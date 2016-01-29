Тернополь вскоре может получить новый стадион
20:25, 29 января 2016Тернополь
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Областная Федерация футбола совместно с городскими и областными властями планирует построить в Тернополе стадион с искусственным покрытием поля.
Деньги на постройку поля выделит Федерация футбола Украины / wallpapersdb.org
Разговоры о построении такого поля в городе идут уже давно, но теперь футбольные чиновники пытаются воплотить планы в реальность, сообщает 20minut.ua. Подтвердил такое намерение председатель Тернопольской областной Федерации футбола Владимир Мариновский во время недавней встречи с представителями областной власти.
Деньги на постройку поля, освещение и раздевалки выделит Федерация футбола Украины. Местным же чиновникам придется выделить средства для возведения основания под искусственную траву.
К слову, Тернополь - единственный областной центр в стране, который не имеет стандартного футбольного поля с искусственным покрытием. Возвести новый стадион планируют в парке "Топильче" за "Орнавой".
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