Как выжить в евротуре со скромным бюджетом, одним рюкзаком и хоть каким-то комфортом

Мне очень комфортно в Европе, как наверняка и многим из вас. Однако давайте будем реалистами: находиться там долго, да чтоб не сидеть на одном месте и что-то посмотреть, человеку с обычными украинскими доходами довольно проблематично. Тем не менее, я рискнула, решив провести 2,5 недели в Западной Европе, да с довольно насыщенной программой. Теперь спешу поделиться своим бесценным опытом, который, возможно, пригодится и вам, если очень захотите действительно проникнуться европейской жизнью, при этом не разорившись.

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Сразу хочу сделать пару важных уточнений. Во-первых, хотя купленный у турфирмы автобусный евротур часто обходится чуть дешевле самостоятельно спланированного путешествия, главным образом за счет более дешевого жилья для больших групп, мне такое не очень по душе. Для первой поездки в Европу, возможно, это отличный вариант, а вот когда ты там уже бывал и теперь хочешь увидеть что-то более необычное, уже не годится. Все же хочется чуточку больше свободы, а программа у таких туров зачастую стандартная.

Во-вторых, я планировала свою поездку так, чтобы она предусматривала хоть какой-то уровень комфорта, была безопасной и надежной. Т.е. я заведомо отказалась от таких понятий, способных существенно сэкономить бюджет поездки, как ночевка по каучсерфингу (что это такое – читайте в нашем отдельном материале) и поездок автостопом (все же я не настолько рисковая и у меня был определенный график с маршрутом поездки). От длинных пеших переходов я тоже отказалась, все же за 2,5 недели я хотела увидеть как можно больше, а потому старалась экономить время на дорогу.

Итак, теперь обо всем по порядку. Готовиться к поездке я начала традиционно очень заранее (почему это важно для экономии бюджета – читайте в нашем отдельном материале). Моя поездка выпала на первую половину сентября, а очерчиваться начала еще в середине декабря предыдущего года (тогда же я просчитала приблизительный бюджет поездки и начала копить заветные евро).

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Все сложилось само по себе: я внезапно купила билеты на два музыкальных концерта в немецком городе Эссен, которые должны были состояться с интервалом в 14 дней. Оставалось только придумать, чем заполнить этот промежуток времени. Не сидеть же все время в одном городе. У меня было сразу несколько туристических целей в Германии и соседних с ней странах, которые давно хотелось посетить, потому я принялась думать, как лучше выстроить маршрут так, чтобы охватить все по максимуму, да чтоб это было относительно бюджетно.

1. Выбор стран и городов. У меня есть список мест, которые я хочу посетить, и в каждую свою поездку я стараюсь посетить какие-то из них. При этом я строю маршрут так, чтобы был баланс между направлениями, где я еще не была, и местами, которые запомнились мне после предыдущего визита. Таким образом в поездке появляются точки, с которыми ты знакомишься в ударном режиме туриста с нуля, оставляя при этом время для отдыха поспокойнее там, где ты уже успел посмотреть основные достопримечательности в прошлый раз, еще и на платных экскурсиях получится сэкономить.

В первую категорию у меня попали Амстердам, Брюгге, Трир, Страсбург и Боденское озеро. Во вторую – Кельн и Аахен. Остальные пункты, которые меня давно интересовали, как, например, Шварцвальд и Нацпарк Айфель, добавились в график по ходу. Впечатления от посещения отдельных точек на маршруте можно будет прочитать позже в отдельных материалах УНИАН.Туризм.

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2. Передвижение по Европе. Первым делом я принялась изучать, как можно максимально экономно передвигаться между выбранными городами. В итоге от некоторых городов пришлось отказаться, а что-то добавилось в процессе подготовки. Учитывая, что большая часть путешествия выпала на Германию – я постаралась максимально исключить переезды местными железными дорогами DeutscheBahn, так как это очень дорого, да еще с регулярными опозданиями.

Вместо этого я сосредоточила внимание на крупнейшем европейском автобусном перевозчике FlixBus. Поскольку Германия – его родина, рейсов здесь очень много, как внутренних, так и международных, а цены вполне приятные – двухчасовую поездку можно уложить в 5 евро, ночной переезд – в 15 евро. Для сравнения, ночной переезд на поезде по Германии, если вы не разбираетесь во всех тонкостях местных железных дорог, может влететь в 50-100 евро.

Конечно, и у FlixBus нередко бывают опоздания, не всегда работают wi-fi и розетки в салоне, но все же не так обидно, по сравнению с ж/д, где эти блага предусмотрены вообще только в отдельной категории поездов. За все путешествие у меня было порядка 10 переездов на автобусах FlixBus – пара длинных ночных и несколько коротких, во время которых было одно часовое опоздание и парочка на 5-10 минут.

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А вот опыт пользования не так давно запущенным FlixTrain был не таким успешным. Выглядит он довольно соблазнительно – там, где DeutscheBahn запрашивает за билет 20-40 евро, FlixTrain довольствуется 3-5 евро. Однако все три раза, когда я пыталась им пользоваться, что-то шло не так. В первом случае посадку перенесли с одного вокзала города на другой, во втором и третьем – и вовсе в соседний город. Кроме того, учитывая низкую стоимость билета – как правило вагоны забиты. Опоздания в случае с FlixTrain также не редкость, да и с wi-fi у меня были проблемы. В общем, хоть FlixTrain и дает существенную экономию, стоит понимать, что дорога вас ждет не самая комфортная, особенно если вам предстоит проехать несколько часов.

Зато накладки с FlixTrain заставили меня получше изучить региональные перевозки в Германии. Оказывается, в каждой федеральной земле есть свои сети общественного транспорта, в том числе включающие междугородние железнодорожные перевозки, которые обходятся дешевле, чем на DeutscheBahn. При этом билеты продаются не на одну поездку, а на период. Таким образом, к примеру, за 6 евро можно доехать из Дортмунда в Эссен и еще успеть проехать несколько остановок по этим городам.

К слову, о перемещении внутри городов. Мой универсальный совет для экономии – ходите как можно больше. Это полезно, больше интересного увидите и сэкономите на билетах за проезд, ведь городской транспорт в Европе довольно дорогой. Если же едете в большой город и планируете много передвигаться в течение дня – то не раздумывая покупайте проездной. Они бывают разные – на день или несколько дней, а иногда отличаются еще и по городским зонам. Поскольку в каждом городе и регионе своя система – не поленитесь перед поездкой скачать приложение местного перевозчика. Нередко такие программки не только подбирают вам маршрут, но еще и показывают, какой билет под него нужно покупать.

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И еще один важный момент: у FlixBus и FlixTrain место отправления часто не совпадает с главным железнодорожным вокзалом города. Порой это может быть просто остановка общественного транспорта на окраине города, чтобы автобус не заезжал в центр. Потому если вы планируете делать ночную пересадку, убедитесь, насколько удобно расположена остановка, чтобы вам не пришлось посреди ночи пару часов куковать где-то на отшибе.

Если говорить о железнодорожном сообщении, стоит учесть, что во многих небольших городах в Европе может не оказаться полноценного вокзала. Например, в Эссене или Кельне вокзалы крупные, даже круглосуточный МакДональдс есть, тогда как в городке Оффенбург, где я делала пересадку, зал ожидания и туалет вообще закрываются на ночь в 23:00, никаких ночных кафешек или магазинов там нет, из всех удобств – автоматы со снеками и напитками. Но зато есть автомат по продаже… дождевиков и зонтиков.

Вывод: перед поездкой в ту или иную страну очень важно изучить особенности местного транспорта – причем не только на общегосударственном уровне, а и на региональном. Так можно заранее составить оптимальные маршруты и выбрать категории билетов, которые вам больше подходят – их там более чем достаточно. Подробнее о том, как функционирует общественный транспорт в Европе, читайте в нашем предыдущем материале.

3. Жилье в поездке по Европе. Едва ли не половину бюджета моей поездки составило проживание в отелях-хостелах, и это при том, что запросы у меня были довольно скромные. Если ты соло-путешественник и у тебя нет возможности остановиться у знакомых-родственников – готовься к большим расходам за жилье. Ведь, как правило, одноместный номер в Европе обходится не намного дешевле, чем двухместный-трехместный. От каучсерфинга я отказалась – мне банально хотелось иметь чуточку больше времени для себя и не подстраиваться под кого-то (все же проживание в чьем-то доме имеет свои нюансы).

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Тем не менее, на парочку отчаянных шагов ради экономии бюджета я пошла. Во-первых, перестала бояться хостелов, убедив себя, что ночь в общем номере – это все равно что поездка в ночном поезде, только не качает и душ есть. По моему опыту, в европейских хостелах останавливаются такие же туристы, как и ты, которые уважают пространство других постояльцев, не мешают спать и не навязывают свою компанию. Я останавливаюсь в общих номерах хостелов когда посещаю очень дорогой туристический город или когда мне нужно перекантоваться одну ночь. Тем более, в поездке я стараюсь по максимуму находиться вне отеля – смысл ехать так далеко, если просидишь все время в номере. Главное только сразу обратить внимание, какой номер вы выбираете – женский, мужской или смешанный, на сколько человек – оптимальный вариант 4 человека, а также где расположен душ – в каждой комнате или на весь этаж. Если же я планирую оставаться в городе больше одной ночи, тогда выбирают отдельную комнату. К слову, о том, как выбрать себе отель, чтобы не испортить все путешествие, читайте в нашем предыдущем материале.

Второй вариант экономии – ночной переезд. Как правило, он обходится раза в два-три дешевле, чем ночь в отеле. Конечно, злоупотреблять этим не стоит – все же это не очень комфортно, немного изматывает, да и о гигиене не стоит забывать. Тем не менее, пару раз за большой евротур можно. За свою поездку я практиковала это трижды – из Эссена до Амстердама, из Амстердама до Брюгге и из Констанца в Аахен. Каждый раз дорога суммарно занимала от 5 до 10 часов, и я даже умудрялась немного выспаться. Очень выручала шейная подушка, которую, к слову, на борт Wizz Air мне всегда удается пронести на шее или просто прикрепленной к рюкзаку без доплаты.

Есть у ночного переезда еще один плюс – когда из одного города в другой ехать долго, обидно проводить это время в дороге днем. Все же отпуска у большинства из нас не резиновые, а хочется посмотреть все по максимуму!

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4. Питание в Европе. Конечно, приезжая в новую страну, мы хотим распробовать местную кухню в хороших заведениях. И если вы впервые попали в эту страну или приехали на пару дней оторваться – можно смело устраивать тур по местным кафе, барам, ресторанам. Однако в случае с большим путешествием, питание в заведениях может влететь в круглую сумму. Полноценный ужин в самом обычном ресторане в Европе обойдется в сумму от 20 евро, а три раза так питаться в течении двух-трех недель – так себе идея при бюджетном путешествии.

Для экономии можно питаться в точках со стрит-фудом, где за 5 евро удастся плотно покушать. Однако, как бы я не любила немецкие Döner Box или Bratwurst, есть их все 2,5 недели поездки надоедает, да и не очень полезно.

На помощь также всегда приходят супермаркеты. Дело в том, что во многих европейских странах цены на продукты в супермаркетах на самом деле практически на уровне киевских, тогда как в заведениях они в разы выше. Так что за 15-20 евро можно запросто накупить себе еды на 2 дня, включая фрукты, сладости и напитки. Вероятнее всего, это связано с заложенной в стоимость ужина в кафе оплатой работы персонала, которая там существенно выше, чем в Украине.

Еще один лайфхак для экономии на питании – выбирать отель/хостел, где завтрак включен в стоимость. В Европе даже бюджетные хостелы нередко предлагают неплохой завтрак по типу «шведский стол» – где-то сразу включенный в стоимость комнаты, где-то за небольшую доплату. В принципе, если эта доплата составляет сумму до 5 евро – можете смело брать, ведь в городе вы вряд ли найдете завтрак+кофе дешевле. К тому же, стоит понимать, что утром многие кафе могут быть закрыты, а если вы живете ближе к центру – цены там могут быть существенно выше.

5. Путешествия с ручной кладью. Отправиться на 2,5 недели с одним лишь небольшим рюкзаком ручной клади было моим вполне осознанным решением по двум причинам. Во-первых, стоимость багажа у лоукостеров часто превышает стоимость самого билета, и мне было просто жалко переплачивать 30 евро в каждую сторону за пару лишних вещей, без которых я могла запросто обойтись в поездке.

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Во-вторых, так как у меня было много переездов и часто между рейсом и заселением/выселением образовывался интервал в несколько часов, не хотелось сковывать свои возможности огромным чемоданом. Ведь с небольшим рюкзаком еще можно использовать «окно» с пользой, отправившись на небольшую экскурсию по городу или в какой-то музей/парк, то с габаритным багажом это будет сложновато.

Еще один полезный лайфхак – если приезжаете рано утром, а заселение после обеда, постарайтесь заглянуть в отель до окончания выселения (в промежутке между завершением выселения и началом заселения в небольших отелях рецепция может быть закрыта). Нет, не стоит стремиться заселиться раньше, а попросите оставить свои вещи на хранение до заселения. Обычно никто не отказывает – где-то ваши вещи могут закинуть под стойку рецепции, где-то для этого есть специальная коморка, а если повезет – даже отдельные шкафчики. И все это совершенно бесплатно. Аналогично можно попросить оставить свои вещи в отеле на несколько часов после выселения. Очень удобно, если у вас вечерний рейс – тогда можете еще спокойно погулять по городу без вещей и вернуться за ними ближе к отправлению.

Конечно, багаж можно оставлять в камере хранения на вокзале, но зачем лишний раз переплачивать несколько евро. Я пару раз пользовалась ячейками хранения на вокзалах, но это были случаи крайней необходимости, когда у меня в городе было мероприятие, куда не пускают с габаритными вещами, а после него я переезжала в другой город. Однако делать это регулярно – хоть и небольшие, но все же дополнительные расходы.

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А теперь самый главный вопрос, который нередко задают мои друзья: как же я умещаю все необходимое в один рюкзак для поездки больше 7 дней? На самом деле, все очень просто: берем только то, что нам наверняка пригодится, и выкидываем то, что «на всякий случай»; берем только необходимые косметику и предметы личной гигиены в «дорожных» мини-упаковках, с которыми пропускают в ручную кладь и которые не жалко выкинуть после использования (так еще и освободите место для сувениров); берем одежду, которая максимально комбинируется между собой, и оставляем дома вещи «на один раз»; практикуем лэйеринг и одеваем в дорогу самые массивные вещи, да по максимуму – садимся в самолет в толстовке и джинсах, с курткой в руках, а шорты с рубашками могут в рюкзаке полететь. И помним: незаменимых вещей нет. Если в процессе поездки вам что-то очень понадобится – промокните, порвется или станет внезапно холодно – всегда можно докупить необходимое на месте, к счастью, бюджетных магазинов в Европе тоже хватает, порой с ценами пониже киевских. Подробнее о том, как научиться путешествовать налегке, читайте в нашем предыдущем материале.

7. Коммуникации в путешествии. Этот пункт не столько об экономии бюджета, сколько о том, что не стоит бояться ехать в путешествие самому. У меня часто спрашивают: а не страшно ли, не скучно ли мне одной в дороге самой? Нет, мне очень комфортно путешествовать самостоятельно – так я могу максимально охватить все, что меня интересует, не подстраиваясь под попутчиков. Все же большинство моих украинских друзей не особо привлекает, например, немецкий рэп-концерт в Эссене. Или же не все готовы выдерживать мой темп.

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Да, на каком-то этапе подготовки к своему большому путешествию я всерьез думала, что надо бы разбавить его компанией – навестить местных знакомых, позвать кого-то из друзей присоединиться в одном из городов или найти случайных попутчиков по ходу. Но сложный рабочий год настолько меня измотал, что в итоге я захотела провести все 17 дней своей поездки в гордом одиночестве. Таким образом мой контакт с другими людьми свелся к периодическим перепискам с родными-друзьями, общению на бытовом уровне в магазинах, кафе, отелях и прочих инфраструктурных точках, а также ситуативным контактам с соседями за столиком, в поезде, на концертах, на праздниках, в походах и так далее. К счастью, в Европе с этим проблем нет – народ там куда открытый и контактный. И, скажу вам, такой отдых наедине со своими мыслями помог мне здорово перезагрузиться и настроиться на следующий рабочий сезон.

Да, многие боятся ехать самостоятельно в евротур из-за боязни быть непонятым. Ну, что я вам скажу – учите языки. Даже с английским на школьном уровне вы вполне сможете выжить в Европе, как правило, везде персонал старается пойти вам на встречу. Ну а высший пилотаж – выучить хоть пару фраз на языке страны, куда вы едете. Местным это всегда очень приятно.

А что же насчет безопасности? Европа относительно безопасна – уровень преступности здесь значительно ниже, а отношение к женщинам менее потребительское. Конечно, все возможно даже в самом безопасном месте на планете, но в целом в Европе можно спокойно возвращаться одной поздно вечером с прогулки или какого-то мероприятия и не оглядываться по сторонам на каждом углу. Именно поэтому сольные поездки я совершаю в Европу, а вот во многие другие точки на планете, куда мне бы очень хотелось, я сама ехать не рискую.

Одним словом, пусть отсутствие компании не останавливает вас на пути к большому путешествию по Европе. О том, что стоит учесть в одиночном путешествии, читайте а нашем предыдущем материале.

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Многие украинские туристы отказываются от поездок в Европу из-за их дороговизны сравнительно с другими направлениями. Действительно, такое путешествие довольно затратное. Тем не менее, полученные впечатления того стоят. К тому же, если правильно подойти к организации своего приключения, вы сможете совершить его даже с украинской зарплатой. Проверено на личном опыте.

Марина Григоренко