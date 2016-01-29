Тернополь вскоре может получить новый стадион

Разговоры о построении такого поля в городе идут уже давно, но теперь футбольные чиновники пытаются воплотить планы в реальность, сообщает 20minut.ua. Подтвердил такое намерение председатель Тернопольской областной Федерации футбола Владимир Мариновский во время недавней встречи с представителями областной власти.

Деньги на постройку поля, освещение и раздевалки выделит Федерация футбола Украины. Местным же чиновникам придется выделить средства для возведения основания под искусственную траву.

К слову, Тернополь - единственный областной центр в стране, который не имеет стандартного футбольного поля с искусственным покрытием. Возвести новый стадион планируют в парке "Топильче" за "Орнавой".