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Королевский парк цветов в Нидерландах открывает новый сезон (видео)

12:31, 20 марта 2019
Новости туризма
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В парке представлены восемь сотен видов тюльпанов \ УНИАН

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Кроме восьми сотен видов тюльпанов, здесь есть гиацинты, нарциссы, орхидеи и розы. Каждая тропинка в парке ведет к неповторимой цветочной композиции. Экспозиция будет работать до конца мая.

Ежегодно парк посещают более миллиона туристов.

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Теги: #Нидерланды#туристы#цветы