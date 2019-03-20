Королевский парк цветов в Нидерландах открывает новый сезон (видео)
12:31, 20 марта 2019Новости туризма
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Цветочные экспозиции можно будет увидеть своими глазами до конца мая.
В парке представлены восемь сотен видов тюльпанов \ УНИАН
Посетители смогут увидеть цветы, высаженные на 32-х гектарах.
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Кроме восьми сотен видов тюльпанов, здесь есть гиацинты, нарциссы, орхидеи и розы. Каждая тропинка в парке ведет к неповторимой цветочной композиции. Экспозиция будет работать до конца мая.
Ежегодно парк посещают более миллиона туристов.
Королевский парк цветов в Нидерландах открывает новый сезон
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