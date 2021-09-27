Сервис был запущен в 2018 году.

Число ежемесячных активных пользователей китайской соцсети TikTok превысило 1 миллиард.

Об этом сообщается на сайте TikTok.

"Более 1 миллиарда человек по всему миру теперь приходят в TikTok каждый месяц, чтобы развлекаться. Здесь они учатся, смеются или открывают для себя что-то новое. Для нас большая честь быть домом для нашего чрезвычайно разнообразного сообщества семей, малого бизнеса и творцов, которые превращаются в наших любимых звезд", - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. TikTok - сервис для создания и просмотра коротких видео. Он был запущен пекинской компанией "ByteDance" весной 2018 года.

Читайте такжеGoogle планирует "заставить" своих пользователей смотреть рекламуРанее журналисты The Wall Street Journal выяснили, как именно формируется лента TikTok.

Также ранее TikTok удалил 7,3 млн аккаунтов, которые могли принадлежать детям в возрасте до 13 лет.

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Автор: Людмила Жерновская