Особенности европейского транспорта: как и на чем ездить по странам ЕС, чтобы не разориться

13:56, 26 апреля 2018
Лайфхаки
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Аналитика
Как лучше всего путешествовать по Европе / Фото wikipedia.org

Прелесть Шенгенской зоны заключается в том, что можно переезжать из страны в страну без прохождения таможенных процедур, по крайней мере, если путешествовать наземным транспортом. Летом 2017 года эта прерогатива стала доступна и украинцам, которым теперь достаточно пройти проверку без оформления визы при въезде в любую из стран ЕС, а дальше ездить по его территории, сколько душа пожелает.

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Если нет границы – нет расходов на содержание соответствующих структур, что тоже имеет определенное влияние не стоимость билетов на международные поезда или автобусы, не говоря уже о сокращении времени в дороге.

Предлагаем вам несколько туристических секретов, как сделать свое перемещение по Европе максимально безболезненным для бюджета туриста.

По Европе – автобусом

Самым дешевым способом перемещения по Европе, безусловно, является автобус. В ЕС работают сразу несколько перевозчиков, которые совершают международные рейсы (некоторые из них даже заезжают в Украину), как, например, FlixBus (не так давно поглотивший другого популярного перевозчика PolskiBus), Ecolines и еще целый ряд более локальных компаний.

Автобус - самый дешевый способ путешествий по Европе / Иллюстрация REUTERS

Зачастую, билеты на такие автобусные маршруты стоят от 5 евро, если расстояние не очень большое, в среднем, до 20 евро, если вы едете из страны в страну и дорога занимает часов 6-7. При этом некоторые перевозчики предлагают всевозможные скидки и акции для частых путешественников, а также выдают в продажу первые несколько билетов по довольно скромной цене в пару евро. Главное, успеть первым их отследить.

Между странами - лоукостерами

Однако для более дальних переездов автобус все же не подойдет. Тогда на помощь приходят лоукост-авиакомпании, которые в Европе куда более массовое явление, чем у нас в Украине (хочется надеяться, что это пока). В Евросоюзе же можно запросто за 5-10 евро перелететь из одной страны в другую.

Еще один вариант – добраться до желанной страны с самостоятельно сформированными пересадками, куда из Украины предлагается лететь существенно дороже. Один из ярких примеров – Исландия, которая так манит туристов со всего мира. Из Украины перелет сюда обойдется довольно дорого. А потому намного дешевле будет добраться бюджетно до Европы, а там уже построить себе оптимальный маршрут до вожделенной «страны льдов». Разумеется, придется немного потратить времени, чтобы подобрать максимально удобный и выгодный маршрут, но оно ведь того стоит!

Лоукостеры в Европе предлагают действительно приятные цены / Иллюстрация в УНИАН

Единственный момент, что дорога на самолете – это всегда чуточку дольше, в связи с необходимыми процедурами в аэропорту. Сам перелет может занять час-два, но ведь нужно еще время, чтобы добраться до аэропорта и оформиться на рейс. А если вы пересаживаетесь через крупный аэропорт – все эти проверки могут затянуться из-за большого количество рейсов. К тому же, если европейцы во многих аэропортах ЕС могут проходить просто через турникеты, просканировав паспорт, то украинцам все же придется проходить таможенный контроль.

Дорогие европейские поезда

А вот бюджетно поездить по Европе на поездах - не самый удачный вариант. Конечно, цены зависят от национального железнодорожного перевозчика. Например, в Германии это все безумно дорого. Даже часовая поездка в пределах одной федеральной земли дневным поездом может обойдется приблизительно в 20 евро (это если покупать билет заранее онлайн). Уже в Австрии – будет раза в два дешевле.

Конечно, в некоторых странах или отдельных регионах электрички между городами довольно дешевые, можно уложиться и в цену до 5 евро, но тут еще стоит учесть, что и народу в них будет битком. А места на билетах при этом не указываются (хотя иногда место можно зарезервировать за доплату), так что кто первый сел...

Путешествовать по Европе поездом зачастую довольно дорого / Иллюстрация REUTERS

И, соответственно, стоимость билета на переезд между странами будет зависеть от того, перевозчик какой страны выполняет рейс. Например, рейсы между Германией и Бельгией, которые выполняют бельгийские поезда, обойдутся куда дешевле, чем цены на составы немецкого формирования. И, точно также, например, из Будапешта в Вену будет стоить раза в два дешевле, чем одинаковая по времени дорога из Вены в Мюнхен.

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Ночные поезда – это отдельная история. Там можно оказаться в шестиместном купе (да-да, есть там такие с тремя полками на каждой стороне), заплатив за такое удовольствие порядка 80-100 евро.

Но когда уже выбора нет и нужно ехать на поезде – главное, покупать билет на сайте железнодорожного перевозчика заранее. Потому что в день поездки в кассе или в терминале на вокзале билет, скорее всего, будет стоить очень дорого или же останутся только дорогие места.

Немного о городском транспорте

Городской транспорт в Европе довольно дорогой, но, в то же время, невероятно удобный. Хотя бы потому, что там все ходит четко по расписанию и есть ночные маршруты. А потому запросто можно подходить на остановку за 5 минут до автобуса, трамвая, метро или городской электрички, и не бояться застрять тут надолго. Главное только заранее изучить расписание – что можно сделать либо на самой остановке, либо в интернете.

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Билеты на общественный транспорт в Европе продаются, чаще всего, через терминалы на остановках или в подземных переходах у метро. В первый раз они могут немного напугать туриста, потом что там довольно большой выбор билетов и не сразу можно понять, какой именно вам нужен. Ведь категорий билетов в европейских городах действительно много: они могут быть на одну остановку, на короткую поездку без пересадок, в пределах одной или нескольких городских зон, включать в себя пересадки или нет, действовать по времени, комбинированные на весь городской транспорт, однодневные, двухдневные и прочие проездные, групповые или семейные, а также довольно популярные Travel Card, которые позволяют в течение определенного времени не только пользоваться общественным транспортом, но и заходить в музеи и прочие туристические точки со скидкой или вообще бесплатно (в зависимости от города).

При этом купить билеты у водителя (в случае с автобусом) не всегда реально, и все зависит от страны. Например, в Польше это сделать можно, а, например, в Австрии уже нельзя. В электричках контролеры тоже не продают билеты, а только проверяют. В некоторых городах также есть терминалы по продаже непосредственно в транспорте, как, например, в Берлине, но тут тоже лучше не рисковать, если вы наверняка не уверены, есть ли такие терминалы именно на вашем маршруте.

Городской транспорт в Европе дорогой, но удобный / Иллюстрация REUTERS

И тут полезный совет: не поленитесь изучить транспортную сетку и категории билетов в городе, куда вы планируете заранее, в Интернете, чтобы точно знать, какой именно вам нужен. Ну, а при покупке на месте, если в городе есть разделение на зоны или есть билеты на короткие и длинные поездки, лучше всего выбирать билеты через поиск, вводя конечную станцию вашего маршрута. Тогда терминал предложит вам именно ту категорию билета, которая нужна вам в данном случае.

При этом важный момент – не пытайтесь проехаться «зайцем» в Европе. Ведь хоть там практически нет турникетов, а проверки бывают не так часто, и преимущественно в час-пик, но уже если вас поймают – мало не покажется, оштрафуют, в среднем, на полсотни евро с человека. При этом надеяться, что европейский контролеры сжалятся над несчастными туристами, которые будут жаловаться, что просто не разобрались, также не стоит, ибо тут уж как повезет.

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В любом случае, куда бы вы не ехали, всегда надо изучать заранее все возможные пути, как туда добраться, и выбирать из них самый оптимальный по цене и времени. К счастью, в век Интернета сделать это не составляет труда, особенно в развитой Европе. Там можно найти информацию о любом транспорте, еще и выстроить самый удобный маршрут с точностью до минуты, включая городской транспорт. Еще и билеты купить (зачастую – заранее онлайн будет еще и дешевле), ну, или в случае с городским транспортом - изучить тарифы. Тем более, в большинстве стран сайты перевозчиков имеют как минимум, английскую версию, а иногда еще и русскую или украинскую (как, например, в Польше). Конечно, не стоит исключать, что вашу транспортные планы во время вашей поездки могут быть немного нарушены постоянным забастовками, которые так любят устраивать европейские транспортники. Однако лучше настраивайтесь на позитивный лад и смело путешествуйте по Европе!

Марина Григоренко

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