В этот период в аэропортах наблюдается повышенный спрос при меньшем количестве доступных рейсов.

Летний период принято считать худшим для путешествий, поскольку в период массовых отпусков аэропорты часто не справляются с потоками пассажиров. Это приводит к огромным очередям в аэропортах, задержкам и даже отменам рейсов, а, главное, к миллионам сожженных нервных клеток путешественников.

Однако бывший агент на стойке регистрации в аэропорту Эшли Баутиста, которая теперь работает журналистом на Daily Mirror, уверяет, что худшим временем для полетах на самолетах является не лето, а рождественский период – и этому есть вполне логичное объяснение.

"Хотите верьте, хотите нет, но самый хаотичный период – рождественские каникулы. Это потому, что по сравнению с пиковыми днями поездок в Рождество рейсов меньше", – пояснила журналистка.

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Она отметила, что именно в этот период слишком большое количество людей в короткий промежуток времени устремляются в аэропорты, чтобы воссоединиться со своими родными в других городах и странах. Однако летом полетные программы авиакомпаний обычно намного шире, тогда как зимой они часто предлагают меньший выбор рейсов.

Эшли также добавила, что для сотрудников аэропортов именно рождественский период является самым стрессовым.

"Как бывший агент по регистрации, я сталкивалась с ситуациями, когда рейсы были перебронированы, потому что авиакомпания перепродавала места или потому что пассажиров переводили из одной авиакомпании в другую из-за отмен рейсов. Тем не менее, это не гарантировало им место. Это была не самая лучшая новость, особенно в это время года, когда семьи путешествовали, чтобы воссоединиться со своими близкими", – отметила она.

Бывшая сотрудница аэропорта даже вспомнила случаи, когда пассажирам приходилось ждать несколько дней, пока они не попадут на борт самолета. В худшем случае авиакомпания предлагала финансовую компенсацию тем, кто добровольно соглашался сняться с рейса, если это было необходимо.

"Итак, миф о том, что лето – самый загруженный сезон для поездок за границу, был развенчан – по крайней мере, на данный момент. Если вы планируете забронировать отпуск этим летом или в ближайшие месяцы, хорошо бы об этом знать", – подытожила Эшли.

Как сообщал УНИАН, ранее крупнейший бюджетный авиаперевозчик Европы Ryanair предупредил пассажиров об угрозе рекордных задержек рейсов этим летом.

При этом больше всего проблем обещают туристам, которые планируют летать через аэропорты Великобритании, Франции, Испании, Германии и Португалии.

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