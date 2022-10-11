Как сэкономить заряд батареи в критических ситуациях и что делать, чтобы всегда оставаться на связи.

Из-за ракетных обстрелов 10 октября нарушено энергоснабжение по всей стране, многие граждане остались без света. Из-за этого актуальным стал вопрос, как сохранить заряд смартфона как можно дольше.

В Госспецсвязи опубликовали рекомендации по настройке и использованию смартфонов, которые помогут максимально долго оставаться на связи.

Как сохранить заряд смартфона?

Заряжайте телефон при каждой возможности.

Держите заряженными повербанки.

Включите режим энергосбережения. Ярлык с этой функцией расположен на панели быстрых настроек, а также в настройках.

Пореже включайте экран и установите энергоэффективные настройки экрана: включите стандартную плавность дисплея вместо высокой, если в смартфоне есть соответствующая настройка; установить энергоэффективные обои: черный фон для OLED/AMOLED-дисплея, светлый – для IPS; выключите автообертання экрана.

Удалите некритичные для вас приложения, которые активно используют батарею, или дополнительные аккаунты в этих приложениях. Узнать уровень энергопотребления приложений можно, перейдя в Настройки → Батарея → Использование батареи.

Выключите автозагрузку, автообновление и синхронизацию приложений, особенно если у вас подключено несколько аккаунтов.

Ограничьте количество приложений в "неспящем" режиме, оставьте только те, от которых зависит ваша жизнь: мессенджер, звонки, приложение "Воздушная тревога".

Выключите распознавание голосовых команд.

Отключите вибрацию.

Отключите лишние коммуникации: GPS, Bluetooth.

Откажитесь от просмотра видео и игр на смартфоне.

Если ситуация с питанием критическая.

Видео дня

Включите режим "экстренная экономия энергии"

Переведите смартфон в режим полета, если есть альтернативная связь

Договоритесь с близкими о времени выхода на связь, договаривайтесь заранее о времени и месте встреч, если не получится восстановить связь. Посоветуйте людям рядом сделать то же самое.

Выпишите на бумагу все важные номера телефонов на случай, если батарея сяде.

Как разгрузить мобильную сеть для улучшения связи

Национальный роуминг создает большую нагрузку на сети операторов. Для снижения нагрузки рекомендуется отключить функцию автоматической загрузки мультимедиа в мессенджере на телефоне.

Как это сделать-мы рассказывали в отдельной заметке. Также рекомендуем почитать о офлайн-мессенджеры, которые работают без интернета через встроенный вай-фай или блютуз.

Вас также могут заинтересовать новости: