Одиночное плавание: что стоит учесть при путешествии без компании

Довольно часто можно услышать фразу: я никуда не езжу, потому что нет компании. Мол, самому в дороге скучно, страшно, дорого и так далее. На деле же одиночное путешествие имеет свои прелести и это совершенно не страшно, если все делать с умом.

На самом деле, многие отправляются путешествовать в одиночку по разным причинам, и не только потому, что нет компании. Иногда просто хочется отдохнуть от своего привычного круга окружения, выйти из «зоны комфорта», побыть немного наедине с собой, собраться с мыслями, а, может быть, просто хочется пуститься «во все тяжкие» без лишних свидетелей. Бывает и такое, что вы очень любите какую-то определенную страну или местность, а вот ваши друзья-родные – не очень. Но ведь не отказываться из-за этого от посещения места своей мечты! С другой стороны, насильно тащить туда с собой кого-то тоже не очень гуманно. Ведь может быть так, что человек весь год копит деньги на отпуск и просто не хочет их тратить на поездку туда, куда ему не особо интересно отправляться. Точно также и вам необязательно соглашаться на поездку туда, куда не так уж и хочется, подстраиваясь под решение большинства.

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И тем не менее, даже если вы уже почти настроились на то, чтобы отправиться в поездку самостоятельно, вас тут же накрывает целый ряд, казалось бы, вполне логичных аргументов против.

1. Путешествовать одному скучно

Поверьте, если вы приедете в место своей мечты, вы точно не будете там скучать и точно найдете, чем себя занять. Скорее всего, у вас будет довольно насыщенная программа, в зависимости от цели вашей поездки: будь то посещение исторических достопримечательностей, посещение развлекательных мероприятий, исследование природы вокруг и так далее. Если же вы хотите покоя и уединения – вопрос вообще снимается.

С другой стороны, никто вас не будет задерживать, страдать всю дорогу или тянуть вас туда, куда вы совершенно не хотите.

К тому же, если вы вдруг все же начнете испытывать дефицит общения – ничто не мешает вам заняться поиском новых знакомых на месте. Ведь так даже интереснее, да и поможет получше узнать новые культуры и расширить свой кругозор. Это могут быть хозяева отеля или квартиры, где вы решили остановиться, или же соседи по комнате, если вы останавливаетесь в общем номере хостела. Или же вы можете завязать разговор с соседями в транспорте или во время экскурсионной поездки, чтобы скоротать время в дороге. Или же это могут быть просто отдыхающие в парке, посетители того же концерта или же соседи за столиком в кафе. К слову, в Европе нередко бывает так, что «одиноких» посетителей подсаживают к другим посетителям, если они не против и за их столиком есть свободные места, чтобы не было так, что в разгар сезона один человек занимает целый столик на четверых, а другим гостям негде сесть. Чаще всего, европейцы бывают довольно общительными, а потому не возражают против таких спонтанных компаний и даже не против пообщаться. При этом такие знакомства вас ни к чему не обязывает: вы можете дальше разойтись по своим делам, получив с багаж своего «жизненного опыта» пару-тройку увлекательных историй, а можете получить новых друзей, с которыми продолжите общаться в будущем. К счастью, в современном мире не сложно оставаться на связи, проживая даже в разных концах мира.

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А еще можно использовать безграничные возможность сервиса Couchsurfing или других онлайн-приложений для знакомств. Ведь хотя многие привыкли считать, что Couchsurfing это чисто для поиска места для ночевки. Но на самом деле там также много предложений от местных жителей, желающих побыть для вас бесплатными гидами – сводить вас на экскурсию по основным достопримечательностям, показать секреты города или же составить компанию для похода на вечеринку, тут уж все зависит от ваших интересов. Вы спросите: зачем они это делают и в чем подвох? Просто им тоже интересно узнавать другие культуры и знакомить других со своей.

Один маленький совет: постарайтесь рассчитать, сколько дней вы можете спокойно обходиться без привычной компании так, чтобы вам было действительно комфортно, а не в тягость.

2. Путешествовать одному страшно

Разумеется, при путешествии в одиночку многие страхи и волнения усиливаются, особенно если вы едете в другую страну или местность, которая вам мало знакома. И, конечно, в несколько «голов» легче выйти из сложной ситуации, которых порой в поездке не избежать, как бы тщательно вы к ней не готовились. Кроме того, если ваш инстинкт самосохранения развит довольно сильно, то все же некоторые отдаленные места для вас могут остаться недоступными, как бы сильно вы туда не хотели.

Но даже эти моменты не должны останавливать вас на пути к приключениям. Тем более, что страшно только при первой одиночной поездке, а дальше вы войдете во вкус. Да, во время путешествия в одиночку риск выше, но, как говорится, безвыходных ситуаций не бывает.

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Один из главных страхов в поездке – попасть в сложную ситуацию и не знать, как из нее выбраться: потерять деньги, документы или телефон, быть ограбленным, заблудиться, опоздать на свой рейс и многое другое. Но ведь и в вашем родном городе с вами может все это произойти. И главное – не растеряться и не побояться попросить помощи: у полиции, у сотрудников или же простых прохожих. Последние, к слову, в той же Европе не такие недоверчивые, как мы, если кто-то просит немного денег на билет или позвонить с телефона. Это у нас в Киеве многочисленные попрошайки и мошенники в местах массового скопления народа давно отбили у многих тягу к альтруизму.

Также стоит отметить, что во многих европейских странах вполне безопасно возвращаться поздно вечером домой (по крайней мере, уж точно не опаснее, чем в Украине). Конечно, до крайностей доводить не стоит – все же даже в самых благополучных городах есть районы, куда лучше не ходить самому. И, разумеется, везде есть риск быть ограбленным. Но опять же – такое может произойти с вами везде. Просто постарайтесь быть чуть бдительнее.

Конечно, во время поездки в одиночку придется полностью полагаться на себя. А потому к такому путешествию лучше подготовиться более ответственно, чем если вы едете компанией. В таком случае лучше подготовить карты, заранее изучить маршруты и обязательно записать себе в телефон и дополнительно в блокнот горячие номера на крайний случай: посольство, страховая, ваш отель и другие контакты, которые могут вам понадобиться в случае чего. Ведь лучше лишний раз перестраховаться, чем оказать неподготовленным.

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Еще один момент, который заботит одиночных путешественников - некому сделать фото с вами на фоне достопримечательностей. Все же доверить свою дорогую камеру или смартфон посторонним бывает страшно. Здесь есть несколько вариантов выхода из ситуации: носить с собой "селфи-палку" или просить других людей сфотографировать вас. Надежнее всего обращаться к другим туристам, гуляющим организованными группами, "семейным" компаниям с детьми или сотрудникам туристической сферы, которые явно никуда не сбегут с вашей техникой.

3. Путешествовать одному дорого

Пожалуй, это самый весомый аргумент против путешествия в одиночку, который часто стает на пути вашего самостоятельного приключения. Больше всего бьет по бюджету проживание: стоимость одноместного номера зачастую мало отличается от двухместного. В то же время, чаще всего, когда вы едите компанией, стоимость проживания в отеле, квартире или доме делится поровну и вроде уже не так дорого выходит, тогда как одному снять квартиру или дом довольно накладно.

Тут есть два варианта для одинокого туриста: смириться и заплатить за проживание в номере вашей мечты нужную сумму, стараясь сэкономить на других моментах поездки, либо же пойти на небольшие «жертвы» - выбрать отель поскромнее, поселиться в общем номере в хостеле или же прибегнуть к услугам сервиса Couchsurfing. Последние два варианта выглядят не так уж плохо, если вам нужно переночевать в том или ином месте 1-2 ночи. Ведь, по сути, вы едете в другой город или страну не в номере целыми днями сидеть. Потому если от отеля вам нужен только душ и койка для ночевки, общие номера выглядят не так уж и плохо, тогда как стоят они на порядок дешевле. А на Couchsurfing вообще предлагают бесплатно переночевать, единственное, что здесь все же придется подстраиваться под график хозяина. Разумеется, если вы планируете проводить в номере больше времени или едите надолго, тогда все же лучше выбрать одноместный номер под ваш бюджет.

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Кроме того, зачастую для групп туристов есть немало выгодных предложений: проездные на транспорт, карточки туриста, экскурсии, билеты в музеи и так далее. С другой стороны, одному туристу часто бывает намного легче втиснуться в переполненный транспорт или попасть на экскурсию, тогда как группе иногда приходится подождать, чтобы пройти всем вместе. То же самое касается мест в кафе или ресторанах – часто большой компании бывает сложно найти место, особенно, если заведение пользуется большой популярностью, тогда как одного человека чаще всего смогут куда-то пристроить.

И еще один момент: в Европе часто порции бывают довольно большими, потому старайтесь реально оценивать свои шансы. Лучше заказывайте поменьше и потом еще берите что-то, ведь никто в случае чего вам доесть не поможет, а оставлять все же жалко, учитывая, что и цены там приличные. С другой стороны, всегда можно попросить взять оставшуюся еду с собой, чтоб доесть ее потом, здесь на вас никто косо не посмотрит.

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Как видим, путешествия в одиночку и группой имеют как свои плюсы, так и минусы. Каждый лишь выбирает для себя наиболее оптимальный вариант, в зависимости от своих потребностей в данный момент. В то же время, отсутствие компании ни в коем случае не должно становиться причиной, по которой вы отказываетесь от поездки. К тому же, возможно, от путешествия в одиночку вы только выиграете – отдохнете от компании, получите новый бесценный опыт и сможете спланировать вашу поездку именно так, как хочется вам, ни под кого не подстраиваясь. Так что не бойтесь иногда ездить в путешествия в одиночестве.

Удачных вам путешествий!

Марина Григоренко