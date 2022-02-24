Они могут пригодиться в любой момент.

Мобильная связь в разных регионах Украины начала работать с перебоями. Давайте разберемся, как можно оставаться на связи с родными и близкими в автономном режиме.

Как работают оффлайн-месенджеры

Все довольно просто. При установке на несколько смартфонов некоторые из этих приложений могут связываться друг с другом напрямую через встроенный вай-фай или блютуз. Этот способ называют Mesh или ячеистой сетью.

Каждый телефон – это ячейка, которая выступает в роли ретранслятора сигнала. Чем больше таких ячеек – тем шире сеть. Например, если жители одного квартала установят себе один из таких мессенджеров, то сеть охватит весь квартал.

Какие есть оффлайн-мессенджеры

Bridgefy;

Программа работает на Android и iOS.

Работает по Bluetooth, позволяет общаться в радиусе 100 метров. Но адресат должен быть в вашем списке контактов.

Можно отправлять не только сообщения, но и фото. Также есть режим вещания: можно отправить сообщение всем, кто рядом, даже если их нет в списке контактов – например, просьбу о помощи или важную информацию.

Briar;

Программа работает на Android.

В теории, предназначен для активистов, журналистов и всех, кому нужен безопасный способ общения. По сути, это обычный мессенджер, который при необходимости трансформируется в оффлайн для отправки сообщений по Bluetooth.

Вдобавок можно создавать форумы для вопросов и сообщения в блоге, не выходя из приложения.

Rumble;

Программа работает на Android.

После установки соединения через WiFi или Bluetooth позволяет свободно общаться и обмениваться фото без использования сотовой сети.

Единственный недостаток: приложение можно скачать только на странице разработчиков, поэтому нужно повозиться с настройками. Зайди в раздел "Безопасность" на телефоне и разрешите "Установку приложений из внешних источников".

Vojer;

Программа работает на iOS.

Помимо обычных сообщений, можно отправлять голосовые & файлы и тест. Приложение гарантирует полную анонимность. Во время настройки не нужно предоставлять дополнительных разрешений кроме доступа к Wi-Fi, Bluetooth, микрофону и галерее.