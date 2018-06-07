Отельный вопрос: как удачно подобрать жилье и не испортить путешествие

Доверяем проверенным ресурсам

Во времена Интернета перед путешественниками открылись безграничные возможности для поиска мест, где переночевать, а для мошенников – шансы поживиться. Ведь не очень приятно оказаться в ситуации, когда вы приедете в другой город, а окажется, что ваше бронирование где-то исчезло. И хорошо, когда, к примеру, сервис по бронированию свою ошибку признает и предложит вам что-то на замену. Однако, может так случиться, что вы станете жертвой мошенников, еще и деньги потеряете.

Поэтому, чтобы ничего неприятного не случилось, лучше пользуйтесь проверенными ресурсами бронирования. Одним из наиболее популярных в мире является сервис Booking.com - огромная база предложений на любой вкус с удобным поиском. Здесь если и возникают какие-то форс-мажорные ситуации, обычно, служба поддержки клиентов все решает. При чем оплатить бронирование можно как сразу (в этом случае цены могут быть ниже), так и во время заселения.

Также можно подыскать что-то с помощью проверенного временем сервиса Hotels.com, который работает по схожему принципу.

Еще один вариант – поисковая система HotelsCombined.com. С ее помощью можно просматривать предложения от нескольких сервисов бронирования, подбирая для себя оптимальный вариант. Ведь сервис дает возможность сравнить цену одинакового предложения на различных ресурсах.

Также ознакомиться с гостиничными предложениями можно и на сайте Tripadvisor, в котором рейтинг средств размещения базируется на отзывах других туристов (но об этом чуть позже).

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Лайфхак: если не хотите переплачивать за посреднические услуги, указанные сервисы можно использовать только для поиска отелей, а уже потом попробовать оформить бронирование непосредственно на сайте выбранного заведения размещения, иногда так может выйти дешевле.

Для поиска квартир, домов или даже жилых яхт (почему бы и нет?) наиболее оптимальным является сервис Airbnb. Здесь можно арендовать посуточно или на долгое время почти все, что позволяет заночевать. Сервис предоставляет предложения как от риэлторов, для которых сдача в аренду жилья является полноценным бизнесом, так и от частных лиц. Особенно выгодно нанимать отдельное жилье, если путешествуете компаниями или хотите домашнего уюта. Кроме того, иногда частные лица сдают в аренду только часть своего жилья и настроены на общение с иностранцами для обмена культурами, а потому они охотно расскажут вам об интересных местах в их городе или даже проведут экскурсию. Впрочем, следует учесть, что работа сервиса в отдельных городах или даже странах может быть запрещена, ведь сервис нарушает местное законодательство о сдаче жилья в аренду.

Наиболее рисковые туристы могут попробовать подыскать что-то с помощью сервиса Couchsurfing. Суть его заключается в обмене возможностью бесплатно переночевать у кого-то дома. Но здесь следует учитывать, что иногда такие предложения могут «слетать» в последний момент, да и придется подстраиваться под хозяина жилья. Кроме того, для получения визы «бронирование» проживания через Couchsurfing не всегда срабатывает как убедительный аргумент.

А вот от поиска по отдельным объявлениям в Интернет, у которых нет отзывов и не предоставляются сведений об арендодателе, следует отказаться. Особенно это актуально для Украины и соседних стран.

Много отечественных заведений размещения не так активно пользуются услугами ресурсов по бронированию жилья, как иностранные, потому что оплата посреднических услуг для наших арендодателей кажется высоковатой. А потому путешествующим иногда приходится подыскивать что-то самостоятельно на просторах Интернета. Тогда все же следует обращать внимание на то, чтобы арендодатель имел много отзывов, собственный сайт или страницу в соцсетях, которым не один день, а также хотя бы иногда обновлял фото и другую информацию. Ведь если воспользоваться случайным объявлениям, можно наткнуться на мошенников, которые еще и задаток возьмут, а вы оказаться без ночлега. В случае же с посуточной арендой квартир недобросовестные арендодатели в последний момент могут передать вашу забронированную квартиру другому клиенту, если он сделает более выгодное предложение.

Кстати, в 2017 году на первом месте в рейтинге лучших мировых отелей оказался удивительно недорогой отель.

Не ленитесь читать отзывы

Читать отзывы – это, казалось, простая истина, которой, впрочем, путешественники часто пренебрегают из-за лени или нехватки времени. И зря. Ведь отель может сколько угодно себя нахваливать, пытаясь продать свои услуги, однако гости, которые уже там останавливались, могут быть другого мнения.

К счастью, перечисленные в предыдущем пункте сервисы бронирования содержат множество комментариев от реальных посетителей, которые, порой, действительно спасают от неудачного выбора. Конечно, следует потратить немного времени, чтобы почитать несколько комментариев. Люди разные, с разными потребностями и ожиданиями, поэтому одно и то же место размещения кого-то может оставить в восторге, а кого-то разочаровать. Поэтому в данном случае лучше прочитать как положительные, так и отрицательные отзывы, а затем выделить для себя то, что важнее всего именно для вас. Ведь один отзыв обиженного или слишком придирчивого клиента, обычно, не может разрушить общее впечатление от заведения, так же как и проплаченные положительные отзывы ничего не стоят, когда есть много недовольных комментариев.

Как пример - вопрос тишины и покоя. Если для молодежи это часто хорошо, когда в хостеле или отеле можно коллективно поболтать с другими туристами в холле или на кухне, то для путешествующих по работе, семей с детьми или людей постарше, наоборот, чем тише, тем лучше.

Или вопрос цена-качество. Иногда отрицательный отзыв базируется на завышенных ожиданиях гостя, которые не соответствуют цене. Конечно, низкая стоимость не оправдывает плохой сервис. Однако следует все же быть реалистами и учитывать, что, заплатив 20 евро, сложно рассчитывать, к примеру, на ванную комнату и халат с тапочками в подарок, или уборку в номере ежедневно без особой необходимости.

А вот в чем чаще всего сходятся большинство посетителей – это приветливость персонала, удобство расположения, чистота и скорость wi-fi на территории отеля или хостела.

Поэтому не ленитесь и читайте отзывы, вы не пожалеете.

Ну, и не забывайте просматривать фото желаемого места размещения – как внутри, так и снаружи. Это можно сделать на сервисе бронирования, на официальных ресурсах отеля или просто благодаря поиску в Google. Если фото в Интернете отсутствуют, лучше отказаться от такого предложения, чтобы потом не было неприятных сюрпризов и разочарований.

Учитывайте дополнительные услуги, завтраки и налоги

Когда вы уже подобрали для себя несколько вариантов размещения и выбираете лучший, не лишним будет внимательно посмотреть, какие услуги включены в стоимость. Ведь может быть так, что более дешевое предложение предусматривает меньший набор услуг, а потому, в итоге, когда вы оплатите все дополнительные услуги, предложенее немного дороже, цена которого включает эти услуги, может оказаться более выгодным.

В частности, обязательно просмотрите, включены ли полотенца и постельное белье в стоимость номера. Например, самые дешевые хостелы очень часто предлагают полотенца за дополнительную доплату в несколько евро. А немецкая сеть хостелов A&O Hotels und Hostels, например, вообще предлагает постельное белье за доплату. И если полотенце еще можно прихватить с собой из дома, то, согласитесь, вряд ли кто-то будет тянуть за собой комплект постельного белья.

Еще один важный момент – завтрак. Немало даже самых дешевых заведений размещения в Европе часто включают завтрак типа «шведский стол» в стоимость номера. Поэтому, сравнивая предложения, на это следует обратить внимание, ведь по европейским ценам, к примеру, утренний кофе с сэндвичем в самом скромном общепите обойдется примерно в 5 евро на человека. При этом часто в отелях бывают довольно неплохие завтраки, получить которые в кафе вне отеля выйдет дороже. А еще завтрак в отеле – это удобно, особенно, когда рано просыпаетесь. Ведь не всюду городские заведения питания открываются рано.

Вы будете удивлены, однако иногда в европейских отелях бывает платный wi-fi. И стоимость его может быть до 5 евро за каждые сутки. Поэтому если Интернет для вас во время путешествия важен, обязательно обращайте внимание на этот пункт.

И еще один момент – наличие дополнительных сборов. Иногда отель выставляет на сайте стоимость проживания без учета какого-либо местного или туристического сбора (а это может составлять около 7% от стоимости каждой ночи проживания).

Таким образом, если суммировать все эти моменты, получим дополнительных расходов на сумму около 10-20 евро.

Сверяйтесь с онлайн-картами

Немалую роль играет расположение заведения размещения. Ведь когда вы в незнакомом городе, очень важно, чтобы добираться до отеля было удобно и безопасно.

На сервисах бронирования жилья часто указывают расстояние от центра города, каких-то конкретных мест или вокзалов/аэропортов до места размещения. Впрочем, не всегда, когда пишут «отель расположен в 2 км от центра» или «идти пешком до железнодорожного вокзала 15 минут», путь оказывается таким уж комфортным.

Например, однажды забронировав жилье «в 20 минутах пешком от исторического центра Гданьска», на деле выяснилось, что хостел расположен уже в частном жилом секторе, к которому нужно идти через неудобную транспортную развязку и промышленную зону. Да, это действительно были 15-20 минут пешком от центра, однако, согласитесь, в незнакомом месте немного страшно возвращаться по такой местности поздно вечером, особенно, когда путешествуешь сам.

Чтобы не повторять таких ошибок, стоит перед тем, как сделать свой окончательный выбор, посмотреть на онлайн-карте (а еще лучше - проложить маршрут), через какую местность будет пролегать ваш путь к отелю. Лучше пусть это будут более-менее прямые густонаселенные улицы, чем промзоны, всевозможные тоннели/переходы, плохо освещенные парки.

Ориентируйтесь на близость к цели вашей поездки

Еще один аспект расположения отеля или квартиры, на который следует обратить внимание, его близость к основной цели вашей поездки, а также вокзалам и аэропортам. Во-первых, это сэкономит ваше время, а во-вторых – сэкономит ваши деньги. Ведь стоимость транспортных услуг, к примеру, в Европе, заметно выше, чем в Украине, а каждый день тратить по 10 евро с человека на дорогу, когда есть возможность обойтись без этого, желания не возникает. Поэтому стоит все же просчитать (с помощью тех же онлайн-карт), каким является расстояние до выбранного заведения размещения от цели вашего визита.

Например, если во время вашей поездки вас больше всего интересуют прогулки по историческому центру города, посещение основных культурных достопримечательностей, музеев или известных мест досуга, или же шопинг – подыскивайте жилье поближе к ним. Обычно, во многих городах Европы можно найти неплохие предложения жилья по приемлемой цене в 1,5-2 километрах от центра. А если вы еще не против прогуляться пешком, то расстояние можно еще немножко увеличить, главное, чтобы путь из пункта А в пункт Б пролегал через приятную местность.

В то же время, если вас интересует какой-то бизнес-центр, конгресс-холл, спортивная или концертная площадкя, в европейских городах они часто расположены не в самом центре. Поэтому, если посещение таких мест является для вас основной целью путешествия, выбирайте жилье поближе к ним, особенно, если вам придется возвращаться в отель в темное время суток. Хотя в Европе, обычно, активно работает ночной общественный транспорт, в это время его периодичность значительно меньше, да и не все маршруты имеют ночные аналоги. А на такси по европейским ценам сильно не разъездишься.

То же самое касается близости к пляжу, если вы приехали с основной целью - позагорать у моря. Вряд ли кому-то приятно тащиться до пляжа час в общественном транспорте в самую жару (и еще хуже – в обратном направлении). Да, жилье ближе к пляжу может быть немного дороже, однако это сэкономит ваше время и нервы.

Отдельное внимание следует уделить удобству маршрута до вокзала, на который прибывает ваш поезд или автобус. Ведь очень долго, иногда – со многими пересадками, добираться с вещами в общественном транспорте – удовольствие не из приятных. К тому же, ваш рейс может прибывать рано утром или поздно вечером, и это также следует учесть. И если вам все же придется пользоваться общественным транспортом, лучше, чтобы его остановка была ближе к отелю.

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Как видим, если разумно подойти к подбору жилья – можно избежать неприятных сюрпризов во время путешествия, испорченного настроения и разочарований, а также сэкономить деньги. Конечно, еще есть много моментов, на которые можно обращать внимание при выборе места для ночлега: условия проживания с детьми, возможность брать с собой домашних любимцев, бесплатный паркинг рядом с отелем, полноценное питание, места для барбекю или пикников, аренда велосипедов или туристско-спортивного снаряжения, игровые комнаты, вид из окна, и многое другое. Это все уже очень индивидуально. Главное – не лениться! Потом не пожалеете.

Удачных и комфортных путешествий вам!

Марина Григоренко