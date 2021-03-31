На вторичном рынке материнскую компанию TikTok оценили дороже, чем Coca-Cola — в $250 миллиардов.

Акции материнской компании TikTok — китайской ByteDance — оценили более чем в $250 млрд на вторичном рынке.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Как отмечает издание, такая оценка означает, что ByteDance стоит дороже американской нефтегазовой корпорации Exxon Mobil ($240,29 млрд) и производителя безалкогольных напитков Coca-Cola ($229,06 млрд).

«ByteDance — одна из немногих ведущих китайских интернет-компаний, которая еще не стала публичной, с хорошим ростом бизнеса, талантами и продуктами. Это то, за чем пойдут горячие деньги», — отметил управляющий директор исследовательской компании Blue Lotus Capital Advisors Шон Янг.

Стоимость базирующегося в Пекине стартапа резко выросла в последние недели, поскольку инвесторы обретают доверие к бизнесу. Также сообщается, что основатель компании Чжан Имин начал изучать варианты проведения IPO. В частности, неделей ранее ByteDance наняла на должность финансового директора бывшего президента международного подразделения Xiaomi Чу Шоу Цзы. Именно он готовил китайского производителя электроники к выходу на IPO.

Месяц назад акции компании торговались в частном порядке с оценкой примерно в $200 млрд.

Групповые чаты в TikTok

Групповые чаты являются частью плана TikTok по превращению платформы в социальное приложение, в котором пользователи смогут активно взаимодействовать друг с другом.

Функция групповых чатов была доступна в китайской версии приложения под названием Douyin с 2019 года.

Новую функцию планировалось ввести еще в 2020 году, однако планы США по блокировке приложения и запрет сервиса в Индии вынудили компанию отложить изменения.

17 марта 2021 года сервис коротких видео TikTok сообщил о том, что может запустить групповые чаты в приложении в 2021 году.

Ситуация в TikTok

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Автор: Елена Коваленко