В Apple пока не комментируют появившуюся информацию об инициативе китайских компаний.

Технологические компании Китая, включая ByteDance и Tencent, занимаются разработкой инструмента, который помог бы обходить новую политику конфиденциальности Apple.

Об этом сообщает Financial Times.

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Как пишет издание, это нужно компаниям, чтобы продолжать отслеживать активность пользователей iPhone без их ведома и затем использовать собранную информацию для рассылки таргетированной рекламы.

Apple намерена активировать новую политику конфиденциальности в ближайшие недели, после чего все приложения, которые хотят отслеживать активность пользователей, должны будут спросить у них разрешения.

Это нововведение грозит обрушить рынок онлайн-рекламы, и против него ранее выступала Facebook, генерирующая на этом бизнесе миллиарды долларов. Ассоциация рекламодателей Китая, объединяющая около 2 тыс. компаний, запустила новый инструмент, который позволяет отслеживать и идентифицировать пользователей iPhone. Сейчас он активно тестируется китайскими технологическими компаниями. Источники, близкие к ByteDance и Tencent, подтвердили изданию эту информацию. Официально обе компании отказались от комментариев.

В Apple пока не комментируют появившуюся информацию об инициативе китайских компаний.

Капитализация Apple

Капитализация Apple составляет $2,113 трлн. В четвертом квартале 2020 года доходы компании выросли на 21% и достигли рекордных $111,4 млрд.

23 февраля 2021 года на ежегодном собрании акционеров компании генеральный директор Apple Тим Кук заявил о том, что корпорация Apple купила около 100 компаний за последние шесть лет. Она совершает новое поглощение каждые три-четыре недели.

24 февраля 2021 года глава Apple заявил, что коронавирусный год стал лучшим временем для инноваций.

Отказ от таргетированной рекламы

3 марта 2021 года американская корпорация Google анонсировала, что с прекращением поддержки сторонних cookie-файлов компаниям станет сложнее отслеживать поведение пользователей для таргетированной рекламы.

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Автор: Елена Коваленко