, 52/2. Но самое популярное кафе на колесах располагается в сердце столицы – на Подоле. «Coffee-bus» на Контрактовой площади открылся в декабре 2011 года и работает с 9:00 до 22:00 даже в праздники.

В «Coffee-bus» звучит джаз, создавая особенно доброжелательную и расслабленную атмосферу. В меню заведения – всевозможные виды кофе: от латте до айс-кофе и фраппе. Кроме того, здесь подают завтраки и десерты, а также готовят еду на вынос. Интересно, что в заведении действует традиция «подвешенного кофе» (возможность заплатить не только за свою чашку, но и оставить напиток для кого-то еще).

Как указано на официальной странице кофейни в Facebook, это место отлично подходит для детей, а также компаний. Удобно, что попасть в «Coffee-bus» можно без предварительного бронирования.

Как добраться: Контрактовая площадь, 10, время работы – с 9:00 до 22:00.

Дом с кошками

Свое название «Дом с кошками», как несложно догадаться, получил из-за животных, которых можно разыскать на фасаде. Здание еще называют «замком Кощея». Говорят, это чья-то шутка, связанная с фамилией архитектора – В.А. Бессмертного.

Сейчас это строение является памятником истории и архитектуры, так как было построено больше века назад – в 1909 году. Дом выполнен в стиле модерн с элементами готики и неоготики.

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Если присмотреться, можно увидеть, что фасад украшен изображениями кошек с большими, почти настоящими, глазами. Эти животные как будто сидят и охраняют окна. Помимо кошек, на здании можно отыскать фигурку черта и нескольких сов.

Еще одна фишка Дома с кошками – его фасад сделан ассиметричным. Также все здание украшено загадочными существами, химерами, орнаментом и лепниной.

Если вы любите созерцать необычную архитектуру и разглядывать мелкие детали, ища что-то, чего не видно при первом взгляде, обязательно посетите Дом с кошками. Он еще раз подтверждает – Киев богат на воистину уникальные постройки.

Как добраться: «Дом с кошками» находится на улице Гоголевской, 23. От станций метро «Театральная» или «Золотые ворота» нужно немного прогуляться пешком.

Нос Гоголя

Многие согласятся, что одно из самых мистических и древних мест Киева – Андреевский спуск. Каких только легенд не слагали об этой улице – одно только проживание Михаила Булгакова вызывает огромный интерес среди туристов.

И вот в 2006 году здесь неожиданно появилась скульптура носа Николая Васильевича Гоголя. Сначала автор памятника Олег Дергачев разместил свое творение на стене дома по адресу Андреевский спуск, 34. Но позже, по неизвестной причине, нос с усами известного писателя «переехал» чуть выше – на Десятинную, 13.

Почему именно нос и именно Николая Васильевича? По рассказам, в один из непогожих ноябрьских деньков приболевший Гоголь прогуливался по Андреевскому спуску – тогда ему и пришла идея повести «Нос». Чтобы запечатлеть такое знаковое событие, буквально по шагам великого писателя скульптор Дергачев и установил свое творение.

Со скульптурой любят фотографироваться туристы, то и дело утирая нос Гоголю и загадывая желания. Если хотите присоединиться к их числу и прикоснуться к необычной скульптуре – тогда ищите ее в самом сердце Киева.

Как добраться: улица Десятинная, 13, удобнее всего добираться от станции метро Контрактовая площадь.

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Как видите, настоящий Киев – это не фешенебельные рестораны и торговые центры. Это старинные улочки со своими изюминками, тайнами и многочисленными историями, заброшенные водохранилища и живописные уголки, скрытые от посторонних глаз. Стоит только свернуть с обычного прогулочного маршрута, и перед вами окажется другой, таинственный город, который хочется изучать все больше.

Вероника Кордон