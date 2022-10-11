Как сохранить заряд телефона / фото REUTERS

Из-за ракетных обстрелов 10 октября нарушено энергоснабжение по всей стране, многие граждане остались без света. Из-за этого актуальным стал вопрос, как сохранить заряд смартфона как можно дольше. 

В Госспецсвязи опубликовали рекомендации по настройке и использованию смартфонов, которые помогут максимально долго оставаться на связи.

Как сохранить заряд смартфона?

  • Заряжайте телефон при каждой возможности.
  • Держите заряженными повербанки.
  • Включите режим энергосбережения. Ярлык с этой функцией расположен на панели быстрых настроек, а также в настройках.
  • Пореже включайте экран и установите энергоэффективные настройки экрана: включите стандартную плавность дисплея вместо высокой, если в смартфоне есть соответствующая настройка; установить энергоэффективные обои: черный фон для OLED/AMOLED-дисплея, светлый – для IPS; выключите автообертання экрана.
  • Удалите некритичные для вас приложения, которые активно используют батарею, или дополнительные аккаунты в этих приложениях. Узнать уровень энергопотребления приложений можно, перейдя в Настройки → Батарея → Использование батареи.
  • Выключите автозагрузку, автообновление и синхронизацию приложений, особенно если у вас подключено несколько аккаунтов.
  • Ограничьте количество приложений в "неспящем" режиме, оставьте только те, от которых зависит ваша жизнь: мессенджер, звонки, приложение "Воздушная тревога".
  • Выключите распознавание голосовых команд.
  • Отключите вибрацию.
  • Отключите лишние коммуникации: GPS, Bluetooth. 
  • Откажитесь от просмотра видео и игр на смартфоне.

Если ситуация с питанием критическая.

Видео дня
  • Включите режим "экстренная экономия энергии"
  • Переведите смартфон в режим полета, если есть альтернативная связь
  • Договоритесь с близкими о времени выхода на связь, договаривайтесь заранее о времени и месте встреч, если не получится восстановить связь. Посоветуйте людям рядом сделать то же самое.
  • Выпишите на бумагу все важные номера телефонов на случай, если батарея сяде.
Как сохранить заряд смартфона / инфографика УНИАН

Как разгрузить мобильную сеть для улучшения связи

Национальный роуминг создает большую нагрузку на сети операторов. Для снижения нагрузки рекомендуется отключить функцию автоматической загрузки мультимедиа в мессенджере на телефоне.

Как это сделать-мы рассказывали в отдельной заметке. Также рекомендуем почитать о офлайн-мессенджеры, которые работают без интернета через встроенный вай-фай или блютуз. 

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