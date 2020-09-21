Американский лидер заявил, что благословил сделку по продаже соцсети TikTok.

Президент США Дональд Трамп заявил, что одобрил сделку по приобретению американскими компаниями Oracle и Walmart бизнеса TikTok в США у китайской компании ByteDance.

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Об этом пишет ТСН.uа.

"Я благословил эту сделку. Будет замечательно, если они ее закроют, но если нет - тоже ничего. Концептуально я одобрил соглашение", - заметил президент США.

Если соцсеть TikTok в США не продадут до 12 ноября американской компании, сервис, в соответствии с указом Трампа, будет заблокирован на территории Соединенных Штатов Америки.

Запрет TikTok и WeChat в США: хронология событий

Президент США Дональд Трамп издал указ, который с 20 сентября запрещал использование в стране китайских приложений TikTok и WeChat.

Решение по TikTok было пересмотрено и отложено на неделю после того, как владелец программы согласился продать Американский сегмент компаниям Oracle и Walmart.

Американские власти считают, что TikTok и WeChat угрожают нацбезопасности: якобы приложения собирают данные о пользователях и передают их китайским спецслужбам.

Мессенджер WeChat принадлежит китайскому IT-гиганту Tencent, которого обвиняют в шпионаже за американцами и распространении пропаганды Компартии КНР.

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Автор: УНИАН