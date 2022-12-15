Окончательное решение будет принимать Палата представителей Конгресса США.

Сенат США проголосовал за запрет использования на всех государственных телефонах и других устройствах приложения для создания и обмена видео TikTok, который принадлежит китайской компании.

Авторы этого законопроекта подчеркивали, что TikTok и его материнская компания ByteDance могут делиться информацией о пользователях США с китайскими властями, пишет Bloomberg.

"TikTok-это троянский конь Коммунистической партии Китая. Это серьезный риск для безопасности Соединенных Штатов. Пока они (владельцы TikTok – УНИАН) не будут вынуждены полностью разорвать связи с Китаем, ему не место на правительственных устройствах", – заявил автор законопроекта, сенатор-республиканец Джош Хоули.

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Использование приложения предлагается оставить возможным для "правоохранительной деятельности, в инетересах национальной безопасности, а также для исследователей в области безопасности" при определенных обстоятельствах. Запрет на использование приложения Сенат принял единогласно. Теперь решение будет принимать Палата представителей.

Представитель TikTok Брук Оберветтер, после голосования заявила, что в компании не считают, что этот шаг полезен для национальной безопасности США.

"Сенатор Хоули вновь продвинулся с законодательством о запрете TikTok на правительственных устройствах. Это предложение, которое не способствует интересам национальной безопасности США. Мы надеемся, что вместо того, чтобы продолжать идти по этому пути, он будет побуждать администрацию продвигаться к соглашению, которое фактически решит проблемы", – добавила Оберветтер.

TikTok в США - что стоит знать

TikTok - это популярное в мире, в частности, в США, соцмедийное приложение для создания и распространения видео. Оно принадлежит частной китайской компании ByteDance, из-за чего в отношении его использования в США есть опасения.

В ФБР считают, правительство Китая может использовать TikTok для контроля над данными или программным обеспечением миллионов пользователей.

Кроме того, как заявил директор ФБР Кристофер Рэй в Комитете внутренней безопасности Палаты представителей, алгоритмы рекомендаций видео в приложении, вероятно, могут быть "использованы для операций влияния".

"Согласно китайскому законодательству, китайские компании обязаны, по сути ... делать все, что хочет от них китайское правительство, что касается обмена информацией или его их служения инструментом китайского правительства", – констатировал Рэй.

На протяжении последних лет США пытаются урегулировать ситуацию с приложением. Еще администрация предыдущего президента Дональда Трампа пыталась заставить ByteDance продать доли в приложении американским компаниям, но попытка провалилась.

Администрация Байдена пыталась заключить соглашение с TikTok, которое бы предусматривало появление дополнительных гарантий относительно того, как хранятся данные пользователей США, но эти усилия также потерпели неудачу.

По информации СМИ, рассматривается вариант соглашения, при котором трафик пользователей из США направляется через серверы, которые поддерживает американская корпорация Oracle Corp

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