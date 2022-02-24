Мобильная связь в разных регионах Украины начала работать с перебоями. Давайте разберемся, как можно оставаться на связи с родными и близкими в автономном режиме.
Как работают оффлайн-месенджеры
Все довольно просто. При установке на несколько смартфонов некоторые из этих приложений могут связываться друг с другом напрямую через встроенный вай-фай или блютуз. Этот способ называют Mesh или ячеистой сетью.
Каждый телефон – это ячейка, которая выступает в роли ретранслятора сигнала. Чем больше таких ячеек – тем шире сеть. Например, если жители одного квартала установят себе один из таких мессенджеров, то сеть охватит весь квартал.
Какие есть оффлайн-мессенджеры
Работает по Bluetooth, позволяет общаться в радиусе 100 метров. Но адресат должен быть в вашем списке контактов.
Можно отправлять не только сообщения, но и фото. Также есть режим вещания: можно отправить сообщение всем, кто рядом, даже если их нет в списке контактов – например, просьбу о помощи или важную информацию.
- Briar;
- Программа работает на Android.
В теории, предназначен для активистов, журналистов и всех, кому нужен безопасный способ общения. По сути, это обычный мессенджер, который при необходимости трансформируется в оффлайн для отправки сообщений по Bluetooth.
Вдобавок можно создавать форумы для вопросов и сообщения в блоге, не выходя из приложения.
- Rumble;
- Программа работает на Android.
После установки соединения через WiFi или Bluetooth позволяет свободно общаться и обмениваться фото без использования сотовой сети.
Единственный недостаток: приложение можно скачать только на странице разработчиков, поэтому нужно повозиться с настройками. Зайди в раздел "Безопасность" на телефоне и разрешите "Установку приложений из внешних источников".
- Vojer;
Программа работает на iOS.
Помимо обычных сообщений, можно отправлять голосовые & файлы и тест. Приложение гарантирует полную анонимность. Во время настройки не нужно предоставлять дополнительных разрешений кроме доступа к Wi-Fi, Bluetooth, микрофону и галерее.