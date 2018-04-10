Преимущества подготовки к путешествию заранее

Многие начинающие туристы порой недооценивают силу подготовки к путешествию заранее. Часть путешественников же ссылаются на то, что увлечение планированием всего «от и до» убивает спонтанность путешествия, а потому впечатления могут быть не такими яркими. И, конечно, хорошо, если вы можете себе позволить просто так взять и сорваться на ближайшие выходные в небольшую поездку. Увы, пока что далеко не всем нашим соотечественникам это доступно, даже несмотря на безвиз. А, между тем, факт остается фактом: ранняя подготовка к поездке довольно часто поможет вам сэкономить, да еще и нервы побережет. Единственным «подводным камнем» может оказаться то, что с датой поездки необходимо определяться за несколько месяцев, а отменить или изменить ее будет уже довольно сложно, в том числе, в финансовом плане.

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Итак, главные преимущества подготовки к поездке заранее.

Чем раньше – тем дешевле билеты

Одно из главных преимущество подготовки заранее - более выгодные и разнообразные варианты покупки билетов на транспорт. Если говорить о финансовой выгоде, то в первую очередь это касается авиасообщения. Ведь купленные задолго до полета авиабилеты и правда существенно дешевле приобретенных непосредственно перед вылетом. Правда, покупать их нужно очень заранее, порой за полгода и раньше.

Кроме того, когда у вас до поездки минимум несколько месяцев – есть время понаблюдать за ценами и дождаться наиболее выгодных предложений. Это могут быть какие-то скидки от авиаперевозчика в определенные дни или приуроченные к праздникам. А еще некоторые перевозчики иногда «промышляют» тем, что периодически меняют цену на один и тот же рейс – то понижая, то повышая. А потому, когда у вас есть еще достаточно времени до поездки, вы можете позволить себе в течение какого-то периода проверять цены на интересующее вас направления, и смело брать билеты в тот момент, когда они будут максимально выгодными. К слову, для отслеживания цен на рейсы различных авиакомпаний в Интернете даже есть уже специальные поисковики и сервисы.

Аналогичное правило, по крайней мере, в Европе, порой действует и на некоторые автобусные маршруты, реже – на железнодорожный транспорт. Довольно часто в самом начале продаж перевозчики выбрасывают лимитированную партию дешевых билетов по низкому тарифу, а потом уже продают основную часть по обычной цене. Плюс в случае с автобусами, которые вмещают меньше людей, чем самолеты, или поездами, которые традиционно пользуются большей популярностью, есть риск, что непосредственно перед поездкой вам уже просто может не хватить билетов, или останутся места только более высокой ценовой категории.

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К слову, если вы собрались ехать в поездку по очень популярному туристическому направлению – позаботиться о билетах заранее просто жизненно необходимо, вне зависимости от транспорта, которым вы собрались добираться, чтобы не остаться без них. Плюс, кто покупает заранее – может получить места получше.

«Ранние пташки» имеют больший выбор отелей

С бронированием жилья аналогичная ситуация. Многочисленные сервисы по бронированию отелей или апартаментов позволяют забронировать жилье очень и очень заранее – и за год до поездки, и даже раньше. При этом если вы готовы оплатить стоимость проживания сразу – цена будет еще дешевле. И опять же, если вы планируете отдых в популярном месте – при бронировании заранее у вас будет больший выбор вариантов размещения, тогда как непосредственно перед поездкой мест может вообще не остаться или они будут очень дорогими, особенно это касается топовых сезонов и праздников.

Тоже самое касается поездок под какие-то конкретные массовые мероприятия – фестивали, религиозные праздники, спортивные соревнования и так далее. Ведь желающих может оказаться слишком много, а выгодных и удобных предложений хватит не всем. К слову, наличие массовых мероприятий в месте вашего путешествия лучше учитывать, даже если вы сами не планируете их посещать. Заодно и подумаете, стоит ли ехать сюда именно в эти даты, если, к примеру, вы не очень настроены на отдых при таком масштабном наплыве людей.

Подготовлен – значит, спокоен

Еще одно преимущество подготовки к поездке заранее – не столько финансовое, сколько моральное (особенно подходит для людей, которые любят, чтобы все было под контролем и шло по плану, и очень не хотят попадать в неудобные ситуации). Не стоит лениться поискать в Интернете или поспрашивать у знакомых основную информацию о местах вашего путешествия и набросать себе небольшой план. Конечно, речь не идет о почасовом планировании всей поездки, но кое-что стоит все же узнать заранее:

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- условия трансфера от аэропорта/вокзала: на каком транспорте лучше всего добраться до города, да еще и в нужный вам район. Ведь часто оказавшись в незнакомом месте, поначалу может быть сложно сориентироваться сразу. Конечно, со временем вы разберетесь, но потратите на это нервы и лишнее время, которое можно было бы использовать более продуктивно. Кроме того, из некоторых аэропортов, особенно небольших, принимающих преимущественно лоукосты, порой добраться довольно сложно, есть определенные графики, часто не очень удобные, а потому лучше подготовиться заранее. К слову, здесь есть еще и финансовый момент: часто в Европе билеты на жд-транспорт (яркий пример – немецкий Deutsche Bahn) при покупке в кассе или в автомате непосредственно перед поездкой обойдутся намного дороже, чем онлайн. То же касается всевозможных Airport Express, билеты на которые также дешевле при покупке заранее онлайн, чем у водителя, да еще и гарантируют вам место в автобусе, тогда как подсесть в автобус с первой попытки непосредственно в аэропорту может не всегда получиться.

- покупка билетов на экскурсии, в музеи, зоопарки, круизы, концерты и прочие составляющие развлекательной программы. Зачастую онлайн они не дешевле, чем в кассе, но зато сэкономят вам время и избавят от стояния в очереди. Потому если у вас есть топ мест, которые вы намерены посетить наверняка – поищите на их официальном сайте, есть ли возможность онлайн-покупки входных билетов. Заодно и изучите точно расписание, в какие дни и часы они работают. Ведь в той же Европе некоторые музеи, сады или зоопарки могут быть закрыты по определенным дням недели (чаще всего понедельники), а также в религиозные праздники вроде Пасхи или Рождества. К слову, если вы намерены посетить Европу в рождественский период, также стоит заранее узнать, можно ли будет в эти дни заходить туристам в те или иные соборы, или, быть может, для них есть какие-то ограничения по времени. Ведь часто на время служб в католические храмы туристов не пускают.

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Безусловно, покупая билеты, оплачивая жилье и прочие дополнительные услуги заранее, вы идете на определенный риск. Ведь кто знает, что может быть, скажем, через полгода. Никто не застрахован от того, что в вашей жизни могут произойти события, которые помешает вам совершить заранее запланированную поездку. Тогда как стоимость оплаченных билетов (особенно бюджетных категорий), а иногда даже и предоплату жилья вернуть порой бывает довольно проблематично. Но, с другой стороны, если вы давно уже планируете свое большое путешествие мечты на следующий отпуск, то заранее купленные билеты будут не только дешевле, но и станут стимулом, что от поездки вы уже никак не отвертитесь и никто вам не помешает.

Марина Григоренко