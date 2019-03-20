Королевский парк цветов в Нидерландах открывает новый сезон (видео)

Цветочные экспозиции можно будет увидеть своими глазами до конца мая.

Посетители смогут увидеть цветы, высаженные на 32-х гектарах. Читайте такжеВозле Лос-Анджелеса поля стали оранжевыми из-за цветения мака (видео) Кроме восьми сотен видов тюльпанов, здесь есть гиацинты, нарциссы, орхидеи и розы. Каждая тропинка в парке ведет к неповторимой цветочной композиции. Экспозиция будет работать до конца мая. Ежегодно парк посещают более миллиона туристов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter