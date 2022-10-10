Ознакомьтесь с инструкцией, придерживаясь которой, вы поможете операторам разгрузить мобильные сети.

Срочные оповещения о сиренах, угрозах обстрела и последние новости о войне большинство украинцев сейчас получают на каналах мессенджеров в Telegram, Viber и т.д. Там же делятся данными о дислокации оккупантов и координируют работу волонтеров.

От огромного потока новостей и медиафайлов мобильная сеть начинает сильно перегружаться и дозвониться до родных бывает проблематичным. Поэтому напомним, как помочь операторам разгрузить мобильные сети.

Чтобы не перегружать сеть, нужно:

подключаться к домашней Wi-Fi сети;

отключать функцию автоматической загрузки мультимедиа на телефонах.

Как это сделать

Как правило, в большинстве мессенджерах настройки похожи, но могут немного отличаться:

Видео дня

зайдите в "Настройки" вашего мессенджера;

перейдите в "Данные и хранилище" или "Медиафайлы";

отключите опцию "Фоновая загрузка";

в разделе "Через мобильную сеть" отключите" Автозагрузку медиа".

После этого вы сможете сами выбирать, какие фото или видео-контент загружать.

Мессенджеры, которые работают без интернета

Российские террористы не могут смириться с поражениями на поле боя, поэтому вымещают злость на мирных жителей. Сегодня Украина подверглась массированному ракетному обстрелу, мобильная связь в разных регионах начала работать с перебоями.

В таком случае стоит подготовить к тому, как оставаться на связи с родными и близкими в автономном режиме. Оффлайн мессенджеры могут связываться друг с другом напрямую через встроенный вай-фай или блютуз. Этот способ называют Mesh или ячеистой сетью.

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