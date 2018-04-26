Особенности европейского транспорта: как и на чем ездить по странам ЕС, чтобы не разориться

Бытует мнение, что в Европе все дорого. И транспорт – не исключение. Увы, для украинского туриста это правдивое утверждение, учитывая разницу в доходах с европейцами. И потому многие украинцы, путешествующие самостоятельно, предпочитают ограничивать свою поездку одним-двумя городами. Однако на деле, при грамотном подходе, можно существенно расширить транспортные возможности своей поездки, объездив как можно больше интересных мест, но минимизировав при этом расходы на транспорт, насколько это возможно.

Прелесть Шенгенской зоны заключается в том, что можно переезжать из страны в страну без прохождения таможенных процедур, по крайней мере, если путешествовать наземным транспортом. Летом 2017 года эта прерогатива стала доступна и украинцам, которым теперь достаточно пройти проверку без оформления визы при въезде в любую из стран ЕС, а дальше ездить по его территории, сколько душа пожелает.

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Если нет границы – нет расходов на содержание соответствующих структур, что тоже имеет определенное влияние не стоимость билетов на международные поезда или автобусы, не говоря уже о сокращении времени в дороге.

Предлагаем вам несколько туристических секретов, как сделать свое перемещение по Европе максимально безболезненным для бюджета туриста.

По Европе – автобусом

Самым дешевым способом перемещения по Европе, безусловно, является автобус. В ЕС работают сразу несколько перевозчиков, которые совершают международные рейсы (некоторые из них даже заезжают в Украину), как, например, FlixBus (не так давно поглотивший другого популярного перевозчика PolskiBus), Ecolines и еще целый ряд более локальных компаний.

Зачастую, билеты на такие автобусные маршруты стоят от 5 евро, если расстояние не очень большое, в среднем, до 20 евро, если вы едете из страны в страну и дорога занимает часов 6-7. При этом некоторые перевозчики предлагают всевозможные скидки и акции для частых путешественников, а также выдают в продажу первые несколько билетов по довольно скромной цене в пару евро. Главное, успеть первым их отследить.

Между странами - лоукостерами

Однако для более дальних переездов автобус все же не подойдет. Тогда на помощь приходят лоукост-авиакомпании, которые в Европе куда более массовое явление, чем у нас в Украине (хочется надеяться, что это пока). В Евросоюзе же можно запросто за 5-10 евро перелететь из одной страны в другую.

Еще один вариант – добраться до желанной страны с самостоятельно сформированными пересадками, куда из Украины предлагается лететь существенно дороже. Один из ярких примеров – Исландия, которая так манит туристов со всего мира. Из Украины перелет сюда обойдется довольно дорого. А потому намного дешевле будет добраться бюджетно до Европы, а там уже построить себе оптимальный маршрут до вожделенной «страны льдов». Разумеется, придется немного потратить времени, чтобы подобрать максимально удобный и выгодный маршрут, но оно ведь того стоит!

Единственный момент, что дорога на самолете – это всегда чуточку дольше, в связи с необходимыми процедурами в аэропорту. Сам перелет может занять час-два, но ведь нужно еще время, чтобы добраться до аэропорта и оформиться на рейс. А если вы пересаживаетесь через крупный аэропорт – все эти проверки могут затянуться из-за большого количество рейсов. К тому же, если европейцы во многих аэропортах ЕС могут проходить просто через турникеты, просканировав паспорт, то украинцам все же придется проходить таможенный контроль.

Дорогие европейские поезда

А вот бюджетно поездить по Европе на поездах - не самый удачный вариант. Конечно, цены зависят от национального железнодорожного перевозчика. Например, в Германии это все безумно дорого. Даже часовая поездка в пределах одной федеральной земли дневным поездом может обойдется приблизительно в 20 евро (это если покупать билет заранее онлайн). Уже в Австрии – будет раза в два дешевле.

Конечно, в некоторых странах или отдельных регионах электрички между городами довольно дешевые, можно уложиться и в цену до 5 евро, но тут еще стоит учесть, что и народу в них будет битком. А места на билетах при этом не указываются (хотя иногда место можно зарезервировать за доплату), так что кто первый сел...

И, соответственно, стоимость билета на переезд между странами будет зависеть от того, перевозчик какой страны выполняет рейс. Например, рейсы между Германией и Бельгией, которые выполняют бельгийские поезда, обойдутся куда дешевле, чем цены на составы немецкого формирования. И, точно также, например, из Будапешта в Вену будет стоить раза в два дешевле, чем одинаковая по времени дорога из Вены в Мюнхен.

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Ночные поезда – это отдельная история. Там можно оказаться в шестиместном купе (да-да, есть там такие с тремя полками на каждой стороне), заплатив за такое удовольствие порядка 80-100 евро.

Но когда уже выбора нет и нужно ехать на поезде – главное, покупать билет на сайте железнодорожного перевозчика заранее. Потому что в день поездки в кассе или в терминале на вокзале билет, скорее всего, будет стоить очень дорого или же останутся только дорогие места.

Немного о городском транспорте

Городской транспорт в Европе довольно дорогой, но, в то же время, невероятно удобный. Хотя бы потому, что там все ходит четко по расписанию и есть ночные маршруты. А потому запросто можно подходить на остановку за 5 минут до автобуса, трамвая, метро или городской электрички, и не бояться застрять тут надолго. Главное только заранее изучить расписание – что можно сделать либо на самой остановке, либо в интернете.

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Билеты на общественный транспорт в Европе продаются, чаще всего, через терминалы на остановках или в подземных переходах у метро. В первый раз они могут немного напугать туриста, потом что там довольно большой выбор билетов и не сразу можно понять, какой именно вам нужен. Ведь категорий билетов в европейских городах действительно много: они могут быть на одну остановку, на короткую поездку без пересадок, в пределах одной или нескольких городских зон, включать в себя пересадки или нет, действовать по времени, комбинированные на весь городской транспорт, однодневные, двухдневные и прочие проездные, групповые или семейные, а также довольно популярные Travel Card, которые позволяют в течение определенного времени не только пользоваться общественным транспортом, но и заходить в музеи и прочие туристические точки со скидкой или вообще бесплатно (в зависимости от города).

При этом купить билеты у водителя (в случае с автобусом) не всегда реально, и все зависит от страны. Например, в Польше это сделать можно, а, например, в Австрии уже нельзя. В электричках контролеры тоже не продают билеты, а только проверяют. В некоторых городах также есть терминалы по продаже непосредственно в транспорте, как, например, в Берлине, но тут тоже лучше не рисковать, если вы наверняка не уверены, есть ли такие терминалы именно на вашем маршруте.

И тут полезный совет: не поленитесь изучить транспортную сетку и категории билетов в городе, куда вы планируете заранее, в Интернете, чтобы точно знать, какой именно вам нужен. Ну, а при покупке на месте, если в городе есть разделение на зоны или есть билеты на короткие и длинные поездки, лучше всего выбирать билеты через поиск, вводя конечную станцию вашего маршрута. Тогда терминал предложит вам именно ту категорию билета, которая нужна вам в данном случае.

При этом важный момент – не пытайтесь проехаться «зайцем» в Европе. Ведь хоть там практически нет турникетов, а проверки бывают не так часто, и преимущественно в час-пик, но уже если вас поймают – мало не покажется, оштрафуют, в среднем, на полсотни евро с человека. При этом надеяться, что европейский контролеры сжалятся над несчастными туристами, которые будут жаловаться, что просто не разобрались, также не стоит, ибо тут уж как повезет.

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В любом случае, куда бы вы не ехали, всегда надо изучать заранее все возможные пути, как туда добраться, и выбирать из них самый оптимальный по цене и времени. К счастью, в век Интернета сделать это не составляет труда, особенно в развитой Европе. Там можно найти информацию о любом транспорте, еще и выстроить самый удобный маршрут с точностью до минуты, включая городской транспорт. Еще и билеты купить (зачастую – заранее онлайн будет еще и дешевле), ну, или в случае с городским транспортом - изучить тарифы. Тем более, в большинстве стран сайты перевозчиков имеют как минимум, английскую версию, а иногда еще и русскую или украинскую (как, например, в Польше). Конечно, не стоит исключать, что вашу транспортные планы во время вашей поездки могут быть немного нарушены постоянным забастовками, которые так любят устраивать европейские транспортники. Однако лучше настраивайтесь на позитивный лад и смело путешествуйте по Европе!

Марина Григоренко